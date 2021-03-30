Genel
PlayStation PS3, PS Vita ve PSP Platformlarının fişini çekiyor!
PlayStation PS3, PS Vita ve PSP sahiplerini üzecek haberini paylaştı. PS3, PS Vita ve PSP sahipleri En geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar uygulama içi satın alımı ve Store alımları yapılabilecek.
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Playstation tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“PlayStation™Store’u 2 Temmuz 2021’de PlayStation® 3’te ve 27 Ağustos 2021’de PlayStation®Vita cihazlarında kapatıyoruz. Ayrıca PSP™ (PlayStation® Portable) için kalan satın alma işlevi de 2 Temmuz 2021’de kullanımdan kaldırılacaktır. Dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra bu değişiklikleri PlayStation®4 ve PlayStation®5’te PlayStation Store’a yönelik kaynaklarımızı odaklama çabasıyla yapmaya karar verdik. Bu da müşteri deneyimini daha da geliştirmemizi sağlayacak. Yıllar boyunca bu platformlardaki desteğiniz için teşekkür ederiz.”
Peki Bunun sizin için anlamı ne?
Artık oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP dijital içerikleri satın alamazsınız. Ayrıca artık PS3, PS Vita ve PSP’deki oyunlar aracılığıyla oyun içi alışveriş yapamayacaksınız. PSP mağazası 2016’da daha önce kapatılmış olsa da, kalan PSP satın alma işlevi (örn. oyun içi satın alımlar) artık tamamen kullanımdan kaldırılacak.
Sahip olduğunuz PlayStation içerikleri ne olacak?
Oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere sahip olduğunuz PS3, PS Vita ve PSP içeriklerini indirmeye devam edebileceksiniz. İlgili cihazdaki İndirme listesine erişerek sahip olduğunuz içeriği PS3, PS Vita veya PSP’nize indirebilirsiniz. Bir PS3/PS Vita çapraz satın alma paketi satın aldıysanız ve yalnızca PS3 veya PS Vita sürümünü indirdiyseniz, PlayStation Store’un kapatılmasından önce ilgili cihaza indirmeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz video içeriği, Videolarım uygulaması aracılığıyla PS3, PS4 veya PS5’te veya PlayStation Video uygulaması aracılığıyla mobil cihazlarda yayınlanabilir. Hizmetin bir üyesi olarak kaldığınız süre boyunca PlayStation Plus üzerinden hak talebinde bulunduğunuz oyunları yeniden indirebilir ve oynayabilirsiniz.
Peki ya PlayStation para puan kodları, cüzdan bakiyeleri ve çapraz satın alma içerikleri ne olacak?
PlayStation Store ve bu cihazlar için satın alma işlevlerini kapattıktan sonra PS3, PS Vita ve PSP cihazlarında oyun ve PlayStation Plus para puan kodlarını kullanabileceksiniz. PlayStation Store kapandıktan sonra PS3, PS Vita ve PSP cihazlarında PSN cüzdan bakiyesi para puan kodlarını (örn. hediye kartları) kullanamazsınız ve bu cihazlar için satın alma işlevi kapanır. PSN cüzdan bakiyeniz PSN hesabınızda kalır ancak cüzdan paranızı yalnızca web, PlayStation App veya PS4 ve PS5 konsollarındaki PlayStation Store’dan PS4 ve PS5 ürünlerini satın almak için kullanabileceksiniz. Web, PlayStation App veya PS4 ve PS5 konsollarında PlayStation Store üzerinden çapraz satın alma içeriklerini satın alabilir ve hem PS4 sürümüne hem de PS3/PS Vita/PSP sürümlerine erişebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Xiaomi Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacağını Açıkladı!
Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptıklarını açıkladı. İşte Xiaomi’nin elektrikli otomobil sektöründeki amacı ve kararları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girdiğini resmi olarak açıkladı. Çinli firma uzun yıllardır teknoloji dünyasında yer alıyor. Birçok köklü markadan daha kısa sürede başarı yakalayan Xiaomi, şimdi otomobil sektöründe rol almayı planlıyor.
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Günümüzde önemli bir yer kazanan elektrikli otomobiller, gelecekte oldukça yaygın olacak. Birçok otomobil firması bu projelere başlamışken, teknoloji tabanlı Xiaomi de bu kervana katıldı. Üstelik Xiaomi önümüzdeki 10 yıllık sürece şu anda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ek olarak Xiaomi yine 10 yıllık süreçte toplamda 10 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.
Peki Xiaomi tam olarak ne yapacak?
Başta da söylediğimiz gibi Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil kervanına katıldığını açıkladı. Ancak ne yapacağı merak konusu oldu. Xiaomi bu kapsamda tamamen kendisine ait bir yan kuruluş kuracağını açıkladı. Bu yeni kuruluşta Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun da görev alacak.
Xiaomi’nin çalışmalarının diğer firmalar gibi batarya, otomobil donanımları ve otonom sürüş teknolojisi yönünde olması bekleniliyor. Yani Xiaomi tam olarak kendine ait bir araç üretecek mi şimdilik bilinmiyor. Ancak elektrikli otomobil üretiminde ciddi rol oynayak gibi görünüyor.
Apple ve Huawei de elektrikli otomobil üretimine giriyor!
Tabiki Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne giren ilk teknoloji markası değil. Daha öncesinde Apple, Huawei, LG ve Samsung gibi firmaların isimlerini bu sektörle birlikte anmıştık. Hatırlarsanız kısa zaman önce Huawei’nin böyle bir projede yer aldığını paylaşmıştık. Apple’da Huawei gibi otonom sürüş teknolojisi, otomobil donanımları ve yazılım gibi konularda çalışmalar yapacaktı.
Samsung ve LG ise zaten bir süredir otomobiller için pil üretimi yapıyor. Ancak bu firmaların da tam olarak elektrikli otomobil üretimi yaptıklarını söyleyemeyiz. Tabiki önümüzdeki dönemlerde teknoloji firmalarının isimlerini otomobillerde göreceğiz. Belkide bindiğiniz bir elektrikli aracın ön ve arka görüş kameraları Xiaomi’ye ait olacak.
Bakalım Xiaomi diğer teknoloji firmalarından farklı olarak otomobil üretimi yapacak mı? Sizce gelecekte Xiaomi, Huawei gibi şirketler kendi otomobillerini üretecekler mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11i modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Mi 11i modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil akıllı telefonu, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite serilerinin yanı sıra, geçtiğimiz ay Çin’de piyasaya sürdüğü Redmi K40 Pro Plus’ın yeniden yapılandırılmış bir versiyonu gibi görünen Mi 11i ‘yi de tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11i, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11i, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor. Ayrıca Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh’lik bir pil ile geliyor.
Cihazın arka bölümünde 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensörü, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 5MP telemakro sensör ile birleştirilen üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ön tarafta tek bir 20 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11i modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç 2400 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, HDR10+ destekli ve 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel telefoto
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4520 mAh (33W hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı; 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Tip-C
- Diğer: Yan tarafa entegre parmak izi sensörü, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- Ses: USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos
- Boyutlar: 163,7x 76,4 x 7,8 mm
- Ağırlık: 196 g
- Renk Seçenekleri: Gümüş, siyah, beyaz
Son olarak Xiaomi Mi 11i modeli iki farklı varyant halinde satılıyor. Söz konusu cihazın; 8 GB/128 GB’lık modeli için yaklaşık 649 Euro ve 8GB/256GB’lık model için ise 699 Euro’luk bir fiyat belirlenmiş.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 4 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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