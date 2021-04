PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları belli oldu! Sizler için inceledik

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bildiğiniz üzere, abonelik sistemi temelli servis üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, başka avantajlar da içeren PlayStation Plus aboneliğinin bu ayki oyun sayısı geçtiğimiz aya kıyasla daha az. Servis, Nisan ayı için sadece üç adet oyun sunacak. Ancak, bu ayki seçki oyun kalitesi konusunda yine üyelerini mutlu edecek cinsten. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin bu ayki oyunlara yakından bakalım…

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları

Haberimizin başında da söylediğimiz gibi, bu ay sadece üç oyunumuz var. Bu oyunların tümü meşhur konsol ailenin son üyesi olan PlayStation 5 kullanıcıları için indirilebilir olacak. Ancak, ne yazık ki, aynı güzel haberi PlayStation 4 kullanıcıları için veremiyoruz. Zira, bu ayın oyunlarından biri sadece PlayStation 5’e özel. İşte PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları:

#1- Oddword: Soulstorm (Sadece PS5)

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listesinin ilk sırasında Oddworld: Soulstorm yer alıyor. Öncelikle, oyunun henüz çok taze bir yapım olduğunu söyleyelim. Hatta, oyun daha piyasaya sürülmedi bile ve 6 Nisan’da PS5, PS4 ve PC platformlarında yerini alacak. Playstation Plus abonesi olan PS5 kullanıcıları için de oyunu indirebilmeleri için yine aynı tarih geçerli. Yani, oyunun çıkış ve PS Plus üyelerine ücretsiz olarak sunuluş tarihi aynı olacak. Gelelim oyunumuzun detaylarına. Öncelikle, eğer bugüne kadar Oddword serisi ile karşılaşmadıysanız, bu yapımın bir devam oyunu olduğunu belirtelim. Öyle ki, Oddword: Soulstorm, 2014 çıkışlı Oddword: New n’ Tasty yapımının devamı niteliğinde. Hazır serinin tarihinden bahsediyorken, Soulstorm’un 1998 yapımı Oddword: Abe’s Exoddus adlı oyunla çok benzer bir hikayeye sahip olduğunu, hatta 1998 yapımının yeniden yorumlanmış bir şekli olduğunu söylemekte fayda var. Başka bir deyişle, Abe’s Exoddus’u sevdiyseniz, Soulstorm’dan keyif almanız kuvvetle muhtemel.

Seriyle hiç tanışıklığı olmayan okurlarımız için de Soulstorm hakkında yapabileceğim en kısa ve net tanımlama ” değişik türlerin bir araya geldiği platform oyunu” şeklinde olabilir. Platform üzerinde yana kaydırarak hareket ettiğiniz Soulstorm; RPG, puzzle ve aksiyon elementleri içeriyor. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter ise Abe. Hikayeye gelirsek de, Abe’nin yanlışlıkla Magog Kartel’ine karşı başlattığı devrim çerçevesinde gelişen maceralar şeklinde özetleyebiliriz. Amacınız ise Mudokon’ları özgürleştirmek. Tabi, bu görevinizi yerine getirirken çeşitli itemler vb. toplayıp craft sistemini kullanarak eşya ve silahlarınızı geliştirmeniz mümkün.

#2- Days Gone (PS4 ve PS5)

Aslında, muhtemelen bir çok oyun severin yakından tanıdığı Days Gone hakkında uzun bir açıklama yapmamıza gerek yok. Days Gone, PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listemizin muhtemelen açık ara en popüleri. Ancak, bugüne kadar bu yapımla yolları kesişmemiş okuyucularımız için yine de kısaca bir üstünden geçelim. Days Gone, büyük beklentilerin ardından 2019 yılında PlayStation Exclusive olarak çıkan bir yapım. Çıktığı yıl PS4 platformuna özgü olan Days Gone, geçtiğimiz aylarda aldığı güncellemeyle PS5’te 60 FPS ve 4K kalitede oynanabiliyor. Oyunun türünden bahsetmek gerekirse, açık dünya oyunu şeklinde tanımlayabiliriz. Tabi, bolca aksiyon öğesi içerdiğini de belirtmekte fayda var. Ayrıca, ana hikayenin yaklaşık 60 saatlik bir oynanış sunduğunu da ekleyelim.

Konu ve hikaye tarafında ise, oyun kıyamet sonrası (post-apocalyptic) bir dünyada geçiyor. Tabi, zombiler de oyunda bize eşlik etmekte. Bu zombi istilasının ve kıyamet ortamının sebebi ise global bir pandemi. İşte biz de, bu salgından iki yıl sonraki zamanda, Vietnam Savaşı gazisi Deacon St. John adındaki karakteri kontrol ediyoruz. Son olarak, oyundaki amacımızın yıllar Deacon’ın izini kaybettiği eşi Sarah’yı bulmak olduğunu da ekleyelim. Bu ayki seçkinin yıldızı olan Days Gone’ı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

#3- Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listemizin son yapımı ise Zombie Army 4: Dead War. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan oyunun türü third person shooter. Buna ek olarak, Zombie Army 4’ün dört kişilik bir co-op olduğunu da arkadaşlarıyla oyun oynamayı seven okuyucularımızın için belirtelim. Konu tarafında ise, oyun 1946 yılında geçmekte ve Hitler’in mağlubiyetinden sonraki dönemi anlatıyor. Aslında, mağlubiyet dediğimize bakmayın. Şeytani bir kült, Hitler’in ordusunu ölümden geri getiriyor ve dünyanın başına bela ediyor. İşte bizim oyundaki görevimiz de tam da bu: zombi nazileri öldürmek! Her ne kadar kulağa çok klişe gelse de, ZA4 gerçekten de keyifli bir oyun. Arkadaşlarınızla kafa dağıtmayı seviyorsanız, kesinlikle tavsiye ediyoruz!

