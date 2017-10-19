Sony’den Çocuklara Özel PlayStation 4 Oyun Kolu!

Sony, çocuklara özel yeni kablolu oyun kolunu üretebilmek için donanım aksesuar üreticisi olan Hori ile bir araya geldi.

30Dolarlık fiyata sahip olan bu küçük oyun kolu, standart DualShock 4’den %40 daha küçük olması sayesinde küçük eller tarafından tutulması kolaylaştırılmış. Fakat tek farkı yalnızca boy olmayan bu küçük oyun kolunun, DualShock 4’ün aksine dokunmatik yüzeyi, ışık çubuğu, kulaklık jak girişi, titreşme ve hareket sensörü gibi bir çok özelliği yok.

Sony’nin dediğine göre dokunmatik yüzeyi olmayan oyun kolunun, analog kontrolcüleri ve yön tuşları ile bir kaç dokunmatik yüzey hareketini taklit edebilme özelliği olacak.