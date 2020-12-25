Playstation 5, Amazon Türkiye üzerinden tekrar satışa sunuldu!

Queen’s Gambit, bulunduğumuz sene boyunca kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Netflix’in önemli yapımlarından biri olan dizi, Funko Pop ile iş birliği yaptığını duyurdu.

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Queen’s Gambit, Funko Pop için tasarlandı

Netflix‘in sürpriz dizisi, kendi Funko Pop setini oluşturuyor. Yaratılan bu figürler üç tane. Beth Harmon rolünü canlandıran Anya Taylor-Joy, seçtiği kıyafetleri figürlerle birleştirdi. Fakat seçtiği kıyafetlerin hiçbiri satrançla ilgili değil. Tamamı dizide giymiş olduğu üç farklı parçadan oluşuyor. Queen’s Gambit’in hayranları yaratılan bu bebekleri merakla bekliyor. 2020 yılına damgasını vuran dizinin bir parçası olmak için hayranları bu Pop setini satın alabilirler. Bunun yanında çoğu izleyici, Queen’s Gambit’in neden Funko Pop‘la iş birliği yaptığını merak ediyor.

Funko Pop ile iş birliği yapan dizi, popülaritesi ve hakkında yapılan iyi yorumlar sebebiyle Funko Pop’u seçmedi. Funko Pop’u seçme nedeni; belli bir kitleye hitap etmesi ve geçici olabilen popüler içeriği sağlamlaştırması. Netflix, özellikle 2020 yılında bazı diziler yüzünden karmaşık diyebileceğimiz bir yayın akışı sürdürdü. Fakat bazı içerikleri anlık çıkışlar sonrasında hemen unutuldu. Birçok izleyici, oluşturulan hitlerden çoğunu hatırlamıyor.

Bilindiği üzere Funko Pop, dizi ve film karakterleriyle iş birliği yapmadan önce bu kadar popüler değildi. Yaratılan karakterler, Pop’a uyarlanınca izleyiciler daha fazla ilgi göstermeye başladı. Funko Pop, popülaritesini Stranger Things ve Money Heist gibi karakterleri dönüştürdükten sonra kazandı diyebiliriz.

Yaratılan Funko Pop karakterleri, belli bir kitleye hitap ediyor. Bu kitle, özellikle aradıkları bir Funko Pop varsa, bunun için hem çokça zaman hem de çokça para harcıyorlar. Şirket bunu, özellikle bir hayran yatırımı olarak görüyor. Netflix yaratılacak Funko Pop bebeği varsa, bunu popüler olan dizi veya film karakterleri için yapıyor. Ayarlanan karakter, iki aydan kısa bir sürede Funko Pop için tasarlanıp üretiliyor. Queen’s Gambit’in 23 Ekim prömiyer tarihine baktığımız zaman Beth Harmon, Funko Pop için mükemmel bir karakter. Seçilen kıyafetler ve Pop bebekler önümüzeki yıl 20 Nisan’da gönderilmeye başlanacak.

Netflix’in Funko Pop için seçtiği şovların çoğu, önümüzdeki yıllarda hatırlanmayacak. Fakat izleyiciler için Pop bebekler, uzun vadede birer anı olarak kalacak. Genellikle dekor için kullanılan bebekler, yeni tasarımlarını bekliyorlar. İzleyiciler de Queen’s Gambit’in Pop bebeği için fazlasıyla sabırsız.