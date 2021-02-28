Oyun
Playstation Network kesintisi bazı oyunları etkiliyor
Xbox Live kesintisinden bir gün sonra dün, Sony Playstation Network da bazı sorunlar yaşadı. Ama yaşanan problem Xbox tarafından biraz daha farklı duruyor. Playstation tarafındaki sorun sadece birkaç oyunu etkilemiş durumda. Sony PSN Durum sayfası da olayın farkında; PS Vita, PS3, PS4 ve PS5 platformlarında oyun, uygulama veya ağ kullanımlarında sorun yaşanabileceği belirtiliyor.
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Sorun yaşanan oyunlara bakacak olursak; bazı oyuncuların Call of Duty: Warzone ve Minecraft oyunlarında çevrimiçi oynamaya çalışırken sorun yaşadığını görebiliyoruz. Diğer taraftan Fortnite gibi oyunlarda ise bir sorun yok gibi duruyor. Ayrıca Engadget tarafından yapılan testlere göre de PS5 üzerinde Fall Guys oyunu çalışırken; yine Call of Duty ve Destruction AllStars oyunlarının eşleme yapmadığı görülebiliyor.
Playstation Network sorunu bir süredir devam ediyor
Playstation Network Durum sayfası dün yaptığı açıklamada sorunun birkaç saattir var olduğunu söylese de; kullanıcılar problemin daha önceden beri olduğunu belirtiyor. Downdetector sayfasına baktığımızda da çok öncesinden beri konuyla alakalı gelen bildirimleri görebiliyoruz.
Ancak bu durumda oyunların oynanabilmesi için çevrimdışı olmak gerekmiyor. Öyle ki sadece etkilenen oyunlar oynanamıyor ancak diğerlerinde bir sorun yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla sorun çözülene kadar durumdan etkilenmeyen oyunların çalıştırılmasının yeterli olacağını söyleyebiliriz.
Genel
Yeni Valorant Ajanı Astra İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı!
Riot Games yeni Valorant ajanı Astra için tanıtım videosu paylaştı. İşte muhteşem yeteneklere sahip Astra hakkında tüm bilinenler.
Riot Games, Valorant’ın yeni ajanını bir yeni bir video ile tanıttı. Valorant’ın yeni ajanı Astra, ilginç yetenekleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Göz korkutucu yeteneklere sahip olan Astra, 2 Mart’ta Valorant’ta göreve başlayacak. Riot Games bugün yayınladığı bir video ile Astra‘yı resmi olarak tanıttı. Şimdi gelin Valorant’ın yeni ajanı Astra’nın yeteneklerine yakından bakalım.
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She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as Astra, the newest Agent in VALORANT. pic.twitter.com/1vTKh25atc
— VALORANT (@PlayVALORANT) February 27, 2021
Ajan Astra’nın göz kamaştıran yetenekleri!
Valorant‘ın yeni ajanı Astra birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Astra yerçekimi kuyusu, nova nabız, bulutsu / duman , dağıt ve astral form / kozmik bölünme gibi birçok yetenek ile karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerin ilki olan yerçekimi kuyusu bölgedeki oyuncuları bir merkeze doğru çekiyor ve onları bu merkezde sıkıştırıyor.
Astra’nın ikinci yeteneği olan Nova Nabız kısa sürede şarj olabiliyor. Asıl amacı ise bölgedeki tüm oyunculara sarsıntı ile saldırmak. Bulutsu veya duman olarak adlandırılan bir diğer yetenek ise isminden de anlaşıldığı gibi Astra‘yı bir dumana çeviriyor. Bu sayede gizlice düşmanlarınıza saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Son olarak Astra karakterinin en ciddi özelliği ise Kozmik Bölünme‘den bahsedelim. Kozmik bölünme ile haritayı baştan sonra ikiye bölen Astra, bu bölünme ile mermi ve ses yalıtımı sağlıyor. Bu sayede bomba bölgesini korumak artık daha kolay.
