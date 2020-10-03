iPhone 12 ailesinin fiyatları sızdırıldı!

Apple, 15 Eylül’de düzenlediği etkinliğinde yeni iPad, iPad Air ve Apple Watch gibi ürünlerini tanıtırken iPhone ailesine yer vermemişti. Normalde her sene bu sıralarda telefonlarını tanıtmış hâlde olan Apple, şu anda tanıtım tarihini bile belirtmiyor. Geçtiğimiz aylar boyunca iPhone 12 ailesinin birçok özelliğini öğrendik ve şimdi de fiyatları ortaya çıktı.

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İşte iPhone 12 ailesinin fiyatları!

2020 yılının belki de en çok beklenen serisi olan iPhone 12 serisi 4 modelden oluşacak. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ten oluşacak olan serinin depolama seçenekleri ve fiyatları güvenilir bir kullanıcı tarafından sızdırıldı. Serinin ilk iki üyesi 64 GB ile başlayıp en fazla 256 GB seçeneğine kadar uzanırken kalan Pro modeller 128 GB ile başlayıp en fazla 512 GB depolama alanı sunacak.

iPhone 12 Mini 64GB – $649 128GB – $699 256GB – $799

iPhone 12 64GB – $749 128GB – $799 256GB – $899

iPhone 12 Pro 128GB – $999 256GB – $1,099 512GB – $1,299

iPhone 12 Pro Max 128GB – $1,099 256GB – $1,199 512GB – $1,399



Cihazların bazı özelliklerini hatırlatacak olursak Mini modeli, isminden de anlaşılacağı üzere 5.4 inçlik ekranıyla ailenin en küçük üyesi olacak. Standart iPhone 12 ve 12 Pro 6.1 inçlik ekranla gelecekken Pro Max modeli 6.7 inçlik ekranıyla kullanıcılara sunulacak. Tüm modeller OLED panel taşıyacak ancak hiçbiri Android tarafındaki üst modellerde görmeye alıştığımız 120 Hz yenileme hızına sahip olmayacak. Telefonların hepsi Face ID ve 5G desteği taşırken Pro modelleri LIDAR tarayıcılarını da bulunduracak.