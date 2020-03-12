Play Store karanlık mod seçeneği, artık bütün akıllı telefonlarda mevcut

Google, Play Store için karanlık mod seçeneğinin artık bütün Android işletim sistemli akıllı telefonlarda mevcut olduğunu açıkladı.

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Karanlık mod neden bu kadar öne çıkmaya başladı

Bildiğimiz gibi bir süredir karanlık mod oldukça revaçta. Geçtiğimiz hafta Whatsapp bile karanlık mod seçeneğini kullanıcılar ile buluşturdu. Hatta Android 10 işletim sisteminde karanlık mod seçeneğini varsayılan tema olarak ayarlayıp bütün uygulamaların otomatik olarak karanlık moda geçmesini de sağlayabiliyorsunuz. Karanlık mod kervanına daha önce katılmış olan Google Play Store ise; bugün karanlık mod seçeneğini, Android ekosistemindeki bütün akıllı telefonlar için aktif hale getirdi. Eğer daha önce Play Store için karanlık mod seçeneği cihazınızda mevcut değildi ise ve Play Store’u karanlık modda kullanmak istiyorsanız; ayarlar kısmını kontrol etmenizde fayda var. Ayarlar kısmından, karanlık modu seçerek Play Store’da karanlık moda geçiş yapabilirsiniz.

Bizce karanlık modun bu kadar popülerleşmesindeki en önemli unsurlar, gözü daha az yorması ve pil tüketimini azaltması. Pil tüketiminin azaltılması konusunda ise özellikle Amoled ekranlı cihazlar başı çekmekte. Çünkü bildiğiniz üzere Amoled panellerde siyah rengin olduğu yerlerde pikselleri oluşturan ledler aktif hale gelmeyerek siyah olarak kalıyor. Bu durum ayrıca siyahların LCD ekran panellerde olanın aksine tamamen siyah gözükmesini sağlıyor. Böylece güç tüketimi azaltılmış ve gözler de fazladan ışığa maruz kalmadığı için daha az yorulmuş oluyor.

Bizce bu iki unsur karanlık modun son zamanlarda popülerleşmesinin başlıca sebepleri. Sizin karanlık mod ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.