Playstation Network kesintisi bazı oyunları etkiliyor

Xbox Live kesintisinden bir gün sonra dün, Sony Playstation Network da bazı sorunlar yaşadı. Ama yaşanan problem Xbox tarafından biraz daha farklı duruyor. Playstation tarafındaki sorun sadece birkaç oyunu etkilemiş durumda. Sony PSN Durum sayfası da olayın farkında; PS Vita, PS3, PS4 ve PS5 platformlarında oyun, uygulama veya ağ kullanımlarında sorun yaşanabileceği belirtiliyor.

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Sorun yaşanan oyunlara bakacak olursak; bazı oyuncuların Call of Duty: Warzone ve Minecraft oyunlarında çevrimiçi oynamaya çalışırken sorun yaşadığını görebiliyoruz. Diğer taraftan Fortnite gibi oyunlarda ise bir sorun yok gibi duruyor. Ayrıca Engadget tarafından yapılan testlere göre de PS5 üzerinde Fall Guys oyunu çalışırken; yine Call of Duty ve Destruction AllStars oyunlarının eşleme yapmadığı görülebiliyor.

Playstation Network sorunu bir süredir devam ediyor

Playstation Network Durum sayfası dün yaptığı açıklamada sorunun birkaç saattir var olduğunu söylese de; kullanıcılar problemin daha önceden beri olduğunu belirtiyor. Downdetector sayfasına baktığımızda da çok öncesinden beri konuyla alakalı gelen bildirimleri görebiliyoruz.

Ancak bu durumda oyunların oynanabilmesi için çevrimdışı olmak gerekmiyor. Öyle ki sadece etkilenen oyunlar oynanamıyor ancak diğerlerinde bir sorun yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla sorun çözülene kadar durumdan etkilenmeyen oyunların çalıştırılmasının yeterli olacağını söyleyebiliriz.