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Nvidia Shield TV, artık PS5 ve Xbox Series X kontrol cihazlarını destekliyor
Nvidia Shield TV, PS5 ve Xbox Series X kontrol cihazlarını destekleyeceğini duyurdu. Bilindiği üzere Shield TV, 4K HDR videoları destekleyen, Amazon Video, Netflix, YouTube, Google Play ve Vudu gibi platformlardaki 4K HDR filmleri sorunsuz bir şekilde oynatabiliyordu. Shield TV, hem salonunda televizyonunda yüksek kalite film ve dizi izlemek isteyen, hem de sesli asistanları kullanmak isteyenler için tasarlanmış gözükse de, Shield TV oyunculara da hitap ediyor. Şirket duyurduğu bu güncellemeyle kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.
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Nvidia, Shield Android TV yazılımını güncelledi
Bilindiği üzere Shield Android TV, yeni nesil konsol denetleyicilerini desteklemiyordu. Nvidia yaptığı son açıklamada yeni bir güncelleme getireceğini ve bu güncellemenin yeni nesil konsol denetleyicilerini destekleyeceğini açıkladı. Eğer bir Shield TV veya Shield TV Pro sahibiyseniz artık PS5 DualSense veya Xbox Series X kontrol cihazlarını Nvidia’nın GeForce Now akış hizmeti aracılığıyla Android oyunları veya PC başlıkları oynamak için eşleştirebilirsiniz.
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Eğer bir PS5 DualSense denetleyicisini, Shield TV’de etkinleştirmek istiyorsanız, Shield TV’nin Bluetooth bölümüne gittikten sonra, ışık mavi renkte yanıp sönene kadar PlayStation düğmesine basılı tutunuz ve böylece etkinleşme tamamlanmış olacaktır. Eğer Xbox Series X / S sahibiyseniz, Xbox için de aynı işlemi uygulayarak düğmeye basılı tutarsanız oyun kumandalarınız etkin hale gelecektir.
Getirilen güncelleme denetleyici desteğinin yanı sıra, Control4 ev otomasyon sistemi desteğini de ekliyor. Bu ev otomasyon sistemi, Control4 uzaktan kumandasının veya uygulamasının, uygulamaları başlatmak için Shield TV kullanıcı ara yüzünde gezinmesine olanak tanır. Aynı zamanda bu Shield TV güncellemesi, cihazları Android’in Aralık 2020 güvenlik yaması düzeyine de getiriyor.
Bilindiği üzere Nvidia Shield, yazılımını yıllardır sürekli olarak güncelliyor. Geçen yıl, yapay zeka destekli 4K yükseltme özelliklerini ve uzaktan kumanda özelleştirmelerindeki iyileştirmeleri geliştirdi. Aynı zamanda Nvidia, geçen yıl en son cihazlarına IR ve CEC ses kontrolleri ekledi.
Sunduğu bu güncelleme kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte kullanıcılar, yaptığı güncellemelerin sıklığı sebebiyle beraberinde yeni bir güncelleme bekliyor. Bunun olup olmayacağı ise merak konusu.
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Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
Instagram CEO‘su Adam Mosseri Reels hakkında konuşurken TikTok için de önemli açıklamalarda bulundu. Mosseri, TikTok’un Instagram’dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
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Instagam CEO’su Adam Mosseri geçtiğimiz günlerde TheVerge ile bir röportaj yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Adam Mosseri, Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma açılan ve daha sonra dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının deneyimine sunulan TikTok benzeri video formatı hakkında oldukça önemli bir itirafta bulundu.
Mosseri, Instagram kullanıcılarının deneyimine sunulduğundan bu yana çok değer görmeyen Reels’in önünde hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret etti.
Mosseri, Reels ile ilgili yaptığı açıklamada; “İnsanların içerikleri paylaşma ve tüketme oranlarına baktığımızda büyüdüğümüzü görüyoruz, ancak önümüzde çok daha uzun bir yol var. TikTok’un önümüzde olduğu konusunda dürüst olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ekibin şu anda kullanıcıların beklentisini minimum düzeyde karşılamaya odaklandıklarını belirten Mosseri, artık platformu daha farklı kılmak için düşünmeye başlamaları gerektiğini vurguladı. Eğlenceli filtre ve efektler ile kullanıcıları teşvik ettiklerini belirten Instagram CEO’su, daha iyi bir konumda olmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
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Daha yaratıcı formatların Instagram’ın gelişmesine olanak sağlayacağını belirten Mosseri, yoğun ilgi görecek ve sosyal medyada bomba etkisi yaratacak yeni içerikler düşünmeleri gerektiğini açıkladı.
Mosseri ayrıca sosyal medya uygulamasının birçok farklı video formatının olduğunu ancak çoğu insanın Instagram üzerinde yayımlanan videolar ile uygulamada 2018 yılından beri var olan daha uzun videolara imkan tanıyan IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini söyledi.
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Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu?
Vivo Y70, Vivo’nun ülkemizde satışa sunduğu ikinci cihazı oldu. Orta seviye özelliklere sahip olan bu modeldi belli bir süredir deneyimliyorum. Telefon kullanıcılara neler sunuyor gelin beraber bakalım.
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Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu?
(247) Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu? – YouTube
Vivo Y70 bizlere neler sunuyor?
BBK Holding çatısı altındaki en büyük üreticilerden birisi olan Vivo orta seviye cihazı olan Y70 modelini Türkiye’de satışa çıkardı. Y70 özellikle tasarım konusunda kullanıcılarını memnun edecek bir malzeme kalitesine sahip. Bulunduğu segmentte diğer markalardan daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyim. Elde tutuşu rahat, bileği yormayan, şık gözüken bir telefon olmuş Y70.
Vivo Y70’in ekranına baktığımızda AMOLED bir ekran olduğunu görüyoruz. Bu ekran geniş renk paletine sahip ve her açıdan rahatlıkla görülebilen bir panel. Kontrastı ve parlaklığı iyi ayarlanmış, görüntülerin keskin ve canlı olduğu iyi bir ekran. Damla çentik gözünüze batmıyor ve bir süre sonra alışıyorsunuz.
Kullanılan işlemci konusunda Vivo, Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisini tercih etmiş ve orta seviye bir telefon için yeterli seviyede performans sunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Ağır grafikli oyunların üstesinden gelmeyi başarıyor ve günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmıyor.
Pil konusunda ise 4100 MAH güç sunan Vivo Y70 gün boyu rahat bir şekilde kullanım ömrü sunuyor. 33W’lık hızlı şarj aleti sayesinde 30 dakikada %62 dolum yapabiliyor.
Kamera konusunda ise 48MP ana kamera etkileyici fotoğraflar çekerken, 4K video çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1080p 60fps video çekimini de destekliyor. Portre çekimlerde nesne ve obje algılaması başarılı modelde gece çekimlerinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.
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AB Komisyonu oyun platformlarına ceza yağdırdı!
AB Komisyonu çok konuşulacak bir karara imza attı. İçerisinde Valve‘ın da bulunduğu altı oyun platformunda toplam 7.8 milyon euro para cezası kesildi.
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AB Komisyonu “coğrafi engelleme” nedeniyle platformlara ceza yağdırdı!
Oyun dünyasının önemli çarklarından biri olan platformlar, her zaman iyi yönleriyle bizleri karşılamıyorlar ne yazık ki. Dijital oyun satın alınan bu platformlar özellikle son dönemlerde artan bazı kısıtlamalar ile oyuncuların canını sıkmaya başlamışlardı. Bu kısıtlamaların en meşhuru ise bildiğiniz üzere coğrafi engel uygulaması. Oyunculara kendi ülkelerinde aldıkları oyunlar dışında ürün etkinleştirme imkanı tanımayan bu uygulama AB Komisyonu‘nun da gündemine geldi. Komisyon, 100’den fazla oyunun kurallara uyulmadan coğrafi kısıtlama sürecine girdiğini belirtirken, sorumlu platformlara ceza yağdırdı.
AB ülkeleri arasında coğrafi engelleme uygulamasının kullanılamayacağını belirten komisyon, içerisinde Valve‘ın da bulunduğu toplamda altı firmaya 7.8 milyon euro para cezası kesti. Rekabete aykırı olarak tespit edilen bu uygulama karşısında firmaların atacakları adımlar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Firmalar arasında en dikkat çeken isim olan Valve, komisyon ile herhangi bir iş birliğine gitmeyerek cezanın 1.6 milyon euroluk kısmını ödeme kararı aldı. Diğer beş firmanın bir şekilde anlaşma yoluna gideceği öğrenildi. Bakalım oyun dünyası en “oyuncu dostu” haline ne zaman ulaşmayı başarabilecek bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 14 saat önce
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
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