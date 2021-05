PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları açıklandı!

PlayStation Plus geleneği bu ay da bozmadı ve yaz mevsiminin ilk oyunlarını duyurdu. PS Plus servisi, aylık 20 ve 40 TL arası değişen ücretiyle oyun severlere her ay yeni oyunlar veren bir abonelik hizmeti. Buna ek olarak, PS Plus’ın oyunculara online oynayabilme gibi sunduğu başka avantajlar da mevcut. Bu avantajlarıyla PlayStation oyuncularını kendine çekmeyi başaran servisin, oyunculara arasında oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, servisin aylık olarak sunduğu bu oyunları heyecanla bekleyen geniş bir kitle var. Bu kitleyi daha fazla bekletmeyelim ve önümüzdeki ayın oyunlarının detaylı incelemesine geçelim. İşte karşınızda PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları…

PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları karşınızda

PS Plus önümüzdeki ayda karşımıza 3 adet oyunla çıkıyor. PS5 konsoluna sahip oyuncular bu oyunların hepsini indirip oynayabilecek. Ancak ne yazık ki, aynı durum PS4 kullanıcıları için geçerli değil. Zira, Haziran ayının oyunlarından bir tanesi PS5e özgü olacağı için, PS4 sahipleri iki oyunla yetinmek zorunda kalacak. Gelin lafı daha fazla uzatmadan Haziran ayı yapımlarına yakından bakalım…

1- Operation: Tango (Sadece PS5)

PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin ilk oyunu Operation: Tango. Aslında, Operation: Tango oyunu henüz piyasaya çıkmadı. PS Plus aboneleri, oyunun çıkış tarihi olan 1 Haziran’da oyunu ilk deneyenlerden olma şansı yakalayacak. Öncelikle, yapımımızın bir iki kişilik bir co-op oyunu olduğunu söyleyelim. Yani, arkadaşlarıyla oynamayı seven kullanıcıların kaçırmak istemeyeceği türden bir yapım Operation: Tango. Konu tarafında ise, oyunun bilim-kurgu ve klasik dedektif temalarını harmanladığını söyleyebiliriz. Bunun yanında, klasik dünyayı kötü güçlerden kurtarma teması da oyunumuzda yine öne çıkıyor.

Oynanış tarafında ise, kısaca, Operation: Tango’yu co-0p bir puzzle (bulmaca) oyunu diye tanımlamak mümkün. İki oyuncudan biri dedektif olurken, diğer oyuncu da hacker rolünü üstlenmekte. Oyundaki amacımız olan dünyayı kötü güçlerden kurtarma hedefini gerçekleştirmek için, iki oyuncunun sesli chat üzerinden sıkı bir işbirliği yapması gerekiyor. Hazır konusu açılmışken, oyunu oynamak için bir mikrofona sahip olmanız gerektiğini söyleyelim. Bunun yanında, geliştirici Clever Plays’in oyuna sürekli yeni görevler ekleneceğinin sözünü verdiğini de belirtelim. Yani, Operation: Tango, arkadaşlarınızla uzun süre boyuncu sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun olacak gibi gözüküyor. Son olarak, her ne kadar PS Plus ücretsiz versiyonu sadece PS5 için olsa da, oyunun PS4 versiyonunun da çıkacağını söyleyelim.

2- Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 ve PS5)

PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin sıradaki oyunu olan Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown da tıpkı Operation: Tango gibi, çıkış gününde PS Plus’a geliyor. Yani, kullanıcılar bu oyunu indirdiklerinde de oyunu ilk deneyenlerden olma şansını yakalayacak. Aslında, oyunumuz Sega’nın 2006 yapımının remastered ve genişletilmiş hali. Ancak bu sefer önemli bir yenilik var. Öyle ki, bu kez yapımımızın arkasında Yakuza’nın geliştiricisi olan meşhur stüdyo Ryu Ga Gotaku var. Buna ek olarak, oyunumuzdaki ilklerden bir diğer ise online oynanışı destekleyen ilk Virtua Fighter yapımı olması.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, tıpkı Mortal Kombat gibi, arcade diye nitelendirilen tarzda bir dövüş oyunu. Yani, eğer Mortal Kombat seviyorsanız, Virtua Fighter’dan da keyif alacağınızı söyleyebiliriz. Son olarak, oyunumuzun alışık olduğumuz 1 aylık indirme zaman diliminin aksine, PS Plus aboneleri için iki ay boyunca sistemde kalacağını söyleyelim. Başka bir deyişle, bu ay önceliği diğer oyunlara verebilirsiniz.

3- Star Wars: Squadrons (PS4 ve PS5)

PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin son üyesi ise Star Wars: Squadrons. Arkasında Electronic Arts’ın imzası bulunan yapım, geçtiğimiz senenin son ayında çıkmıştı. Yani, PS Plus yine güncel bir oyunla karşımıza çıkıyor. Motive Studios’un geliştirdiği bu yapım, Star Wars evrenin Alderaan’ın yok edilmesinden sonraki dönemi konu alıyor. Tür olarak ise, oyunu FPS unsurlarını yoğun olarak içeren bir uzay kombatı şeklinde tanımlamamız mümkün. Buna ek olarak, oyundaki uzay savaşlarındaki grafik kalitesinin bir hayli yüksek ve etkileyici olduğunu da ekleyelim. Etkileyici görseller sunan FPS oyunlarından zevk alıyorsanız veya bir Star Wars hayranıysanız, kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım.

Yazımızı noktalamadan, PS Plus Mayıs oyunlarını indirmek için 31 Mayıs’a kadar zamanınız olduğunu hatırlatalım.

