Pixel 4 ve Pixel 4XL, fiyatı ve özellikleri açıklandı!

Pixel 4 ve 4XL, bugün Amerika’da yapılan Google etkinliğiyle kullanıcıların ilgisine sunuldu. Amerikan Devi’nin amiral gemi modelleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktığından beri tüm detayları aslında öğrenmiştik.

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Google Pixel serisiyle son 3 senedir üst düzey modeller üretiyordu. Özellikle bu sene hakkında çıkan sızıntılarla ses getiren cihaz sonunda duyuruldu ve çok yakın tarihte satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Google, yeni cihazlarını, 5.7 inç boyutlarındaki küçük Pixel 4 ve 6.3 inç boyutlarındaki, daha büyük ekrana sahip Pixel 4XL olarak sınıflandırıyor. Serinin iki cihazında da Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan 1080p çözünürlükteki OLED ekran tercih edilmiş.

Cihaz, donanım kısmında Snapdragon 855’ten gücünü alan bir işlemci yer alırken, batarya tarafında Pixel 4’te 2.800mAh, 4XL’de 3700mAh kapasite gibi piyasadaki çoğu üst-düzey cihazdan daha zayıf özellikler yer alıyor. Orta sınıf telefonlar bile artık 4.000mAh sınırını aşmışken Google’dan beklemediğimiz bir hamle oldu.

El hareketleriyle cihazınızı yönetin!

Google, bu seneki cihazlarında Motion Sense (Hareket Hissi) dediği yeni bir teknolojiye yer veriyor. Sonar dalgalarla jestleri algılayan bu sistem, el hareketleriyle müzik değiştirme, alarm susturma, telefon ses ayarlarını yönetme gibi özellikleri kullanıcılar kullanabiliyor. Google bu fonksiyonunu ikinci parti uygulamalarla da desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor.

Google, Pixel serisinde kamera inadından vazgeçti!

Firmanın cihazlarda senelerdir alışılagelmiş tek kameraya sahip bir tasarım anlayışına sahip cihazlar görüyorduk. Keza, bu tek kamera çoğu cihazın, iki kameralı kurulumlarından çok daha iyi bir performans sunuyordu. Şimdi ise Google’ın bu inadından vazgeçip, iki kameralı bir dizayna geçiş yaptığına şahit olduk.

İki akıllı telefonda da, F/1.7 12.2 megapiksel ana kamera, F/2.4 odak açıklığa sahip telephoto lensle birlikte kullanılıyor. Cihazda bulunan donanım itibariyle 30FPS 4K videolar çekebiliyorsunuz. Özellikler ışığında diyebiliriz ki Gcam kameranın da akılıcığını işe kattığımız takdirde çok iyi işler başarabileceğinizi düşünüyoruz.

Cihazların fiyatları ne seviyede?

Pixel 4 ve 4XL, telefon pazarındaki fiyatlarla hemen hemen aynı seviyede karşımıza çıkıyor. Android 10’un saf işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazların fiyatları 799 dolar seviyesinden başlıyor.

Pixel 4’ün 64GB’lık modeli 799 dolar, 128GB’lık versiyonu ise 899 dolardan satılacak. Pixel 4XL ise, 64GB’lık versiyonu 899 dolar seviyesinden, 128GB’lık modeli 999 dolardan satışa sunulacak.