PlayStation 5 satışları, Xbox Series X’i katladı

Dünya genelinde 2020 yılına ait PlayStation 5 ve Xbox Series X satışlarını gösteren yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre Sony, Xbox satışlarını ikiye katlarken bazı büyük pazarlarda hala geride kalmaktan kurtulamadı.

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Sony, çok fazla beklenti ve gecikmenin ardından nihayet geçtiğimiz yılın kasım ayında yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5’i satmaya başladı. PS5, Microsoft’un sunduğu Xbox Series X ve Series S oyun konsollarıyla birlikte aynı zamanda piyasaya sürüldü.

Birçok farklı analist, Microsoft’un yeni konsolunun Sony’nin PlayStation 5’inin önüne geçeceğini tahmin etse de yayınlanan yeni bir rapor, durumun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.

GamingSmart isimli analiz firması tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Sony, 2020 yılında Microsoft’un Xbox Series X modeline kıyasla iki kat fazla PlayStation 5 sattı. Teknoloji devi, PlayStation 5 modelinden 4,48 milyon adetten fazla satarak pazarın %65,05‘ini ele geçirmiş oldu. Microsoft ise Xbox konsol satışları söz konusu olduğunda 2,4 milyon adet satışla pazar payının %34,94‘ünü elinde bulunduruyor.

Raporda yer alan bir diğer ayrıntı ise Sony PlayStation 5 konsolu ile firmanın analiz ettiği 167 ülkenin neredeyse tamamında lider pozisyonuna sahip. Bunların arasında Microsoft yalnızca 12 bölgede liderlik etti. Microsoft’un liderlik ettiği ülkeler arasında ABD ve Çin gibi iki büyük pazar bulunuyor.

Söz konusu yayınlanan raporda Tükriye’de hangi konsolun daha çok tercih edildiği de belirtiliyor. Rapora göre PlayStation 5 Türkiye’de %85,30‘lik bir pazar payına sahipken, oyuncuların yalnızca %14,69‘luk kısmının Xbox konsolları tercih ettiğini görebiliyoruz.

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