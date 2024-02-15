Güçlendirilmiş PS5 modeli olması beklenen PS5 Pro, muhtemel fiyatı dahil olmak üzere bazı yeni ayrıntılarla gündeme geldi. Sony’nin mevcut nesil konsolu için beklenen “Pro” versiyonu hakkında çok sayıda söylenti dolaşıyordu ve sonunda bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl, GPU, CPU ve bellek özelliklerinin sızdırıldığı iddia edilmişti ve şimdi bu iddiaların bir kısmı doğrulandı.

Tanınmış bir YouTuber olan ‘Moore Yasası Öldü’, yeni videosunda PS5 Pro’nun bazı özelliklerini açıkladı. Videoda belirtilenlere göre, Sony’nin yeni konsolu 256 bit veri yolu üzerinden 16 GB GDDR6 bellek (18 Gbps) kullanacak ve GPU tam kalıpta 60 CU sunacak. Ayrıca, Sony’nin 56 CU’yu devre dışı bırakmayı planladığı belirtiliyor. Ancak CPU hızları hala doğrulanmış değil.

Videonun dikkat çeken bir diğer noktası ise AMD’nin PS5 Pro için 2024 tatil sezonunu hedeflediğine dair söylentiler. Ayrıca, disk sürücüsü olmayan bir modelin 500 dolara kadar düşük bir fiyatla piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor.

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YouTuber, yeni modelin üretim maliyetinin mevcut PS5’in üretim maliyetinden çok daha yüksek olmadığını belirtiyor ve bu durumun fiyatlandırmaya yansıyabileceğini düşünüyor. Ayrıca, PS5 Pro’nun geliştirici dostu bir sistem olabileceği ve geliştiricilerin daha iyi performans elde etmek için az çaba harcaması gerekeceği öne sürülüyor.

Sony henüz PS5 Pro’yu resmi olarak duyurmuş değil ancak teknik özelliklerine ilişkin genel bir bakış sunulmuş durumda. Şirketin bu yeni modeli ne zaman piyasaya süreceği hakkında net bir bilgi bulunmasa da, söylentilere göre bu yılın sonuna kadar bekleniyor. Bu yeni konsol, mevcut PS5 ve Xbox Serisi ile birlikte oyunseverler için heyecan verici bir seçenek olabilir.