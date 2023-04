Google‘ın yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 8 Pro, Samsung’un şimdiye kadarki en büyük kamera sensörüne sahip olacak. Samsung’un iki yıl önce piyasaya sürdüğü ISOCELL GN2 kamera sensörü, 50MP çözünürlüğe sahip 1/1.12 inçlik bir sensöre sahip. Sensörün piksel boyutu 1,4μm’dir ve 4’ü 1 arada piksel gruplama işlemi ile 2,8μm’ye çıkabilir, bu da onu düşük ışık koşulları için ideal hale getirecek. Buna karşılık, Samsung Galaxy S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2 kamera sensörü, 16’sı 1 arada piksel gruplama işleminden sonra 2,4μm piksellere sahip.

ISOCELL GN2 kamera sensörü ayrıca bir remosaic algoritması kullanarak 100MP görüntüler üretebilir ve 30fps’de 8K videolar, 120fps’de 4K videolar ve 480fps’de Full HD videolar kaydedebilir. Hızlı, güvenilir ve doğru odaklama için Dual Pixel Pro otomatik odaklama ve normal HDR’ye göre %24 daha az güç kullanan ve vurgu ve gölgelerdeki ayrıntıları koruyabilen Staggered HDR özelliğine sahip.

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023