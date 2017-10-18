PlayStation’ın Efsanevi Yarış Oyunu Gran Turismo Sport Piyasaya Çıktı!

Yarış oyunu dünyasında bambaşka bir yere sahip olan Gran Turismo serisinin Ps4 versiyonu diyebileceğimiz versiyonu bugün çıkışını gerçekleştirdi.

Yarış oyuncuları arasında en sağlam simülasyonların başında gelen PlayStation’ın birinci parti ürünü olan Gran Turismo, nam-ı diğer GT, bugün itibariyle yayınlandı. 2014’te piyasaya çıkmış olan PlayStation 4 platformuna gelen ilk GT oyunu olan Sport, 19 farklı pist ve 140 farklı araç ile E-Spor odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

GT ve yarış simülasyon ustaları için harika bir nimet olan ve FIA desteğiyle lisanslı turnuvaların düzenleneceği oyunda aynı zamanda yarış oyunu dünyasına ilk adımı atacaklar için bir yarış simülasyonunu nasıl oynaması gerektiğine dair eğitimler ve Arcade bölümü de bulunuyor.

Gerçekcilik konusunda oldukça başarılı olan ve PS4 Pro’da 4K HDR desteği, PSVR’da ise sanal gerçeklik desteği de sunacak yapım olan Gran Turismo Sport, dün yapılan lansman ile Türkiye’de de tanıtılmış oldu. Yapılan lansmanın ardından ilk resmi GT yarışı da ünkü rock gitaristi Metin Türkcan ile co-pilot Nehir Yılmaz arasında yapılırken bu yarışı da Yılmaz kazandı.

GT Sport hakkında lansmanda konuşan PlayStation Türkiye Departman Müdürü Mustafa Yiğit, “Dünya genelinde kullanıcılarına çığır açan oyun deneyimleri sunan PlayStation, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından hızla benimsendi. Bugün oyun konsolu pazarında yüzde 90’ı aşan pazar payımız, Türkiye’deki oyuncuların PlayStation’a olan ilgisi ve sevgisinin en önemli göstergesi sayılabilir. Sony, Türkiye’yi bir oyun ülkesi olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda buradaki konumumuzu güçlendirmek ve oyun dünyasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün ise, “Dünyanın en iyi otomobillerini efsanevi pistlerle evlerin salonuna taşıyan GT Sport’u oyuncularla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkçe dil desteğiyle sunulan GT Sport ile tüm oyuncular için eğlencenin en üst düzeyde deneyimlenmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda GT Sport’un 4K HDR desteği ve VR uyumluluğu sayesinde PS4 Pro ve PS VR platformlarında oyun keyfinin en üst seviyeye ulaşacağına eminim” dedi.

PS4 camiasının merakla beklenen oyunların başında gelen Gran Turismo Sport’un 289TL’den satışı devam ediyor.