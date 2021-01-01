Akıllı Telefonlar
Poco F2 modelinden ilk bilgiler ortaya çıktı!
Poco F2 ufukta göründü. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon ile alakalı ilk resmi paylaşım sosyal medyada yapıldı.
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Poco F2 Snapdragon 732G ile piyasaya çıkabilir!
Xiaomi‘nin alt kuruluşlarından biri olan ve çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firması, yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 2018 yılında tanıtılan ve büyük sükse yapan F1 modelinin bir sonraki sürümü olan F2 için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi cihaz ile alakalı ilk paylaşımını sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu. 2020 yılı için teşekkür videosu paylaşan firma, videonun sonunda “F2 için teşekkürler” ibaresi ile hayranlarını heyecanlandırdı.
Poco F2 Pro modelini bu yıl içerisinde tanıtan firma serinin baz modeli ile alakalı herhangi bir tanıtım gerçekleştirmemişti. Merakla beklenen modelin ortaya çıkmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bazı hayranlar görünüşe göre bu yıl içerisinde umduklarını bulacaklar. 2021 yılında piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun kullanıcılarını orta seviyede karşılaması bekleniyor. İlk ortaya çıkan dedikodulara göre Snapdragon 732G işlemcisini kullanacağı tahmin edilen akıllı telefon ile alakalı resmi herhangi bir detay henüz ortaya çıkmadı. İsmi dışında gizemliliğini koruyan cihazın önümüzdeki zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma ilk modelinde yarattığı etkiyi sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri sızdı
Xiaomi Mi 11 Pro bazı teknik özellikleriyle sızdı. Qualcomm Snapdragon 888 ile gelecek olan telefon “Star” kod adıyla geliştiriliyor.
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Xiaomi, geleneksel olarak her sene amiral gemisi akıllı telefonlarını şubat ayında piyasaya sürerdi. Ancak şirket yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile çıkan ilk telefon olmak için, bu yıl işleri biraz hızlandırdı ve 28 Aralık’ta yaptığı bir etkinlikte yeni Mi 11 telefonunu tanıttı. Sürprizleri bununla sınırlı olmayan Çinli akıllı telefon üreticisinin, bir telefonu daha yolda. Xiaomi Mi 11 Pro’nun bazı özellikleri sızdı .
Xiaomi Mi 11 Pro
Star kod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi 11 Pro’nun işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888 olacak Telefon aynı zamanda 144Hz AMOLED ekran, çift sim kart desteği, NFC (Hindistan dışındaki ülkelerde). Telefonda üç adet kamera bulunacak. Bunlar; OIS desteği bulunan geniş açı lens, OIS desteği bulunan ultra geniş açı lens ve yine OIS desteğine sahip 5X telefoto zoom lens. Çinli akıllı telefon üreticisi OIS (optik görüntü sabitleme) sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor.
Önceki modelle benzer özelliklere sahip
Doğruluk oranı yüksek olan sızıntılara göre, Xiaomi Mi 11 Pro, bir alt modeli olan Mi 11 ile neredeyse benzer özelliklere sahip olacak. Mi 11’in hali hazırda oldukça üst seviye özelliklere sahip olduğunu düşünürsek bu oldukça kabul edilebilir bir durum. İki telefon muhtemelen ekran boyutu ve birkaç teknik özellik konusunda ayrılacak ve fiyat anlamında çok ciddi bir farka sahip olmayacak. Fiyat, performans devinin yeni akıllı telefonunu önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.
Not görseller temsilidir. Henüz resmi bir görsel sızıntısı bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’den daha az pil tüketiyor!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda, Exynos 2100 ile Snapdragon 888‘in benzer performans gösterdiği belirtilmişti. Şimdi ise Galaxy S21‘in teknik özellikleriyle görüntülenmesinin ardından Exynos 2100 hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir raporda Exynos 2100‘ün pil verimliliği konusunda eski Exynos modellerinden çok daha iyi olacağı söyleniyor.
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Exynos 2100, pil tüketiminde nasıl sonuçlar alıyor?
Galaxy S21 hakkında yayınlanan bir raporda, Exynos 2100 kullanan modelin diğer yonga setleri ile karşılaştırılması yer alıyor. Buna göre Exynos 2100‘ün Exynos 990‘a göre %25-35 arasında daha iyi bir pil verimliliğine sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 865 ile karşılaştırıldığında ise bu oran %15 civarında seyrediyor. Snapdragon 888 ve Exynos 2100‘ün arasında ise pil verimliliğinde yine Exynos lehine bir durum söz konusu.
Genel olarak bu verilerden iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar, Galaxy S20 serisi akıllı telefonlardan daha uzun batarya süresine sahip olacak. İkinicisi ise Exynos 2100‘ün Snapdragon 888 ile benzer performans vermesine karşılık pil verimliliğinde daha iyi sonuçlar vermesidir. Bu durumda Samsung, Qualcomm yonga setleri yerine kendi yonga setlerini ilerleyen zamanlarda bütün cihazlarında yaygınlaştırabilir. Sentetik testler, Exynos lehine sonuçlar verse de yonga setlerinin gerçek karşılaştırması kullanıcı testleri ile ortaya çıkacak. 14 Ocak‘ta piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S21 serisi ile Exynos‘un ne kadar başarılı olduğu daha net görülecek.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G bluetooth sertifikası aldı!
Samsung Galaxy A32 5G modeli Bluetooth SIG üzerinde görüntülendi. Yeni sertifikalar alan akıllı telefonun çıkışına da oldukça az bir zaman kalmış olabilir.
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Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth 5.0 ile piyasaya çıkacak!
Samsung 2021 yılına yeni amiral gemilerini hazırlarken, orta seviyeye uygun akıllı telefon geliştirmeyi de ihmal etmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kadar ateşli ilerleyen orta seviye akıllı telefon yarışından geri kalmak istemeyen Güney Kore devi, Galaxy A32 5G ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Bluetooth SIG üzerinde görüntülenen akıllı telefon, yeni sertifikalar alarak çıkışının yakınlaştığına dair yorumları da arttırmayı başardı.
Bluetooth 5.0 ile piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy A32 5G, kullanıcılarını MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. Tasarım detayları geçtiğimiz aylarda sızdırılan akıllı telefon, 4 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik Infinity-V ekran tasarımına sahip olması beklenen 5G özellikli akıllı telefon, önde bir arkada dört olmak üzere tam beş adet kameraya bünyesinde yer verecek. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de bulunacağı cihazın parmak izi okuyucusu görünüşe göre yan tarafa yerleştirilmiş. USB-C girişli olarak piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun, kullanıcılarına 15W hızlı şarj desteği sunacağı FCC sayesinde öğrenilmişti. Bakalım firma, yeni orta seviye akıllı telefonu ile birlikte piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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