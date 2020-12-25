Haber
Playstation 5, Amazon Türkiye üzerinden tekrar satışa sunuldu!
Geçtiğimiz süreçte Amazon Türkiye üzerinden satışa çıkarılan Playstation 5, kısa süre içerisinde tükenmişti. Fiyatı ve performansıyla çok konuşulan yeni nesil konsol, yeniden Amazon Türkiye’de satışa sunuldu. Ancak yine sınırlı sayıda stok bulunuyor.
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Türkiye’de fiyatlandırması dünyada ise satış ve oyun performansıyla oldukça fazla konuşulan Sony’nin yeni konsolu Playstation 5, ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte konsol birçok farklı çevrim içi mağazada satışa sunulmuş ancak kısa süre içerisinde tükenmişti. Amazon Türkiye’de de yaşan bu durum 25 Aralık 18:00 itibariyle son buldu. Playstation 5’in diskli versiyonunu satışa sunan alışveriş devi, ürünü ‘Amazon Türkiye’den yılın sürprizi’ sloganıyla duyurmuştu.
Vergilendirmesi haricinde performansıyla da çok konuşulan Playstation 5, 120Hz’de 4K desteğine sahip. Konsol, AMD üretimi Zen 2 mimarili yonga ve 16GB DDR6 RAM’den güç alırken bünyesinde yer alan yeni SSD ile beraber oldukça hızlı bir oyun deneyimi vadediyor. Geriye dönük uyumluluğu ve her geçen gün artan oyun desteğiyle beraber Sony, bu sefer kullanıcılardan topladığı geri dönütleri daha iyi değerlendirmiş görünüyor. Bu sebeple ki konsol, halen daha çok konuşulmaya ve satmaya devam ediyor.
Playstation 5, Amazon Türkiye’de 11299 TL’den tekrar satışta
25 Aralık 2020 18:00 itibariyle satışa açılan yeni stok, ne yazık ki üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanıyor. Buna karşın Amazon tarafından yapılan reklamların oldukça fazla ve iddialı olduğunu da belirtelim. Ürünü almak isteyenler kullanıcıların sınırlı stok nedeniyle acele etmesinde yarar var.
Dizi/Film/Kitap
Queen’s Gambit, Funko Pop ile ölümsüzleşiyor
Queen’s Gambit, bulunduğumuz sene boyunca kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Netflix’in önemli yapımlarından biri olan dizi, Funko Pop ile iş birliği yaptığını duyurdu.
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Queen’s Gambit, Funko Pop için tasarlandı
Netflix‘in sürpriz dizisi, kendi Funko Pop setini oluşturuyor. Yaratılan bu figürler üç tane. Beth Harmon rolünü canlandıran Anya Taylor-Joy, seçtiği kıyafetleri figürlerle birleştirdi. Fakat seçtiği kıyafetlerin hiçbiri satrançla ilgili değil. Tamamı dizide giymiş olduğu üç farklı parçadan oluşuyor. Queen’s Gambit’in hayranları yaratılan bu bebekleri merakla bekliyor. 2020 yılına damgasını vuran dizinin bir parçası olmak için hayranları bu Pop setini satın alabilirler. Bunun yanında çoğu izleyici, Queen’s Gambit’in neden Funko Pop‘la iş birliği yaptığını merak ediyor.
Funko Pop ile iş birliği yapan dizi, popülaritesi ve hakkında yapılan iyi yorumlar sebebiyle Funko Pop’u seçmedi. Funko Pop’u seçme nedeni; belli bir kitleye hitap etmesi ve geçici olabilen popüler içeriği sağlamlaştırması. Netflix, özellikle 2020 yılında bazı diziler yüzünden karmaşık diyebileceğimiz bir yayın akışı sürdürdü. Fakat bazı içerikleri anlık çıkışlar sonrasında hemen unutuldu. Birçok izleyici, oluşturulan hitlerden çoğunu hatırlamıyor.
Bilindiği üzere Funko Pop, dizi ve film karakterleriyle iş birliği yapmadan önce bu kadar popüler değildi. Yaratılan karakterler, Pop’a uyarlanınca izleyiciler daha fazla ilgi göstermeye başladı. Funko Pop, popülaritesini Stranger Things ve Money Heist gibi karakterleri dönüştürdükten sonra kazandı diyebiliriz.
