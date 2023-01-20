Sanal gerçeklik olayına PlayStation 4 ile giriş yapan Sony, bu alanda nispeten başarılı olmuştu. Ancak o dönemin mevcut VR teknolojileri oyunların tam performansını sunamıyordu. Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan ve sadece PlayStation 5 ile uyumlu olacak olan PlayStation VR 2 için artık geri sayım başladı. Bugün Sony, PS VR2 sanal gerçeklik kulaklığı için başlangıç oyun serisinin 30’dan fazla oyunu resmen duyurdu.

Açıklanan oyunların bazıları VR kaskı piyasaya girdiği andan itibaren satışa sunulacak. Diğerleri ise yeni cihazın piyasaya sürülmesinden sonraki bir ay içinde satışa sunulacak. Bazı oyunlar ise eğer ana oyuna sahipseniz ücretsiz olarak VR sahiplerine sunulacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan VR kaskının 12.000 TL ila 15.000 TL bandında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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220 Euro’luk DualSense Edge kontrolcünün Türkiye fiyatının 6.600 TL olduğunu düşünürsek PS VR2’nin bu fiyatlara çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu sıralar PS5’in satış fiyatı diskli sürüm için 19.000 TL’ye kadar çıkmış durumda. Bakalım VR 2’nin fiyatı için PlayStation Türkiye özel bir politika izleyecek mi?

İçindekiler PlayStation VR 2 Çıkış Oyunları

PlayStation VR 2 Çıkış Oyunları

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios,)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs,)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc.)

No Man’s Sky (Hello Games)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloud-head)

Puzzling Places (Realities.io)

Resident Evil Village (Capcom)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR)