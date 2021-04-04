Oyun
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları belli oldu! Sizler için inceledik
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bildiğiniz üzere, abonelik sistemi temelli servis üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, başka avantajlar da içeren PlayStation Plus aboneliğinin bu ayki oyun sayısı geçtiğimiz aya kıyasla daha az. Servis, Nisan ayı için sadece üç adet oyun sunacak. Ancak, bu ayki seçki oyun kalitesi konusunda yine üyelerini mutlu edecek cinsten. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin bu ayki oyunlara yakından bakalım…
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları
Haberimizin başında da söylediğimiz gibi, bu ay sadece üç oyunumuz var. Bu oyunların tümü meşhur konsol ailenin son üyesi olan PlayStation 5 kullanıcıları için indirilebilir olacak. Ancak, ne yazık ki, aynı güzel haberi PlayStation 4 kullanıcıları için veremiyoruz. Zira, bu ayın oyunlarından biri sadece PlayStation 5’e özel. İşte PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları:
#1- Oddword: Soulstorm (Sadece PS5)
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listesinin ilk sırasında Oddworld: Soulstorm yer alıyor. Öncelikle, oyunun henüz çok taze bir yapım olduğunu söyleyelim. Hatta, oyun daha piyasaya sürülmedi bile ve 6 Nisan’da PS5, PS4 ve PC platformlarında yerini alacak. Playstation Plus abonesi olan PS5 kullanıcıları için de oyunu indirebilmeleri için yine aynı tarih geçerli. Yani, oyunun çıkış ve PS Plus üyelerine ücretsiz olarak sunuluş tarihi aynı olacak. Gelelim oyunumuzun detaylarına. Öncelikle, eğer bugüne kadar Oddword serisi ile karşılaşmadıysanız, bu yapımın bir devam oyunu olduğunu belirtelim. Öyle ki, Oddword: Soulstorm, 2014 çıkışlı Oddword: New n’ Tasty yapımının devamı niteliğinde. Hazır serinin tarihinden bahsediyorken, Soulstorm’un 1998 yapımı Oddword: Abe’s Exoddus adlı oyunla çok benzer bir hikayeye sahip olduğunu, hatta 1998 yapımının yeniden yorumlanmış bir şekli olduğunu söylemekte fayda var. Başka bir deyişle, Abe’s Exoddus’u sevdiyseniz, Soulstorm’dan keyif almanız kuvvetle muhtemel.
Seriyle hiç tanışıklığı olmayan okurlarımız için de Soulstorm hakkında yapabileceğim en kısa ve net tanımlama ” değişik türlerin bir araya geldiği platform oyunu” şeklinde olabilir. Platform üzerinde yana kaydırarak hareket ettiğiniz Soulstorm; RPG, puzzle ve aksiyon elementleri içeriyor. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter ise Abe. Hikayeye gelirsek de, Abe’nin yanlışlıkla Magog Kartel’ine karşı başlattığı devrim çerçevesinde gelişen maceralar şeklinde özetleyebiliriz. Amacınız ise Mudokon’ları özgürleştirmek. Tabi, bu görevinizi yerine getirirken çeşitli itemler vb. toplayıp craft sistemini kullanarak eşya ve silahlarınızı geliştirmeniz mümkün.
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#2- Days Gone (PS4 ve PS5)
Aslında, muhtemelen bir çok oyun severin yakından tanıdığı Days Gone hakkında uzun bir açıklama yapmamıza gerek yok. Days Gone, PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listemizin muhtemelen açık ara en popüleri. Ancak, bugüne kadar bu yapımla yolları kesişmemiş okuyucularımız için yine de kısaca bir üstünden geçelim. Days Gone, büyük beklentilerin ardından 2019 yılında PlayStation Exclusive olarak çıkan bir yapım. Çıktığı yıl PS4 platformuna özgü olan Days Gone, geçtiğimiz aylarda aldığı güncellemeyle PS5’te 60 FPS ve 4K kalitede oynanabiliyor. Oyunun türünden bahsetmek gerekirse, açık dünya oyunu şeklinde tanımlayabiliriz. Tabi, bolca aksiyon öğesi içerdiğini de belirtmekte fayda var. Ayrıca, ana hikayenin yaklaşık 60 saatlik bir oynanış sunduğunu da ekleyelim.
Konu ve hikaye tarafında ise, oyun kıyamet sonrası (post-apocalyptic) bir dünyada geçiyor. Tabi, zombiler de oyunda bize eşlik etmekte. Bu zombi istilasının ve kıyamet ortamının sebebi ise global bir pandemi. İşte biz de, bu salgından iki yıl sonraki zamanda, Vietnam Savaşı gazisi Deacon St. John adındaki karakteri kontrol ediyoruz. Son olarak, oyundaki amacımızın yıllar Deacon’ın izini kaybettiği eşi Sarah’yı bulmak olduğunu da ekleyelim. Bu ayki seçkinin yıldızı olan Days Gone’ı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
#3- Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları listemizin son yapımı ise Zombie Army 4: Dead War. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan oyunun türü third person shooter. Buna ek olarak, Zombie Army 4’ün dört kişilik bir co-op olduğunu da arkadaşlarıyla oyun oynamayı seven okuyucularımızın için belirtelim. Konu tarafında ise, oyun 1946 yılında geçmekte ve Hitler’in mağlubiyetinden sonraki dönemi anlatıyor. Aslında, mağlubiyet dediğimize bakmayın. Şeytani bir kült, Hitler’in ordusunu ölümden geri getiriyor ve dünyanın başına bela ediyor. İşte bizim oyundaki görevimiz de tam da bu: zombi nazileri öldürmek! Her ne kadar kulağa çok klişe gelse de, ZA4 gerçekten de keyifli bir oyun. Arkadaşlarınızla kafa dağıtmayı seviyorsanız, kesinlikle tavsiye ediyoruz!
Kaynak: IGN
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!
Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.
Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.
Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Genel
Epic Games, Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 28,00 TL olan Tales of the Neon Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Palm Pioneer tarafından geliştirilip 2019 yılında piyasaya sürülen Tales of the Neon Sea, siberpunk bir şehir merkezinde geçen bir bulmaca hikayesine sahip. Neo-noir piksel grafikleri ile hazırlanmış yapım bir robot isyanını çevreleyen gizemli bir cinayet davasını takip ediyor. Oyuncular Dedektif Rex rolü ile sırları aydınlatmaya çalışırken; heyecan dolu atmosfer içerisinde katilin kim olduğunu arıyor.
Epic Games Store oyunu şu cümlelerle tanıtıyor:
“Entrika ve şüphe dolu bir dünyaya hoş geldin. Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor. Tales of the Neon Sea’ye hoş geldin!”
Tales of the Neon Sea oyunu için gereken sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 730 veya Radeon HD 4830
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB boş alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB boş alan
Tanıtım Yazısı
Sürükleyici Anlatım
Olayı parça parça çözmek için cinayet mahallini araştır, delilleri incele ve çıkarım yapma güçlerini kullan. Sis perdesi ortadan kalktığında gerçeği mi göreceksin, yoksa daha büyük bir sırrı mı açığa çıkaracaksın?
Klasik Piksel Sanatı ve Ayrıntılı Çevre Tasarımı
Şaşırtıcı derecede ayrıntılı retro piksel sanatı, modern atmosferik ışıklandırma ve muhteşem görsel efektler bu eşsiz siberpunk dünyasını canlandırıyor. Çağrışım yapan müzik ve ses tasarımı her adımda belirsizlik ve gizem katmanları oluşturuyor.
Birden Çok Başarı ve Toplanabilir Unsurlar
Zengin ve ayrıntılı bir arka plan hikâyesini keşfederken eğlenceli ve canlandırıcı birçok başarı açılmayı bekliyor.
Koleksiyoncu ruhuna mı sahipsin? Bunu kaçırmak istemezsin.
Zengin ve Çeşitli Bulmaca Tasarımı
Mantık, gözlem becerileri ve sabır gücünü zorlayacak bulmacalar. Bu zorluklar, tuhaf ve hareketli dünyadaki yolculuğunu geliştirmek için tasarlanan anlatım ve çevre unsurlarını ustaca bir araya getiriyor.
Bir Kedi Olarak Oynanabilir mi? Tabii ki!
Bu acayip macerada kendini yalnız mı hissediyorsun? Özel “asistanı” kontrol et: Kara kedi William. William, dedektifimizin ulaşamadığı yerlerin derinliklerine dalabilir ve genellikle önemli delilleri bulup elde etmekte çok faydalı olur!
Merak Uyandıran Distopik Dünya
Acaba robotların tanrısı olsaydı neye benzerdi? Peki insanlarla aynı haklara sahip olsalardı bize ihanet ederler miydi? İnsan ve makine arasındaki sınırlar ortadan kalktığında hayat ne olur? Tüm yanıtlar bu eksantrik siberpunk dünyada…
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Tales of the Neon Sea oyununu 08.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
PUBG Lite resmi olarak kapanıyor!
Sevilen oyun PUBG Lite resmen sona eriyor. Oldukça sevilen ve ücretsiz olan çok oyunculu aksiyon oyunu, geliştiricilerinin aldığı karar ile resmi olarak kapanacak. Kapanma tarihi belli olan oyunun son durumu ile alakalı bir de sosyal medyadan kısa bir mesaj yayımlandı. Oyunun sona ermesinde ise PUBG Mobile‘in başarısının yeri büyük.
