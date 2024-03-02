Çinli teknoloji devi Poco, Redmi’nin birçok ürününü yeniden markalandırmak suretiyle Poco ismiyle satışa sunuyor. Poco C61 ise Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacak. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco C61 sertifikalarını aldı. Detaylara bakalım.

Poco C61 sertifika

Poco C61 sertifika kısmında Bluetooth SIG ve BIS sertifikalarını aldı. Poco C61 sertifikalarını alması cihazın yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor. Poco C61 sertifikalarına göre akıllı telefon Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış hali olacak.

Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış hali Poco C61 neler sunacak?

Akıllı telefon giriş seviyesinde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1650 x 720 piksel HD+ çözünürlüğü destekliyor. 6.71 inç büyüklüğünde olan bu ekranda 90 hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Akıllı telefon üç renk seçeneğiyle birlikte piyasada:

Açık mavi

Siyah

Orman yeşili

Poco C61 kaputun altında MediaTek Helio G36 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama birimine sahip. MediaTek Helio G36 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kameralara geldiğimizde ise akıllı telefon 13 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 0.08 MP ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.