Yeni Valorant ajanı Astra 2 Mart tarihinde oyunda olacak. Astra göz kamaştıran özellikleri ile tüm oyuncuların göz bebeği olacak. Bakalım Astra, Valorant‘taki dengeleri nasıl değiştirecek.
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Google Stadia için gelecek Hideo Kojima oyunu iptal oldu!
Google Stadia için planlanan Hideo Kojima oyunu iptal oldu. İptalin sebebi olarak ise Google’ın özel oyun stüdyosunu kapatması gösteriliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Halo Infinite yeni ekran görüntüleri daha detaylı bir dünya gösteriyor
Google Stadia Studios’un kapanması Kojima’nın yeni oyununa mal oldu!
Buluttan oyun oynama teknolojisi gündemde kalmaya devam ediyor. Google, Amazon, Microsoft ve Nvidia firmalarının başı çektiği bu teknolojide işler her zaman yolunda gitmiyor ne yazık ki. Stadia ile bu teknolojiyi büyük çaplı olarak duyuran Google, beklentileri karşılayamadı. Çıktığı günden bu yana olumsuz geri dönüş alan platform, belli başlı bazı tasarruflara maruz kaldı. Özel oyun stüdyosu kapanan platform, daha önceden planlanan Hideo Kojima yapımı korku oyununu da iptal etmek zorunda kaldı.
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Rakiplerinin aksine ayrı bir mağaza ile piyasaya girmek isteyen firma, beklediği etkiyi oyunculardan alamadı. Özellikle an itibariyle en büyük rakibi olan GeForce Now‘un oyunculara daha önceden satın aldıklarını oyunları oynama imkanı vermesi, firmanın işini zorlaştırdı. Bu nedenle yeniden yapılanmaya giden firma, geri adım atmasa da giderleri kısma kararı aldı. Hideo Kojima‘nın planladığı bölüm bölüm ilerleyen korku oyunu da oyuncularla ne yazık ki buluşamayacak. Her ne kadar Kojima iptal olan oyunlara alışkın olsa da, olası bir kaliteli yapımdan maruz kalmak oyuncuları üzdü. Bakalım Kojima‘nın korku oyununu başka platformlarda görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.
Oyun
Halo Infinite yeni ekran görüntüleri daha detaylı bir dünya gösteriyor
Halo Infinite oyunundan gelen ilk görüntülerin oyuncuların pek hoşuna gitmediği bariz. Ancak ilerleme işaretleri var gibi duruyor. 343 Industries ve Microsoft Xbox Series X/S konsoluna gelecek oyundan yeni görseller paylaştı. Birkaç ay önce gelen ilk görüntülere karşılık görülebilen gelişme dikkat çekiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 823-4.159TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Oyundaki karakterler hakkında ise fazla bilinen bir şey hala yokken; yeni Zeta Halo çevreleri çok daha sağlam ve gerçekçi duruyor. Aynı zamanda yeni nesil grafikler de bu çevrelere seviye atlatıyor.
Bir açıdan da “reboot” olarak görülen Halo Infinite; seride ileri gitse de sanatı ve mekanikleriyle ilk Halo oyunlarının hissiyatını vermesi beklenen bir oyun. Dolayısıyla sanat sorumlusu Justin Dinges’in de söylediğine göre; oyun içerisindeki Jackal ve Grunt gibi düşmanlar başlardaki versiyonlarına yönelik yeniden tasarlanacaklar. Ayrıca oyunun yeni nesil donanımlardan yararlanacağı da çok açık. Bununla ilgili gelecek yeniliklerin arasında ise gün içerisindeki zaman göre çevre ışıklandırmasını değiştiren bir sistem de yer alıyor.
Daha önce ertelenen Halo Infinite oyununun senenin sonbahar aylarında kullanıcıyla buluşması planların arasında. O zamana kadar ise bu grafiklerin ve oyunun genelinin ne kadar gelişeceğini net olarak söyleyemeyiz. Ancak görünüşe göre Microsoft ve 343, serinin yeni nesildeki ilk oyununun sağlam görsellerle gelmesi için çabalıyor.
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