PlayStore’da %90’a Varan İndirim Şöleni!

Türk Telekom’un çevrimiçi oyun satış mağazası olan PlayStore, başlayan yeni kampanya kapsamında 30 Kasım’a kadar birçok popüler oyunda %90’a varan indirimler sunuyor.

Türk Telekom, oyun tutkunlarının ilgiyle takip ettiği satış platformu Playstore’da tüm oyun meraklılarının ilgisini çekecek bir kampanyayı hayata geçirdi. Yeni yıla özel olarak en güncel oyunları da içine alan bir kampanyaya imza atan Türk Telekom, Playstore platformunda en sevilen oyunları; yüzde 90’a varan oranlarda indirimli fiyat seçenekleriyle sunuyor.

Wolfenstein II: The New Colossus, PES 2018, GTA V, Assassin’s Creed Origins ve Watch Dogs 2 gibi yılın en popüler oyunları da dahil olmak üzere toplamda tam 500 popüler dijital oyun, Playstore’da benzersiz fiyatlarla ve Türk Telekom internet faturasında 12 aya varan taksit avantajıyla satın alınabiliyor.

İşte kampanya dahilindeki bazı örnek oyunlar;

Grant Theft Auto V : 84 TL (27 Kasım’a kadar)

: 84 TL (27 Kasım’a kadar) Metal Gear Solid V : Ground Zeroes: 8 TL (28 Kasım’a kadar)

: Ground Zeroes: 8 TL (28 Kasım’a kadar) Metal Gear Solid: The Definitive Experience : 68 TL (28 Kasım’a kadar)

: 68 TL (28 Kasım’a kadar) Pro Evolution Soccer 2018 : 9 9TL (28 Kasım’a kadar)

: 9 9TL (28 Kasım’a kadar) Brothers: A Tale of Two Sons : 8 TL (28 Kasım’a kadar)

: 8 TL (28 Kasım’a kadar) The Elder Scrolls V: Skyrim : 9 TL (29 Kasım’a kadar)

: 9 TL (29 Kasım’a kadar) Fallout 4 : 64,50 TL (29 Kasım’a kadar)

: 64,50 TL (29 Kasım’a kadar) Wolfenstein II: The New Colossus : 124 TL (29 Kasım’a kadar)

: 124 TL (29 Kasım’a kadar) Wolfenstein: The New Order : 39TL (29 Kasım’a kadar)

: 39TL (29 Kasım’a kadar) Far Cry 4 – Gold Edition : 89 TL (28 Kasım’a kadar)

: 89 TL (28 Kasım’a kadar) Far Cry: Primal : 52 TL (28 Kasım’a kadar)

: 52 TL (28 Kasım’a kadar) Borderlands 2: GOTY Edition : 15 TL (28 Kasım’a kadar)

: 15 TL (28 Kasım’a kadar) Mafia III : 39 TL (28 Kasım’a kadar)

: 39 TL (28 Kasım’a kadar) NBA 2K18: 126 TL (28 Kasım’a kadar)

Tüm indirimlere ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.