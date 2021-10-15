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Cuma Raporu

Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası

  1. Cuma Raporu #176 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Cuma Raporu #176: MediaTek’in rekoru, OnePlus 9RT ve dahası

00:00 Giriş ve Infinix olayı
27:01 Apple, Google, Samsung, Huawei ve Sony lansmanları
30:16 Captain Kirk uzaya çıktı!
36:07 Sanatçılardan NFT ve Fan Token dönemi
45:25 Squid Game rekor kırdı
59:31 OnePlus 9RT tanıtıldı!
01:05:07 Varank’tan TOGG açıklaması
01:10:20 MediaTek rekor gelirler elde ediyor
01:15:09 Oyak Renault fabrikasında üretime ara
01:17:55 Sony Mobile’dan sessiz veda (Şakir Gülçe önerisi)
01:23:55 Huawei Nova 9 ardından Honor 50 de geliyor!
01:32:43 Apple üçüncü mağazasını açıyor

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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