Pixel 4 tasarımı Google tarafından onaylandı

Google Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Pixel 4 telefonunu duyurdu. İlginç kamera dizilişi ve siyah rengi ile dikkat çeken cihazın ekimde piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Google, beklenmedik bir biçimde Twitter üzerinden yeni akıllı telefonu Pixel 4 ‘ü duyurdu. Siyah bir zemin üzerinde arka tasarımı paylaşılan telefon, iki ana kamera ve onlara eşlik edecek bir adet sensör ile beraber gelecek. Kamera diziliminde yer alacak sensörün ToF teknolojisine benzer altyapıya sahip olacağı düşünülüyor. Cihazın oval dikdörtgen kamera dizaynı ilk başta, Huawei Mate 20 Pro ve tanıtılması beklenen iPhone XI ‘ı akıllara getiriyor. Tek kamera ile etkileyici sonuçlar yakalayan Google, iki kameralı yeni cihazı Pixel 4 ‘de fotoğraf performansını geliştirmeyi hedefliyor.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019