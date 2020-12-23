Genel
PlayStation 5, oyunların PS4 versiyonları oynanırken hatırlatma yapacak!
Hepimizin bildiği üzere Sony’nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı. Cihazın çıkışının ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün de PlayStation 5 oyun konsolu sahibi bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet’inde PS5’in yazılımsal olan ve konsola yeni eklenmiş olan yeni bir özelliği açığa çıkarmış oldu.
Aşağıda yer alan tweet’ten de görebileceğiniz üzere oyuncunun karşısına bir uyarı ekranı çıkmış ve bu ekranda, o esnada oynamakta olduğu Assassin’s Creed Valhalla oyununun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynamak istediği sorulmuş.
İlginizi çekebilir: PS5 ve PS4 arasında veri transferi nasıl yapılır?
PlayStation 5’e yeni eklenen bu özelliğin oldukça faydalı göründüğünü söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz ay, yani PS5 ilk çıktığında oyuncular, oynadıkları oyunun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynadıklarını ayırt edemiyorlardı. Çünkü bu versiyon değiştirme işlemi için PS5’in ana ekranından oyunun menüsüne giriş yapmak gerekiyordu.
New? #PS5Share pic.twitter.com/JEY2BU37H4
— Tidux (@Tidux) December 22, 2020
PlayStation 4 versiyondan PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapılabilecek oyunlar arasında ise Assassin’s Creed Valhalla’ya ek olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales gibi çeşitli diğer bazı oyunlar da yer alıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, PlayStation 5’in piyasaya çıkışının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen stokların hâlâ yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum konsola çok yoğun talep olmasından kaynaklı olarak hem dünya genelinde hem de ülkemizde geçerli.
Donanım
OnePlus akıllı saat 2021 yılının ilk aylarında geliyor
OnePlus kullanıcılarının büyük hayali olan akıllı saat geliyor. Şirketin başkanı Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu.
İlginizi çekebilir: OnePlus, Leica ila iş birliğine gidiyor
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefon piyasasında bilinen ve sevilen bir marka. Özellikle, “amiral gemisi katili“ olarak adlandırılan firma yıllarca, fiyat/performans odaklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Nord serisi uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adını duyduğumuz Çinli üretici, OnePlus watch adındaki yeni saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mutlu haber şirketin CEO koltuğunda bulunan Pete Lau’nun resmi Twitter hesabından geldi.
Pete Lau müjdeyi verdi
CEO Pete Lau’nun, takipçilerine ve OnePlus hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak açıkladığı haberde, kullanıcıların çok beklediği akıllı saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu. Kullanıcılar aslında bu saati gerçekten de uzun zamandır bekliyordu. Şirketin eş kurucusu Carl Pei, 2016 yılında saatlerin çizimini paylaşmış, ancak Çinli üretici o yıllarda akıllı telefonlara daha fazla odaklanmak istediği için projeyi gerçekleştirmeden iptal etmişti. Artık oldukça büyük bir akıllı telefon üretici olan şirket, akıllı telefon dışında da ürünler sürmeye başlamışken böyle bir projenin gelmesi zaten bekleniyordu. Şirket birkaç ay önce OnePlus Buds adında tam kablosuz, bir kulaklık da piyasaya sürmüştü.
Tasarım ve yazılım merak konusu
Pete Lau, konuyla ilgili daha fazla detay vermezken, telefonun 2016 yılından kalma orijinal taslaklara sadık kalıp, kalmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde OnePlus saat ile ilgili çıkan haberlerde saatin, Google tarafından akıllı saatler için geliştirilen Wear OS ile geleceği öğrenilmişti. Şirketin, yeni akıllı telefonları olan OnePlus 9 ve 9 Pro’yu Mart ayında tanıtacağı düşünülürse, akıllı saatin de aynı anda tanıtılıp piyasaya sürülmesi olası.
Gelişmeler için takipte kalın…
Apple
Apple Tesla’yı satın almak istememiş
Otomobil devi Tesla, Model 3 üretiminin erken aşamalarında oldukça zor bir dönemden geçiyordu. Şirketin CEO’su, Elon Musk’ın açıklamalarına göre satış için Apple ile iletişime geçmiş ancak Apple CEO’su Tim Cook, konuyla ilgili Musk ile görüşmeyi dahi reddetmiş.
İlginizi çekebilir: Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir
Tesla, uzun süredir otonom araçlar geliştiren California, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketi. Elon Musk tarafından 1 Temmuz 2003 yılında kurulan şirket, büyük hayaller ve küçük adımlarla başladığı yolda, bugün inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş durumda . Son yılları finansal açıdan oldukça başarılı geçiren Tesla, şu anda 500 milyar dolar üzerindeki piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumunda. Geçmişte oldukça zor günler geçiren Tesla ile ilgili ilginç bir bilgi ise Twitter üzerinden, Elon Musk tarafından paylaşıldı.
