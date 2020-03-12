Play Store karanlık mod seçeneği, artık bütün akıllı telefonlarda mevcut
Google, Play Store için karanlık mod seçeneğinin artık bütün Android işletim sistemli akıllı telefonlarda mevcut olduğunu açıkladı.
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Karanlık mod neden bu kadar öne çıkmaya başladı
Bildiğimiz gibi bir süredir karanlık mod oldukça revaçta. Geçtiğimiz hafta Whatsapp bile karanlık mod seçeneğini kullanıcılar ile buluşturdu. Hatta Android 10 işletim sisteminde karanlık mod seçeneğini varsayılan tema olarak ayarlayıp bütün uygulamaların otomatik olarak karanlık moda geçmesini de sağlayabiliyorsunuz. Karanlık mod kervanına daha önce katılmış olan Google Play Store ise; bugün karanlık mod seçeneğini, Android ekosistemindeki bütün akıllı telefonlar için aktif hale getirdi. Eğer daha önce Play Store için karanlık mod seçeneği cihazınızda mevcut değildi ise ve Play Store’u karanlık modda kullanmak istiyorsanız; ayarlar kısmını kontrol etmenizde fayda var. Ayarlar kısmından, karanlık modu seçerek Play Store’da karanlık moda geçiş yapabilirsiniz.
Bizce karanlık modun bu kadar popülerleşmesindeki en önemli unsurlar, gözü daha az yorması ve pil tüketimini azaltması. Pil tüketiminin azaltılması konusunda ise özellikle Amoled ekranlı cihazlar başı çekmekte. Çünkü bildiğiniz üzere Amoled panellerde siyah rengin olduğu yerlerde pikselleri oluşturan ledler aktif hale gelmeyerek siyah olarak kalıyor. Bu durum ayrıca siyahların LCD ekran panellerde olanın aksine tamamen siyah gözükmesini sağlıyor. Böylece güç tüketimi azaltılmış ve gözler de fazladan ışığa maruz kalmadığı için daha az yorulmuş oluyor.
Bizce bu iki unsur karanlık modun son zamanlarda popülerleşmesinin başlıca sebepleri. Sizin karanlık mod ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Google Asistan 42 dilde sesli internet sitesi okuyabiliyor!
Google, yapay zekaya önem vermeye devam ediyor. Yapılan son geliştirmeler ile birlikte Google Asistan tam 42 farklı dilde internet sitesini sesli okuyabiliyor.
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Google Asistan gelişmeye devam ediyor.
İnternet sitelerinin sesli okunması ile ilgili ilk duyuruyu CES‘te yapan firma, geliştirmeler sayesinde Asistan uygulamasına 42 farklı dilde web sitesi okuma yeteneğini kazandırdı. Bu atılım sayesinde okuma engeli olan bütün insanlar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Yeni güncellemenin önemli özelliklerinden biri de okumak istediğiniz sayfayı size dil fark etmeksizin aktarabilmesi. Bu da Google Asistan‘ın sayfanın diline bakmaksızın çeviri yapabilmesi. Ancak şu an için bu çeviri yeteneği 42 dil ile sınırlı. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle Chromium tabanlı tarayıcı kullanılması gerekmekte. Uyumlu tarayıcı kullanıyorsanız, Google Asistan‘ı açıp “oku” diyerek istediğiniz sayfayı okutabilirsiniz. Okuma yapılırken Google Asistan sayfayı otomatik ilerletip aynı zamanda metin dışına çıkmıyor. Böylece bu özelliği kullanan insanları içerik dışına çıkartmıyor. Ses yüksekliğinden çevirmek istediğiniz dile kadar bir çok özelliği değiştirebildiğiniz bir menüsü olan Google Asistan‘ın dilerseniz okuduğu yeri atlayıp başka yerleri seçmenize yarayan bir özelliği de mevcut.
