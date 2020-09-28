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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

22 Eylül 2020 11:14

Yazan:

1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; 10 aylık Huawei P30 Pro deneyimi – Memnun kaldık mı?

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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.

Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/

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Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

21 Eylül 2020 12:36

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonuyla Şahin Ulaş oldu. Bakalım Şahin, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi Note 10 Lite sorunları düzeldi mi?

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Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

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Sizin Yorumunuz

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

14 Eylül 2020 11:35

Yazan:

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

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Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…

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