Nvidia Shield TV, artık PS5 ve Xbox Series X kontrol cihazlarını destekliyor

Nvidia Shield TV, PS5 ve Xbox Series X kontrol cihazlarını destekleyeceğini duyurdu. Bilindiği üzere Shield TV, 4K HDR videoları destekleyen, Amazon Video, Netflix, YouTube, Google Play ve Vudu gibi platformlardaki 4K HDR filmleri sorunsuz bir şekilde oynatabiliyordu. Shield TV, hem salonunda televizyonunda yüksek kalite film ve dizi izlemek isteyen, hem de sesli asistanları kullanmak isteyenler için tasarlanmış gözükse de, Shield TV oyunculara da hitap ediyor. Şirket duyurduğu bu güncellemeyle kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

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Nvidia, Shield Android TV yazılımını güncelledi

Bilindiği üzere Shield Android TV, yeni nesil konsol denetleyicilerini desteklemiyordu. Nvidia yaptığı son açıklamada yeni bir güncelleme getireceğini ve bu güncellemenin yeni nesil konsol denetleyicilerini destekleyeceğini açıkladı. Eğer bir Shield TV veya Shield TV Pro sahibiyseniz artık PS5 DualSense veya Xbox Series X kontrol cihazlarını Nvidia’nın GeForce Now akış hizmeti aracılığıyla Android oyunları veya PC başlıkları oynamak için eşleştirebilirsiniz.

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Eğer bir PS5 DualSense denetleyicisini, Shield TV’de etkinleştirmek istiyorsanız, Shield TV’nin Bluetooth bölümüne gittikten sonra, ışık mavi renkte yanıp sönene kadar PlayStation düğmesine basılı tutunuz ve böylece etkinleşme tamamlanmış olacaktır. Eğer Xbox Series X / S sahibiyseniz, Xbox için de aynı işlemi uygulayarak düğmeye basılı tutarsanız oyun kumandalarınız etkin hale gelecektir.

Getirilen güncelleme denetleyici desteğinin yanı sıra, Control4 ev otomasyon sistemi desteğini de ekliyor. Bu ev otomasyon sistemi, Control4 uzaktan kumandasının veya uygulamasının, uygulamaları başlatmak için Shield TV kullanıcı ara yüzünde gezinmesine olanak tanır. Aynı zamanda bu Shield TV güncellemesi, cihazları Android’in Aralık 2020 güvenlik yaması düzeyine de getiriyor.

Bilindiği üzere Nvidia Shield, yazılımını yıllardır sürekli olarak güncelliyor. Geçen yıl, yapay zeka destekli 4K yükseltme özelliklerini ve uzaktan kumanda özelleştirmelerindeki iyileştirmeleri geliştirdi. Aynı zamanda Nvidia, geçen yıl en son cihazlarına IR ve CEC ses kontrolleri ekledi.

Sunduğu bu güncelleme kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte kullanıcılar, yaptığı güncellemelerin sıklığı sebebiyle beraberinde yeni bir güncelleme bekliyor. Bunun olup olmayacağı ise merak konusu.