Google, asistanına eklediği bu yeteneği geliştiricilerin yer aldığı sitesinden duyurdu. Ayrıca kaynak koduna ait bir örnek de kullanıcılarına gösterdi. İlave olarak bir hazırlığa ihtiyaç duyulmayan bu özellik artık hayatımıza girmiş bulunmakta. İhtiyacınız olan, Google Asistan ve Chromium tabanlı bir tarayıcı uygulması (Google Chrome veya Microsoft Edge). Bu özellik ile birlikte yapay zeka uygulamalarına farklı bir boyut kazandıran Google, diğer rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Bu tarz özelliklerin günlük kullanımlarda insanları oldukça rahatlatıyor. Bakalım bizim hayatımızı kolaylaştıracak başka yapay zeka gelişimleri görebilecek miyiz.
Google I/O etkinliği, canlı yayın ile yapılacak!
COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs, teknoloji dünyasını pek çok yönden etkiledi. Firmaların MWC 2020 etkinliğine katılmayacaklarını birbiri ardına açıklamaları ile başlayan önlemler etkinliğin iptali ile sonuçlanmıştı. Bugüne geldiğimizde firmalar hala kalabalıkları bir araya getirecek etkinliklerden kaçınıyor. Son olarak Google I/O etkinliğinin internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
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Google I/O, firmanın üzerinde çalıştığı yeni yazılımların, yeni servislerin ve örneğin Google Asistan ve Android üzerinde yaptığı geliştirmelerini duyurduğu bir etkinliktir. Etkinlik aynı zamanda yeni Android sürümlerinin de duyurulduğu etkinlik olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Google bu etkinliği ilk defa dijital ortamda yapmış olacak.
The Verge’ün haberine göre, her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl fiziksel olarak yapılmayacak. Google, etkinliğe katılım sağlayacak kişilere, katılım için ödedikleri ücretlerin tamamının 13 Mart itibarıyla iade edileceğini belirten bir mesaj da iletti. Mesajda 2021 yılında yapılması planlanan etkinlik için tekrardan ayrı bir başvuru yapılması gerektiği ifadelerine de yer verildi.
Google’ın etkinliği fiziksel olarak yapmayacak olması sonucu duyurularda herhangi bir değişim beklenmiyor. Bu yılın tek farkı etkinliğin internet üzerinden canlı yayın ile yapılacak olması.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Google Search’e alternatif getiriyor!
ABD ile yaşadığı sorunlardan bu yana kendi ekosistemini yaratmaya çalışan Huawei, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Firma Google servisleri bulunmayan telefonları için yeni bir “arama” uygulaması geliştiriyor.
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Huawei Search test ediliyor
Huawei P40 serisinin çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Bilindiği üzere Huawei, yeni telefonlarında Google servislerini kullanamıyor. Bu sebepten ötürü akıllı telefon pazarında yerini kaybetmek istemeyen firma, Google servislerine rakip olacak kendi servis uygulamalarını çıkarıyor. Gün geçtikçe uygulama mağazasını büyüten Huawei, şimdi de Google Search uygulamasına rakip olacak bir uygulama geliştiriyor. Huawei p40 serisinin de çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Huawei‘nin müşteriler için oluşturduğu forum sitesinde duyurduğu Huawei Search App, test için kullanıcılara sunuldu. Tüm bu gelişmelere rağmen test aşamasında olan uygulamanın tam olarak hangi arama motoru veya tarayıcı ile çalıştığı bilinmemekte. Aynı zamanda uygulamayı test eden bazı kullanıcıların arama sonuçlarını karşılaştırdığında diğer servislerle aynı sonuçlara ulaşamadıklarını belirtmeleri kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Huawei’nin en güncel arayüzü olan EMUI 10 ile uyumlu olan uygulamanın, karanlık ve aydınlık modları da desteklediği öğrenildi.
Şu an için sadece Birleşik Arap Emirliklerinde açık olan test için Huawei, uygulamayı kullanacak bazı kullanıcılara ödüller verilecek. Uygulamayı en çok kullanan üç isme Huawei Mate 30 Pro 5G verilecek. İkinci en çok kullanan yirmi kişi de Huawei Free Buds 3 kazanacak. Uygulamayı yükleyen ve en az üç kez arama yapan kişilere Huawei mağazasında geçerli 100 Huawei puanı verilecek.