Apple Tesla’yı satın almak istemedi
Geçtiğimiz gün Reuters haberiyle, Apple’ın otomobil projesi olan “Project Titan“ ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Tesla CEO’su Elon Musk, ilginç bir bilgiyi Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı. Görünüşe göre Tesla Model 3’ün, geliştirilmesinin erken aşamalarında Elon Musk, şirketin Apple’a satılması için Tim Cook’a ulaşmaya çalışmış, ancak Apple CEO’su konuyla ilgili görüşmeyi bile reddetmiş. Tim Cook’un, böyle bir konuyla ilgili görüşmeyi reddetmesi oldukça şaşırtıcı. Özellikle Apple’ın yıllardır kendi otonom araçlarını üretmek için çalışmalar yürüttüğü düşünüldüğünde. Bu duruma bakıldığında Apple, ayağına gelen fırsatı elinin tersiyle itmiş gözüküyor. Tesla, Model 3 araçların geliştirme ve üretim süreci boyunca ciddi finansal sıkıntılar yaşamış ve neredeyse batışın eşiğine gelmişti.
Musk’ın iddialar hakkında şüpheleri var.
Elon Musk, ayrıca yayınlanan haberlerle ilgili şüphesi olduğunu, raporlarda ifade edilen monocell bataryanın, elektrokimyasal olarak imkânsız olduğunu belirtti. Apple tarafından geliştirilen ürün, Musk’ın iddiasına göre en iyi haliyle Tesla’nın bataryalarına benzemekte. Apple’ın, otomobil pazarında ne kadar iddialı olduğunu kestirmek zor. Şirketin, yoluna sadece başka araç üreticilere lisans ve hizmet kiralayarak da devam edebileceği konuşulan şeyler arasında. Yine de 2024 yılına kadar oldukça fazla şey değişebilir.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
SolarWinds hack saldırısı, ABD hükümet e-postaları çalındı
Geçen hafta Austin, Teksas merkezli ABD’li bir bilgi teknolojileri yönetim şirketi olan SolarWinds hacklenmişti. Bu saldırı internetin gördüğü en büyük siber saldırılardan biri olarak tarihe geçti. ABD hükümetine ve şirketlerine yapılan saldırının yankıları hala sürüyor. Son gelişmeler gösterdi ki Rus korsanlar, ABD hükümet yetkililerine ait çok gizli e-postalara ulaşmış.
İlginizi çekebilir: SolarWinds hack saldırısı, Intel ve Nvidia dahil birçok firmayı etkiledi
Kısa bir süre önce Dünya, internet tarihinin en büyük siber saldırılarından biriyle çalkalandı. İddialara göre Rus hükümeti tarafından desteklenen bilgisayar korsanları, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait pek çok kilit sisteme erişim sağladı. Durum o kadar kötü bir boyutta ki, ABD hükümeti henüz saldırının tüm detaylarını ve ne kadar bilgiye erişildiğini bilmiyor. Son alınan bilgilere göre korsanlar SolarWind saldırısında, ABD hükümetinin üst yetkililerinin epostalarına erişmiş durumda. Bu saldırı tarihin en büyük beş siber saldırısından biri olarak değerlendiriliyor
SolarWinds saldırısı
Henüz kimin yaptığı kesinleşmemiş olan saldırıda, tüm oklar Rus hükümeti destekli bilgisayar korsanlarını işaret ediyor. New York Times gazetesine göre bilgisayar korsanları, ABD vatandaşlarının kişisel verilerine erişim sağlayamazken, Hazine bakanlığında çalışan pek çok hükümet yetkilisinin çok gizli e-postalarına erişim sağlamış durumda. Bu e-postalarda neler olduğu henüz bilinmezken, durumun oldukça kritik olduğu ortada. Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili, durumun kontrol altıda olduğu dışında henüz açıklama gelmedi. Beyaz Saray’ın yeni başkan Biden görevi devralana kadar, Rus hükümetini suçlayacak bir açıklamadan kaçınması bekleniyor.
Güvenlik açığı
Bu durum veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Dünya’da her yıl milyarlarca dolar, bu tarz güvenlik açıklarını kapatmak için alınan önlemlere ve yapılan araştırmalara harcanıyor. Ancak alınan tüm tedbirler yetersiz kalmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanlarına karşı şu ana kadar ne şirketler, ne de devletler bir çözüm bulabilmiş değil. SolarWinds saldırısı, bize her şeyden önce verilerimizin güvende olmadığını ve ne yaparsak yapalım daima bir güvenlik açığı olduğunu öğretti. Skandal saldırıyla ilgili yeni gelişmeler olup olmadığı da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
Gelişmeler için takipte kalın…
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce