OnePlus, yakında ABD pazarında yeni bir Nord serisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu cihaz olan Nord N30 5G 2023 Edition, resmi duyurusu yapılmadan önce tasarımı görsellerle sızdırılmıştı. Kısa bir süre önce Google Play listesinde 2023 Nord N30 modelinin tespit edildiği ve Çinli telefon üreticisinin yeni orta sınıf cihazı hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkmıştı.

Bu sızıntılar yeni modelin muhtemelen Hindistan ve Çin gibi diğer pazarlarda bulunan, yeniden markalanmış bir Nord CE 3 Lite olacağını ima ediyor. Bununla birlikte, neredeyse aynı özelliklere sahip olmasına rağmen, yeni OnePlus Nord N30’a ilk bakışımız, onun gerçekten de yeniden markalanmış bir Nord CE 3 Lite olduğunu doğruluyor.

Görüntüden, Nord N30 2023’ün aynı parlak Kireç renginde geleceğini ve üçlü kamera kurulumunu barındıran ikili dairesel modüllere sahip olacağını görebiliriz. 2023 model Nord N30’un teknik özelliklerinden bahsetmişken, telefon, 8GB RAM ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti ile donatılmıştı. Arkada, üçlü kamera kurulumunda 108 megapiksel birincil sensör bulunuyor. Nord CE 3 Lite’ın teknik özelliklerine baktığımızda, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera içermesini bekleyebiliriz.

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Bu arada ön tarafta da büyük ihtimalle 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Diğer dikkate değer özellikler arasında kutudan çıkan Android 13 işletim sistemi ve Full HD+ çözünürlüklü ekran yer alıyor. Bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu belirtelim. Bu nedenle bu haberi biraz şüpheyle karşılayın ve bu cihazla ilgili daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.