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PUBG Lite için veda çanları çalmaya başladı!
Çok oyunculu oyun dünyasında her zaman iyi gelişmeler yaşanmayabiliyor. Özellikle “battle royale” rekabetinde hız kesmeyen hareketlilik, bazı oyunların sonunu da getiriyor. Çıktığı günden bu yana gündemde kalmayı başaran ancak son dönemlerde popülaritesi PC ve oyun konsolları nezdinde azalan PUBG, bildiğiniz üzere 2016 yılında ücretsiz bir sürümünü piyasaya çıkarmıştı. PUBG Lite adını alan oyun, özellikle ücretsiz olması açısından oldukça beğenilmişti. Ülkemizde de oldukça beğenilen yapım, hayranlarına kötü haberi verdi. PUBG Lite, geliştiricilerin aldığı karar ile ne yazık ki sona eriyor. Oyunun yayımcılığını üstlenen Krafton stüdyosu, konu ile alakalı bir de metin yayımladı.
Genel olarak üzgün olduklarını belirten firma, oyunculara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Covid-19 salgınında artan oyuncu sayısı için de teşekkür eden firma, oyunun kapanacağını duyurdu. Bu konuda üzgün olduklarını belirten Krafton stüdyosu, oyunun kapanacağı tarihi de açıkladı. Yapılan duyuruya göre PUBG Lite, 29 Nisan tarihinde oyun dünyasına veda ediyor. Bu süre zarfında oyuna erişim konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını duyuruldu. Bununla birlikte oyunculara da son birkaç hatırlatma yapıldı. Kapanma süreci boyunca oyuncular, oyun içi paralarını ve materyallerini kullanmaya devam edecekler. Ancak kapanış ile birlikte sunucular da iptal olacağı için oyuna erişim mümkün olmayacak.
PUBG Lite’ın kapanmasında PUBG Mobile’in etkisi oldukça fazla!
Resmi olarak sona erecek PUBG Lite, son dönemlerde biraz geride kaldı. Zira pandemi sürecinde insanlar birçok farklı oyuna yönelirken, PUBG markalı diğer yapımlarda popülarite kazanmayı başardı. Bu oyunlardan en göze çarpanı PUBG Mobile oldu. Toplamda 1 milyar indirme sayısını geride bırakan oyun, PUBG Lite‘ın da kapanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Bedava olan Mobile sürümü, Android ve iOS ile çalışan bütün cihazlarda çalışmakta. Bununla birlikte oyun, bazı üçüncü parti yazılımlar sayesinde PC‘de de sorunsuz çalışabilmekte. Daha dolu içeriğe sahip olan oyun bu imkanlar sayesinde standart PUBG‘yi de geri de bırakmayı başardı.
Bu şartlar altında hayatta kalması zorlaşan PUBG Lite ise, oyun dünyasına veda etmek durumunda kalıyor. Bedava olmasının yanı sıra düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyun kuvvetli bir PC‘ye ihtiyaç duymanızın önüne geçiyordu. Ancak gelinen son durumda, PUBG hayranları, ya tam sürümü almak zorunda kalacak, ya da üçüncü parti uygulamalar ile Mobile sürümü deneyimleyecekler. Önümüzdeki ay sonunda kapanacak oyun, özellikle ülkemizde de geniş bir kitleye sahipti. Oyunculardan gelen ilk izlenimlerde oyunun iptalinin hayal kırıklığı yarattığı yönünde.
PUBG standart sürümün sistem özellikleri
Yoluna devam eden ve rekabetin demirbaşlarından olan PUBG, her geçen gün yeni fırsatlar ile kullanıcılarını karşılamakta. Metal Gear serisi ile bir nevi anlaşan oyun, bazı özel etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca Metal Gear serisinden birkaç ekipman oyun içerisine dahil olacak. “Battle royale” rekabetinde ilk günlerini arayan firma, en büyük iki rakibinin gerisinde kaldı. Bu rakiplerinden biri Fortnite olurken, diğeri de tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty: Warzone oldu. Fortnite cephesinde Epic Games yarattığı ekosistem ile birçok oyuncuya ulaşabiliyorken, Warzone cephesinde işler biraz daha isimle yürüyor. Bu nedenle hayatta kalmak isteyen PUBG daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Bakalım oyun ilk günkü havasını tekrar yakalayacak mı bekleyip göreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 ve üstü
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- Depolama alanı: 30 GB HDD
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ve üstü
- Depolama alanı: 30 GB SSD
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