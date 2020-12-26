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PlayStation 5 için mutlaka oynamanız gereken 5 oyun
PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde satışa çıkmıştı. 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyada resmi olarak satışa sunuldu. Yeni nesil özelliklerle gelen konsol için mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sizler için derledik.
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PlayStation 5 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir oyun konsolu. Yakın zamanda satışa sunulmuş ve çok kısa sürede stoklar tükenmişti. Dün yaptığımız haberde tekrar stoklara girdiğiyle ilgili detayları sizlere aktarmıştık. Türkiye için Amazon sitesinde 12999 TL fiyat etiketine sahip konsolu almayı göze aldıysanız bu oyunları mutlaka oynamak isteyeceğinizi düşünüyoruz.
Spider-Man: Miles Morales
Spider–Man: Miles Morales, yalnızca PS4’ün hikayesini devam ettirmekle kalmıyor aynı zamanda PS5‘in ne kadar güçlü bir konsol olduğunu bizlere gösteriyor. Muhteşem ışın izlemesiyle ve yeterli kare hızlarıyla birlikte gerçekçi bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Uçmaktan daha iyi hissettiren süzülmeleri şehir semalarında rahatlıkla yapabilirsiniz. İster dolaşmak isteyin ister kavga etmek isteyin Miles Morales PS5 ile gerçek bir haz sunmayı amaçlıyor.
Bugsnax
Bugsnax, PS5’in indie tarzı oyunları arasında hit yapmış oyunlarından biri. Octodad stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilen ve karma böcek yemli yaratıkların vahşi doğada dolaştığı Snaktooth Adası’nda geçen bir macerayı bizlere sunuyor. Görevimiz adayı araştırmak ve Bugsnax’ı yakalamak. Kayıp kaşif arkadaşımızı bulmak. Bu kadar basit anlatmış olsak da oyun bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çocuklar, yetişkinler ve aslında herkes için uygun bir oyun.
Demon’s Souls
PlayStation 3’te Demon’s Souls’u oynamış olsanız bile PlayStation 5 ile bu deneyimi tekrar yaşamanıza değecek. Yalnızca yeni ve güçlü donanımla daha muhteşem görünmekle kalmıyor aynı zamanda içerikte de bir kısım farklılıkları size sunuyor. Gizemli bir kapı ve orijinalde bulunmayan Seramik Paralar yeni özelliklerden bazıları.
Astro’s Playroom
Astro’s Playroom, PS5 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. İlk bakışta bebekler için tasarlanmış demo oyun paketi gibi görünse de Dual Sense yetenekleriyle birlikte sizi de kendisine çekebilir. Dokunsal geri bildirimleri ve farklı ekran dokularına benzersiz yanıtlarıyla birlikte PS5 cihazının özelliklerini tam olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu oyuna bir şans vermeniz muhtemelen onu sevmenize ve kütüphanenizde tutmak isteyeceğiniz oyunlar arasında tutmanıza yetecektir.
Devil May Cry 5 Special Edition
Devil May Cry 5, fantastik ve şeytani bir aksiyon oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel sürümde Dante’nin yaşlandığında ne kadar iyi olabileceğini görüyoruz. Bizimde favorilerimiz arasında bulunan oyunda Special Edition sayesinde farklı bir hareket setine sahip olabileceksiniz. Hızlı yükleme süreleri ve 4k 30FPS ışın izleme açık oynatmasıyla güzel bir performans sunuyor.
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Trafik cezaları e-posta hesaplarına gönderilecek
Trafik cezaları, yeni düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altyapısı kullanılarak doğrudan kişisel e-posta adreslerine gönderilecek.
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile trafik cezalarında ‘mail’ ile bilgilendirme dönemini başladı. Sürücüler, genellikle kendi araçlarına yazılan trafik cezalarından sistemi kontrol etmedikleri sürece haberdar olamıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik altyapısını kullanarak uygulanmaya başlayacak yeni düzenlemenin, bu soruna da bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.
Yapılan düzenlemeye göre; araç tescil plakalarına yazılan trafik idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin karar tutanakları, artık ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ tarafından doğrudan araç sahiplerinin sisteme kayıtlı ‘e-mail’ adreslerine gönderilecek. Bu sayede; araç sahipleri ve sürücüler, doğrudan kişisel ‘e-mail’ adresleri üzerinden araçlarına yazılan trafik cezalarından haberdar olabilecekler.
“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; trafik cezası alan kişilerin e-mail adreslerine, bir bilgilendirme mesajı iletilecek.
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Trafik cezaları kiralık araçlarda da geçerli
Yeni kararla birlikte sadece araç sahipleri değil, kiralık araç kullanan vatandaşlar da bu durumla karşı karşıya kalacak. Kiralık araçla trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen kişilerin ihlal tarihinde kiralamış olduğu araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı, doğrudan aracı kiralayan kişi adına düzenlenip tebliğ edilecek.
Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da “www.gib.gov.tr” internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.
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Medipol Üniversitesi sınav koşullarının ağırlığı ile gündemde
Medipol üniversitesi öğrencileri, çevrimiçi sınavlar sebebiyle isyanda. Öğrenciler sınav koşularındaki aşırılıklar ve özel hayatın ihlalleri konusunda tepkili.
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Çevrimiçi eğitim ve sınava sistemine geçen üniversitelerden koşulların ağırlığı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özel üniversitelerin aynalı ve birden çok kameralı sınav sistemlerinden bahsetmiştik. Bu defa benzeri bir haber de Medipol üniversitesinden geldi. Öğrenciler, Medipol üniversitesi sınav koşullarının ağırlığından şikayetçi. Okul, öğrencinin sınava gireceği odada sınav güvenliği sağlamak için aşırıya kaçan ve özel hayatı ihlal eden şartlar sunarken, bu şartları uymayı kabul etmeyen öğrencilerin sınavının sıfır olarak sisteme girileceğini de belirtiyor.
Medipol Üniversitesi sınav koşulları
Okul tarafından belirtilen resmi sınav koşulları şöyle;
Masanızı bir duvara yaslamalısınız. (Bu şartı sağlamadan sınava giremezsiniz.)
Her çevrimiçi sınavda sınava gireceğiniz odayı cep telefonu kamerası ile taramanız (telefonunuz Zoom’a bağlı olarak) gerekir. Sınava, başta webcam ile taradığınız aynı odada girmeniz gerekir. Odada yalnız olmalısınız.
- Odayı tararken lütfen şu adımları izleyin:
- Masanızın üzerini, masanızın arkasındaki duvarı yakın planda cep telefonu kamerası ile tarayınız.
- Masanın altını gösteriniz.
- Yakında çekmece varsa boşaltınız. En yakın küçük eşya ile aranızda en az 1 metre mesafe bulunmasını sağlayınız.
- Kapının kapalı olduğunu gösteriniz.
- Diğer duvarları, perdeleri ve tavanı gösteriniz.
- Masanız, sandalyeniz, dahil olmak üzere diğer mobilyaları gösteriniz, perdelerin arkasında ne olduğunu gösteriniz.
- Sınav kağıdınızın her iki tarafını da yakın çekimde gösteriniz.
- Ellerinizin içini, dışını ve bileklerinizi gösteriniz.
Öğrenciler isyanda
Medipol Üniversitesi, sınav güvenliğini sağlamaya çalışırken aşırıya kaçan önlemler alınca, öğrencilerden de tepki gecikmedi. Twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, #öğrencinegüvenmedipol adlı bir etiket başlatarak, Türkiye gündeminde 5. sıraya kadar yükseldi. Umuyoruz ki okul, oldukça ağır ve özel hayatın açıkça ihlali olan bu şartlar hakkında, fikrini yakın zamanda değiştirir. Sınav güvenliği önemli bir mesele olsa bile, öğrencilerin ellerinde olmayan imkanları okul dışında yaratması beklenemez, beklenmemeli.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Online eğitimi biz seçmedik pandemiyi de biz getirmedik!.. nedir bu kadar dayatma. Her öğrencinin bu istediklerinizi yapma imkanı var mı ? #OgrencineGuvenMedipol
— Papatya (@Arnavut_kzi) December 26, 2020
Okan Üni kadar olamadın Medipol #OgrencineGuvenMedipol @medipolunv pic.twitter.com/v7QqLIppjw
— Tuğçe (@hayattanbiktm) December 26, 2020
Kameraya değil eşitsizliğe karşıyız ayrıca kişisel verilerimizi koruma hakkımız var. #BAİBÜANLAYIŞİSTİYOR #OgrencineGuvenMedipol@KVKKurumu
— Nis🌼 (@drussaa) December 26, 2020
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro TENAA üzerinde görüntülendi!
Vivo X60 Pro ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu TENAA üzerinde görüntülendi.
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Vivo X60 Pro modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni amiral gemileri ile önemli bir giriş yapmak istiyor. X60 serisini geliştiren akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri her geçen gün yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin Pro modeli olan ve güçlü bir performans vadeden akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde ortaya çıktı. Bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon gücünü Exynos 1080 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarını 128 GB depolama alanı ile karşılayacak.
6.56 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ve kavisli ekran teknolojilerine sahip olacak. Ön tarafta 32 MP değerinde bir kamera bulunan akıllı telefon arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Arka tarafta ana kameranın 48 MP olacağı öğrenilirken, onu henüz özellikleri bilinmeyen 13 MP ve 8 MP değerinde iki lens takip etmekte. Android 11 tabanlı OriginOS ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 4130 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan akıllı telefon kullanıcılarına 33W hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Vivo X60 Pro modeli amiral gemisi akıllı telefon dünyasında öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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