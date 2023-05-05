Yakında tanıtılacak olan Pixel 7a için artık geri sayım başladı. 10 Mayıs tarihinde Google I/O 2023 etkinliğinde gösterilecek olan bu telefon bugün ilginç bir şekilde karşımıza çıktı. PBKreviews tarafından hazırlanan yeni bir sökme videosu, cihazın iç işleyişini ortaya çıkardı.

Pixel 7a, hem arkadan hem de önden çıkarılabilen plastik bir sırta sahiptir. Video, cihazın iki kameraya ve arka tarafında bir flaşa sahip olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde video, Pixel 7a’nın kablosuz şarj bobini ve cihazın arkasında yer alan NFC anteni sayesinde kablosuz şarjı destekleyeceğini öne sürüyor.

Ek olarak, ısı transferine yardımcı olmak için diğer tarafta büyük bir grafit film vardır. Pil kapasitesi 4385mAh olarak tanıtılırken, arka panelde 4344mAh olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Cihazın üst kısmında ise kulaklık ve şarj girişlerinin çevresinde kırmızı kauçuk conta bulunan bir hoparlör yer alıyor. Bu arada cihazın ön tarafında ısı dağılımı için bakır film, ekrana gömülü parmak izi sensörü, ekranda çentik bulunan yakınlık sensörü ve ısı transferine yardımcı olmak için orta çerçevede grafit film bulunuyor.

Cihazın ana kartı, ısı transferine yardımcı olmak için kalkanlarda bakır bant, şarj portunun etrafında lastik bir conta ve hatta bir sıvı hasarı gösterge etiketine sahiptir. Birincil mikrofon, şarj bağlantı noktasının yanında altta bulunur ve ısıyı daha iyi işlemek için yan tarafta ek bakır ısı plakaları bulunuyor.

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Pixel 7a, OIS’li 64 MP birincil kamera ve OIS’siz 13 MP ultra geniş ikincil kamera ile donatılmıştır. Ek olarak, ortalanmış bir delikli 13 MP özçekim kamerası var. Alt hoparlör düzenlemesindeki küçük beyaz köpük toplar sesi güçlendirir. Yanlarda kauçuk contalar, ağ filtreler ve güç ve ses düğmeleri bulunuyor Vibratör motoru alt köşede yer alıyor.

Pixel 7a’nın onarılabilirlik puanı 7,5/10’dur; bu, tasarımın, parça kullanılabilirliğinin, ekranın ve pil değişiminin kolayca onarılabilir ve erişilebilir olduğunu gösteriyor. Ancak sökme videosuna göre bazı parçaların değiştirilmesi zor olabilir. Sonuç olarak, Google Pixel 7a’nın demonte videosu, cihazın bazı dahili bileşenlerini ve tasarımını ortaya çıkardı. Pixel 7a, kablosuz şarj özellikleri ve kolay tamir edilebilirliği ile umut verici görünüyor.