PlayStation 5 satış rakamları açıklandı

Sony, 2020 yılının dördüncü çeyrek mali raporlarını açıkladı. Şirket aynı zamanda PlayStation 5 satış rakamları açıkladı.

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Sony, 2020 yılının Eylül ve Aralık ayını kapsayan dördüncü çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Şirket, geleneksel olarak her çeyrek, hissedarlarını bilgilendirmek adına finansal raporlarını açıklıyor. Bu çeyrek raporu ise yeni nesil PlayStation sebebiyle oldukça merak ediliyordu. Japon teknoloji devi sonunda 2020 son çeyreği için beklenen raporları yayınladı. Konsol satışları pandemi, rekabet ve üretim sıkıntılarına rağmen iyi giderken, akıllı telefon pazarındaki çöküş devam ediyor. 2020 yılında telefon satışları önceki yıla göre, %23 küçülmüş durumda.

PlayStation 5 satış rakamları

Açıklanan mali raporlara göre Sony’nin, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunduğu PlayStation 5, 4.5 milyon ünite sattı. Rekabetçi yeni Xbox Series X / S, üretim sıkıntıları ve pandemi nedeniyle daralan ekonomi Japon teknoloji devini etiketlememiş gibi gözüküyor. Şirketin “Oyun ve Dijital hizmet” departmanları bir önceki dönemlere göre %40 büyüdü. Aslında şirket bir önceki yılın son çeyreğine göre 1.4 milyon daha az konsol sattı. Ancak bu durum, PlayStation 4 fiyatının 5 ile kıyasla daha uygun olması, pandemi ve üretim sıkıntılarıyla oldukça açıklanabilir. Sony, oyun tarafındaki karı ne yazık ki, mobil tarafta bulamadı. Şirket akıllı telefon satışlarında dibe vurdu. Tam olarak önceki yıla göre %23 küçülme yaşandı. Hali hazırda satışların oldukça kötü olduğu bölümde gelecek çok parlak durmuyor. Özellikle zarar etmemek adına neler yapılacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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