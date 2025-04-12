Akıllı saatler her geçen gün daha fazlasını vadediyor. Peki Galaxy Watch Ultra ile yalnızca bildirim mi kontrol ediyorsunuz? Belki de çok daha fazlası mümkün! Özellikle oyun tutkunları için ilginç bir gelişme yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, Watch Ultra üzerinden popüler yarış oyunu Asphalt 8 deneyimini yaşadı.

Galaxy Watch Ultra güçlü çıktı! Asphalt 8 çalıştırıyor!

Galaxy Watch Ultra aslında sağlık odaklı sensörleri ve uzun pil ömrüyle biliniyor. Ancak bir Reddit kullanıcısı, cihazın potansiyelini farklı bir boyuta taşıdı. Bu kullanıcı, Galaxy Watch Ultra Asphalt 8 deneyimini yaşamak için, saati geliştirici moduna alarak APK dosyasını manuel şekilde yükledi.

İlginç bir şekilde, oyun oldukça akıcı çalıştı ve Galaxy Watch Ultra ekranına gayet iyi uyum sağladı. Oyunun dokunmatik kontrolleri, küçük ekran olmasına rağmen şaşırtıcı derecede duyarlıydı. Kullanıcı, kontrolleri daha da kolaylaştırmak adına gyro desteğini aktif etti.

Bu sayede Watch Ultra Asphalt 8 oynarken kol hareketleriyle yönlendirme sağlanabiliyor. Her ne kadar ufak bir gecikme yaşansa da, oyun sırasında cihazın sadece hafifçe ısındığı belirtildi. Türkiye’deki kullanıcılar da benzer bir deneyimi yaşamak isterse dikkatli olmalı; çünkü bu işlem cihaz garantisini etkileyebilir.

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Galaxy Watch Ultra gibi amiral gemisi seviyesindeki bir akıllı saatte, Asphalt 8 gibi güçlü donanımlar isteyen yüksek kalitedeki oyunların çalışması, aslında bu cihazların yeteneklerinin sandığımızdan fazla olduğunu gösteriyor.

Kullanıcının tecrübesine göre, oyun sırasında herhangi bir çökme yaşanmadı. Bu durum, Samsung’un veya bağımsız geliştiricilerin, gelecekte akıllı saatler için eğlenceli oyunları resmi olarak sunabileceğinin bir işareti olabilir.

Peki siz Watch Ultra ile oyun oynamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Watch Ultra ile Asphalt 8 gibi oyunlar akıllı saatlerde daha yaygın hale gelir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!