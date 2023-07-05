2000’li yılların hayatımıza getirdiği şeylerden bir tanesi de oyun konsolları. Bu bağlamda Nintendo, Xbox, Playstation gibi ürünler gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde çok sevildi ve çok kullanıldı. Bunlardan en sevileni ise hiç şüphesiz Playstation. Sony’nin üretimi olan bu oyun konsolunun toplamda 5 farklı nesli bulunuyor. Bu nesillerden sonuncusu olan Playstation 5, çip üretimi kıtlığına denk geldiği için stoklarda çoğunlukla bulunamıyor. Karaborsaya kadar düşecek kadar sevilen Playstation 5’in ikinci prototipi açık arttırma ile satışa sunuldu. Detaylara bakalım.

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Bu prototip Japonya’da tasarlandı. Japonya’da tasarlanan prototip Yahoo Açık Arttırlamaları aracılığıyla da 800.000 Japon Yeni’de satıldı. Bu da 5500 Amerikan Dolarına tekabül ediyor. Normal Playstation 5’ten farkı ne dediğinizi duyar gibiyim. Playstation 5’in ikinci prototipi ile güncel satışa sunulan versiyonu arasında çok bir fark bulunmuyor. Durum 1/Durum 2, Açık/Beklemede, Sıfırlama, Çıkarma, Sistem Başlatma, Ağ Başlatma göstergeleri, altı USB bağlantı noktası ve LED ekran sahip satışa sunulan sürümden çok da farklı değil. Prototip olan konsolda arka tarafta tek bir HDMI bağlantı noktası, iki ethernet bağlantı noktası ve ek bir USB bağlantı noktası bulunuyor.

Playstation 5’in ikinci prototipini alan kişi lisans sorunlarından mütevellit bunu kullanamayacak. Ama koleksiyoncular için bulunmaz bir parça olduğunu da unutmamak lazım.