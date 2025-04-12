CMF Phone 2 Pro için geri sayım başladı ve akıllı telefon dünyasında meraklı bekleyiş doruk noktasına ulaştı! Nothing markasının imzasını taşıyan bu yeni model, selefi olan CMF Phone 1’e göre çok daha dikkat çekici değişikliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Phone 2 Pro’nun kutu içeriğinde yer alacak şarj cihazı detayı, şimdiden teknoloji tutkunlarının dilinde. Bu hamlenin arkasında ise, doğrudan kullanıcı taleplerine kulak veren Nothing ekibinin stratejisi yatıyor.

CMF Phone 2 Pro Kutusunda Şarj Cihazı Müjdesi! Ancak Küresel Değil

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan CMF Phone 1, kutusunda şarj adaptörü bulunmaması sebebiyle epey tartışma yaratmıştı. Bu geri bildirimleri dikkate alan Nothing, CMF Phone 2 Pro modelinde bu eksikliği gidermeye karar verdi. Fakat küçük bir farkla! Phone 2 Pro kullanıcıları bu hediyeye yalnızca Hindistan pazarında sahip olacak. Bilgi kaynağı olarak doğrudan Nothing kurucu ortağı Akis Evangelidis’in yaptığı açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden teknoloji dünyasına duyuruldu.

CMF Phone 2 Pro, sadece şarj cihazıyla değil, aynı zamanda özgün tasarımıyla da konuşuluyor. Nothing’in arka panelde kullandığı ticari marka vidalar yine bu modelde yerini koruyacak. Böylece Phone 2 Pro, arka kapağın çıkarılabilir olduğu nadir modellerden biri olmaya devam edecek. Ayrıca markanın iddiasına göre yeni arka panel, daha dokunsal, daha dokulu ve oldukça farklı bir hissiyat sunacak.

CMF Phone 2 Pro Sızdırılan Özellikler

6.3 inç OLED ekran ile 1080p+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı

ile 1080p+ çözünürlük ve Dimensity 7400 SoC işlemci ile performans odaklı yapı

işlemci ile performans odaklı yapı 33W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya

desteğine sahip Resmi tanıtım tarihi: 28 Nisan

CMF Phone 2 Pro ile Nothing, kullanıcı beklentilerini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Tasarım odaklı yaklaşımı ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alması, markayı rakiplerinden ayırıyor. Özellikle Phone 2 Pro’nun Hindistan’daki şarj cihazı jesti, küresel pazarda nasıl bir algı yaratacak, merak konusu!

Phone 2 Pro hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Akıllı telefon dünyasının bu yeni yıldızı, özellikleriyle ve kullanıcı dostu detaylarıyla adından uzun süre söz ettirecek gibi görünüyor.

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Siz CMF Phone 2 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.