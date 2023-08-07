Google bir süredir giyilebilir teknoloji pazarında aktif rol alıyor. Bu bağlamda Pixel Buds kablosuz kulaklıklarını ve Pixel Watch isimli akıllı saatini piyasaya süren Amerikan merkezli şirket, şimdi de Pixel Watch 2 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

AndroidAuthority kaynaklı bilgiye göre Pixel Watch 2 kaputun altında Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bundan önceki nesil olan Pixel Watch’da Exynos 9110 yonga seti kullanılmıştı. Snapdragon W5 Gen 1 yonga seti, Exynos 9110 yonga setinden daha performanslı olmasıyla öne çıkıyor.

Snapdragon W5 Gen 1 yonga seti Adreno 702 grafik birimine sahip. Bunun yanı sıra yonga setine 1.7GHz’de çalışan dört adet Cortex A-53 çekirdeği bulunuyor.

Sızıntılara göre Pixel Watch 2 384 x 384 çözünürlüğe sahip 1,2 inç bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran OLED bir ekran paneline sahip olacak. Raporun devamında Pixel Watch 2’nin sorunsuz güncellemelere sahip olacağı söyleniyor. Akıllı saat Android 13 tabanlı WearOS 4 ile birlikte gelecek.

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Pixel Watch 2’deki önemli bir yeni özellik ise UWB yani Ultra Geniş Bant teknolojisi. Bu sayede akıllı saat daha geliştirilmiş konum bulma teknolojisine sahip olacak. Pixel Watch 2 gücünü 306 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Bir önceki nesil olan Pixel Watch’da 294 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyordu.