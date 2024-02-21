PlayStation‘ın ülkemizden çekilmesinin ardından resmi distribütörün kim olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda alanında uzman olan ve uzun süredir ülkemizin sevilen markalarından olan Bilkom, PlayStation Türkiye’nin resmi distribütörü olacağını açıklamıştı. Bugün Bilkom’un düzenlediği etkinlikte PlayStation Portal konsolunun ülkemize geleceği de açıklandı.

Amerika’da 200 dolara satılan ve PS5 üzerinden stream yapma özelliğine sahip olan PlayStation Portal Türkiye’de 11.999 TL‘den Mart ayında satışa sunulacak. Vergiler ve firma karını düşünürsek bu fiyatın normal olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 10.000 TL altında pek bir elektronik cihaz kalmadı diyebiliriz. PS Portal’a kısaca değinecek olursak Wi-Fi 5 teknolojisine sahip olmasına rağmen PS5’ten akıcı bir şekilde remote play desteği sunuyor. DualSense barındırması sayesinde telefondaki remote play’den daha akıcı bir deneyim sunan bu konsol 1080P çözünürlüğünde ekrana sahip.

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Ekranın LCD panel olduğunu ancak buna rağmen Sony’nin farkını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. AMOLED panelli telefonlardaki remote play ile kapışan PS Portal’ın tek eksiği HDR desteğinin olmaması diyebiliriz.