Yaratılan Funko Pop karakterleri, belli bir kitleye hitap ediyor. Bu kitle, özellikle aradıkları bir Funko Pop varsa, bunun için hem çokça zaman hem de çokça para harcıyorlar. Şirket bunu, özellikle bir hayran yatırımı olarak görüyor. Netflix yaratılacak Funko Pop bebeği varsa, bunu popüler olan dizi veya film karakterleri için yapıyor. Ayarlanan karakter, iki aydan kısa bir sürede Funko Pop için tasarlanıp üretiliyor. Queen’s Gambit’in 23 Ekim prömiyer tarihine baktığımız zaman Beth Harmon, Funko Pop için mükemmel bir karakter. Seçilen kıyafetler ve Pop bebekler önümüzeki yıl 20 Nisan’da gönderilmeye başlanacak.
Netflix’in Funko Pop için seçtiği şovların çoğu, önümüzdeki yıllarda hatırlanmayacak. Fakat izleyiciler için Pop bebekler, uzun vadede birer anı olarak kalacak. Genellikle dekor için kullanılan bebekler, yeni tasarımlarını bekliyorlar. İzleyiciler de Queen’s Gambit’in Pop bebeği için fazlasıyla sabırsız.
Oyun
Darkest Dungeon, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 39 TL değerindeki rol yapma oyunu Darkest Dungeon ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Dokuzuncu günün ücretsiz oyunu, bir rol yapma oyunu olan Darkest Dungeon oldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Geçtiğimiz günün ücretsiz oyunuysa Inside olmuştu.
Haber
Google, faturaları Türkiye’de kesmeye başlayacak!
Google ve Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin de nedenlerinden biri olan ‘yerel faturalandırma’, nihayet faaliyete geçiyor. Google Türkiye adına konuşan Yerel Koordinatör Mehmet Keteloğlu, 2021 yılı içerisinde yerel faturalandırmanın başlayabileceğini ifade etti. Bloomberg HT’ye konuşan koordinatör KOBİ’lere sağlanacak 12 milyon dolarlık destek hakkında da detaylar paylaştı.
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Google, KOBİ’lere 12 milyon dolarlık destek verecek
Bloomberg HT’de video konferans ile bağlandığı programda konuşan Keteloğlu, Google ve Türkiye arasındaki bazı başlıklara değindi. Canlı yayın esnasında şirketin önümüzdeki yıl hizmete koymayı planladığı bazı noktaları da paylaşan Yerel Koordinatör, bunların haricinde teknoloji devinin ülkemizde hayata geçirdiği projelerden de söz etti. Keteloğlu, Google’dan KOBİ’lere 12 milyon dolar değerinde destek verileceğini ve desteğin teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi kapsamında değerlendirileceğini aktardı. Paketin çeşitli kapsam alanlarının bulunduğunu ve Dijital Platform gibi servislerle çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Koordinatör, destek paketi için ise resmi kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığını da ifadelerine ekledi.
‘Şeffaflık ve ifade özgürlüğüne bağlıyız’
Yayın esnasında geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe giren Sosyal Medya Düzenlemesi kapsamında Google tarafından YouTube özelinde gerçekleşen temsilci ataması için de Keteloğlu bazı değerlendirmelerde bulundu. Şirketin şeffaflık, düşünce özgürlüğü ve kanunlara uygun olarak hareket ettiğini, kullanıcıların da faydasını gözeterek atamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.
‘Yerel olarak fatura kesme girişimlerimiz olabilir’
Google’ın Türkiye’de uzun yıllardan beri faaliyet gösterdiğini ve bu faaliyetlerine de devam edeceğini aktaran Koordinatör, “Pazarın ihtiyacına yönelik değişimler yapabiliyoruz. 2021 yılı ve sonrasında da yerel olarak fatura kesme gibi girişimlerimiz olabilir” ifadesinde bulundu.
Ayrıca pandemi süreciyle dünya da olduğu gibi Türkiye’de de oldukça hızlı yükseliş gösteren e-ticaret olanaklarıyla birlikte şirketin kazanımlarından da bahseden Keteloğlu “5 yıl içinde hedeflediğimiz büyümeyi belki burada 1 yıl içerisinde gerçekleştirebildik.” şeklinde konuştu.
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