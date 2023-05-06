Google’ın bir süredir Pixel Watch’ın ikinci yinelemesi üzerinde çalıştığı söyleniyor ve bu bekleyiş yakında sona erecek gibi görünüyor. 9to5Google tarafından hazırlanan bir rapora göre, teknoloji devi yeni Pixel Watch 2’yi bu yılın sonlarında yakında çıkacak olan Pixel 8 ve 8 Pro telefonlarıyla birlikte piyasaya sürecek.

Google’dan Pixel Watch 2 modelinin yakında piyasaya sürüleceğini duymak gerçekten heyecan verici. Yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte donanım ve yazılımdaki iyileştirmeler, akıllı saati tüketiciler için kesinlikle daha çekici bir seçenek haline getirecek. Yeni çipin daha iyi performans ve pil ömrü sunması bekleniyor, bu da yoğun kullanıcılar için hoş bir yükseltme olacak.

Google’ın Material You tasarım dilinin dahil edilmesi, Pixel Watch 2’ye daha dinamik ve özelleştirilebilir bir arayüz sağlayacak. Güncellenmiş Wear OS, muhtemelen yeni fitness izleme özellikleri ekleyerek onu daha eksiksiz bir fitness takipçisi haline getirecek. Saatin tasarımı önceki modelden çok farklı olmasa da, kordon bağlantısının uyumluluğu, birinci nesil Pixel Watch sahiplerinin kayışlarını yeniden kullanabilecekleri anlamına geliyor ki bu hoş bir dokunuş olacak.

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Pixel Watch 2’nin, her ikisi de akıllı saat pazarına hakim olan Apple ve Samsung rakiplerine karşı nasıl durduğunu görmek ilginç olacak. Bununla birlikte, Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte piyasaya sürülen Pixel Watch 2 ile Google’ın güçlü ürün grubu, çekici bir ekosistem oluşturabilir. Ücretsiz bir Pixel Watch içeren Pixel Fold söylentisi de potansiyel alıcılar için heyecan verici bir haber. Genel olarak, Pixel Watch 2, teknoloji meraklıları için olmazsa olmaz bir giyilebilir ürün olarak şekilleniyor gibi görünüyor.