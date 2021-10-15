Cuma Raporu
Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası
- Cuma Raporu #176 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.
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Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası
00:00 Giriş ve Infinix olayı
27:01 Apple, Google, Samsung, Huawei ve Sony lansmanları
30:16 Captain Kirk uzaya çıktı!
36:07 Sanatçılardan NFT ve Fan Token dönemi
45:25 Squid Game rekor kırdı
59:31 OnePlus 9RT tanıtıldı!
01:05:07 Varank’tan TOGG açıklaması
01:10:20 MediaTek rekor gelirler elde ediyor
01:15:09 Oyak Renault fabrikasında üretime ara
01:17:55 Sony Mobile’dan sessiz veda (Şakir Gülçe önerisi)
01:23:55 Huawei Nova 9 ardından Honor 50 de geliyor!
01:32:43 Apple üçüncü mağazasını açıyor
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Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası
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Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası
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Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası
THH’den Distribütör (Cepport) Garantili Xiaomi Telefon İçin Para İadesi Kararı
Cebinizi Yakmayacak Laptop Önerileri | (3.500 – 7.000 TL)
Favori Mod: Şeffaflık | OPPO Enco Free 2 İnceleme
BUKALEMUN GİBİ TELEFON! | vivo Y53s İncelemesi
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