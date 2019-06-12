Pixel 4 tasarımı Google tarafından onaylandı

Google Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Pixel 4 telefonunu duyurdu. İlginç kamera dizilişi ve siyah rengi ile dikkat çeken cihazın ekimde piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

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Pixel 4 iki kameraya sahip olacak

Google, beklenmedik bir biçimde Twitter üzerinden yeni akıllı telefonu Pixel 4 ‘ü duyurdu. Siyah bir zemin üzerinde arka tasarımı paylaşılan telefon, iki ana kamera ve onlara eşlik edecek bir adet sensör ile beraber gelecek. Kamera diziliminde yer alacak sensörün ToF teknolojisine benzer altyapıya sahip olacağı düşünülüyor. Cihazın oval dikdörtgen kamera dizaynı ilk başta, Huawei Mate 20 Pro ve tanıtılması beklenen iPhone XI ‘ı akıllara getiriyor. Tek kamera ile etkileyici sonuçlar yakalayan Google, iki kameralı yeni cihazı Pixel 4 ‘de fotoğraf performansını geliştirmeyi hedefliyor.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

Cihazın ön paneline ait görüntü paylaşılmazken, arka tasarımda görünmeyin parmak izinin ekran içine yerleştirileceği düşünülüyor. Ayrıca Pixel 3 ‘te yer almayan FaceID benzeri teknolojinin yeni cihazda kullanılması bekleniliyor. 2.84 Ghz frekansta çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemci kullanması beklenen Pixel 4, Android Q işletim sistemi ile çıkacak. 6 GB RAM, USB Type-C ve stero hoparlör ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazın, 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağını düşünülüyor. Cihazın ekim ayında tanıtılması beklenirken Google’ın cihaz ile ilgili gönderi paylaşması oldukça dikkat çekti.

Google neden böyle bir gönderi paylaştı?

Geçtiğimiz ay teknoloji basınında Pixel 4 ‘e ait olduğu belirtilen sızıntılar ortaya çıkmıştı. Tasarımı, delikli ekranı ve yatay konumlandırılmış çift arka kamerası ile Galaxy S10 serisine benzetilen cihaz oldukça dikkat çekmişti.

O günden bu yana başka sızıntı görsellerinin paylaşılmaması cihazın tasarımının bu yönde olacağını gösteriyordu. Ancak Google bugün paylaştığı gönderi ile birlikte sızıntıları yalanladı. Tasarım konusunda farklı beklentiler yaratmak istemeyen Google ilk kez gönderi ile yeni cihazını duyurdu.