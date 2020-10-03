Poco C3 kamera dizilimi netleşti!

Xiaomi’nin alt/yan markası olarak ortaya çıkan ve son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken Poco, 6 Ekim’de bir tanıtım düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan Poco C3 modelinin kamera dizlimi ise sadece birkaç gün kala Çinli şirket tarafından paylaşıldı.

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Tanıttığı fiyat/performans ürünleriyle genel kitleye hitap eden şirket, önümüzdeki günlerde ülkemizde de Poco X3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. C3’ün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmezken yine giriş-orta seviyeye hitap edeceğe benziyor.

İşte Poco C3 modelinin kameraları

Poco Hindistan hesabı tarafından yapılan paylaşımlarla tanıtıma hazırlanan şirket, son paylaşımlarından birinde kamera özelliklerini gösterdi. Cihaz, köşeleri yuvarlatılmış kare bir alanın üzerinde üç adet kameraya ve bir adet LED flaşa sahip.

Get ready to own the photography game. The #GameChang3r is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart. RT if you want to own the #POCOC3 before anyone else. Find out more 👉 https://t.co/6mcS8pyRWf pic.twitter.com/McjvM3rcur — POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 2, 2020

13 MP’lik ana kameraya makro kamera ve derinlik sensörünün eşlik ettiği bu dizilimin hemen altında Poco yazısı bulunuyor. Arka tarafta kamera diziliminin iki tarafından da görülebileceği üzere iki tonlu bir tasarım tercihi yapılmış. Telefonun henüz tüm teknik özellikleri bilinmese de Poco Hindistan son paylaşımında gün boyu oyun oynama vaadiyle pil ve performans özelliklerini vurguluyor.

Söylentilere göre 6.53 inçlik HD+ kalitesinde bir ekran ve 5000 mAh’lik pil barındırması beklenen Poco C3 10,000 Hindistan rupisinin altında satışa sunulacak. Güncel kur değerleri ile yaklaşık 136 dolara denk gelen bu fiyatla bu telefon, Türkiye gibi giriş-orta seviyesi cihazların ilgi odağı olduğu ülkelerde başarılı olabilir.