Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası

Cuma Raporu #176 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon 865) Almak İçin 5 Neden!

00:00 Giriş ve Infinix olayı

27:01 Apple, Google, Samsung, Huawei ve Sony lansmanları

30:16 Captain Kirk uzaya çıktı!

36:07 Sanatçılardan NFT ve Fan Token dönemi

45:25 Squid Game rekor kırdı

59:31 OnePlus 9RT tanıtıldı!

01:05:07 Varank’tan TOGG açıklaması

01:10:20 MediaTek rekor gelirler elde ediyor

01:15:09 Oyak Renault fabrikasında üretime ara

01:17:55 Sony Mobile’dan sessiz veda (Şakir Gülçe önerisi)

01:23:55 Huawei Nova 9 ardından Honor 50 de geliyor!

01:32:43 Apple üçüncü mağazasını açıyor