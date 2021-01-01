Poco F2 modelinden ilk bilgiler ortaya çıktı!

Poco F2 ufukta göründü. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon ile alakalı ilk resmi paylaşım sosyal medyada yapıldı.

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Poco F2 Snapdragon 732G ile piyasaya çıkabilir!

Xiaomi‘nin alt kuruluşlarından biri olan ve çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firması, yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 2018 yılında tanıtılan ve büyük sükse yapan F1 modelinin bir sonraki sürümü olan F2 için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi cihaz ile alakalı ilk paylaşımını sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu. 2020 yılı için teşekkür videosu paylaşan firma, videonun sonunda “F2 için teşekkürler” ibaresi ile hayranlarını heyecanlandırdı.

Poco F2 Pro modelini bu yıl içerisinde tanıtan firma serinin baz modeli ile alakalı herhangi bir tanıtım gerçekleştirmemişti. Merakla beklenen modelin ortaya çıkmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bazı hayranlar görünüşe göre bu yıl içerisinde umduklarını bulacaklar. 2021 yılında piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun kullanıcılarını orta seviyede karşılaması bekleniyor. İlk ortaya çıkan dedikodulara göre Snapdragon 732G işlemcisini kullanacağı tahmin edilen akıllı telefon ile alakalı resmi herhangi bir detay henüz ortaya çıkmadı. İsmi dışında gizemliliğini koruyan cihazın önümüzdeki zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma ilk modelinde yarattığı etkiyi sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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