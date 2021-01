2020 oyun açısından dolu bir yıldı. The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 bu yıl çıkan büyük oyunlardan bazılarıydı. Ancak oldukça dolu bir 2021 bizi bekliyor. İşte 2021 yılında çıkacak oyunlar; (Not: listeye neredeyse bittiği için Ocak oyunları eklenmemiştir.)

2021 yılında çıkacak oyunlar Şubat

Control Ultimate Edition – 2 Şubat (PS5, Xbox Series X/S)

Destruction AllStars – 2 Şubat (PS5)

Cultist Simulator: Initiate Edition – 2 Şubat (Switch)

Odysseus Kosmos and His Robot Quest – 4 Şubat (Switch)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 Şubat (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One)

Kinetic Edge – 5 Şubat (PC)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition – 5 Şubat (PS5, PC)

The Nioh Collection – 5 Şubat (PS5, PC)

Ampersat – 6 Şubat (PC)

Death Crown – 11 Şubat (PS4, Xbox One, Switch)

Little Nightmares 2 – 11 Şubat (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Ultimate ADOM – Caverns of Chaos – 11 Şubat (PC)

Gal*Gun Returns – 12 Şubat (PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 12 Şubat (Switch)

30XX – 17 Şubat (PC)

King of Seas – 18 Şubat (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Persona 5 Strikers – 23 Şubat (PS4, Nintendo Switch, PC)

Rogue Heroes: Ruins of Tasos – 23 Şubat (PC, Switch)

Code: Realize – Wintertide Miracles – 25 Şubat (Switch)

Ghosts ‘n Goblins Resurrection – 25 Şubat (Switch)

Hellpoint – 25 Şubat (Switch)

Rogue Invader – 25 Şubat (PC)

Bravely Default 2 – 26 Şubat (Switch)

Capcom Arcade Stadium – Şubat (Switch)

Century: Age of Ashes – Şubat (PC)

Hiro’s Escape – Şubat (PC)

Scarlet Hood and the Wicked Wood – Şubat (PC)

2021 yılında çıkacak oyunlar Mart

Yakuza: Like a Dragon – 2 Mart (PS5)

Monster Jam Steel Titans 2 – 2 Mart (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia)

Harvest Moon: One World – 5 Mart (Switch)

Ranch Simulator – 4 Mart (PC)

Mundaun – 16 Mart (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Samurai Shodown – 16 Mart (Xbox Series X)

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – 18 Mart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (US) – 23 Mart (Switch)

Tunche – 23 Mart (Switch)

Balan Wonderworld – 26 Mart (Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Monster Hunter Rise – 26 Mart (Switch)

It Takes Two – 26 Mart (PC, PS4, Xbox One)

Terminator: Resistance – Enhanced – 26 Mart (PS5)

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (EU) – 26 Mart (Switch)

The Binding of Isaac: Repentance – 31 Mart (PC)

Fallen Knight – 31 Mart (PC)

Disco Elysium: The Final Cut – Mart (PS4, PS5, Stadia, PC)

Kena: Bridge of Spirits – Mart (PS4, PS5, PC)

Cyber Knights: Flashpoint – Mart (PC)

Fearmonium – Mart (PC)

Tennis World Tour 2 – Mart (PS5, Xbox Series X/S)

2021 yılında çıkacak oyunlar Nisan 2021

Outriders – 1 Nisan (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Humankind – 22 Nisan (PC, Stadia)

NieR Replicant ver1.2247448719… – 23 Nisan (PS4, Xbox One, PC)

New Pokémon Snap – 30 Nisan (Switch)

Returnal – 20 Nisan (PS5)

2021 yılında çıkacak oyunlar Mayıs 2021

Resident Evil Village – 7 Mayıs (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Hood: Outlaws & Legends – 10 Mayıs (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Deathloop – 21 Mayıs (PS5, PC)

Biomutant – 25 Mayıs (PS4, Xbox One, PC)

2021 yılında çıkacak oyunlar Haziran 2021

Back 4 Blood – 22 Haziran (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Solar Ash – Haziran TBC (PS5)

2021 yılında çıkacak oyunlar Temmuz 2021

Little Devil Inside – Temmuz TBC (PS5)

Ekim 2021

Stray – Ekim 2021 (PS5)

Ghostwire: Ekim – October TBC (PS5, PC)

Tarihi belli olmayan

Oddworld: Soulstorm – PC, PS4 ve PS5

Microsoft Flight Simulator – Xbox Series X/S

Halo Infinite –PC, Xbox One ve Xbox Series X

Battlefield 6 – Xbox Series X, PC, PS5

Jett: The Far Shore – PC, PS5, PS4

Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5

Gran Turismo 7 – PS5

Adios – (Xbox Series X/S, Xbox One)

The Ascent – (Xbox Series X/S, Xbox One)

Cuphead: The Delicious Last Course DLC – PC, Xbox One ve Switch

Rainbow Six Quarantine –PC, PS4 ve Xbox One

Far Cry 6 – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

The Big Con -Xbox Series X/S, Xbox One

The Stanley Parable: Ultra Deluxe –

Horizon Forbidden West – (PS5

Chorus -PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Dustborn -PS5, PS4, PC

God of War: Ragnarok – PS5

GTA 5 – PS5, Xbox Series X

CrossfireX – Xbox Series X/S, Xbox One

Little Witch in the Woods -Xbox Series X/S, Xbox One

Dead Static Drive – Xbox Series X/S, Xbox One

Echo Generation – Xbox Series X/S, Xbox One

Gotham Knights – PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC

Exomecha – Xbox Series X/S, Xbox One

The Last Stop -Xbox Series X/S, Xbox One

Exo One – Xbox Series X/S, Xbox One

The Gunk – Xbox Series X/S, Xbox One

Shredders – Xbox Series X/S, Xbox One

Warhammer 40K: Darktide – Xbox Series X/S

Song of Iron – Xbox Series X/S, Xbox One

RPG Time – Xbox Series X/S

Sable – Xbox Series X/S, Xbox One

Lake – Xbox Series X/S, Xbox One

Apex Legends – Switch

Psychonauts 2 – Xbox Series X/S, Xbox One

Tunic – Xbox Series X/S, Xbox One

Twelve Minutes – Xbox Series X/S, Xbox One

Way to the Woods – Xbox Series X/S, Xbox One

The Wild at Heart – Xbox Series X/S, Xbox One

Project Athia – PS5, PC

Hellblade 2: Senua’s Saga – Xbox Series X/S, PC

Everwild -Xbox Series X, PC

State of Decay 3 – Xbox Series X, PC

Diablo Immortal

Diabo 4 – Xbox One, PS4, PC

Fable – Xbox Series X/S, PC

Final Fantasy 16 – PS5

