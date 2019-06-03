iPhone XI depolaması 128 GB’dan başlayacak!

Amerikalı teknoloji devi Apple‘ın sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone modeli iPhone XI minimum 128 GB depolama sunacak.

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iPhone XI tahminleri

Android cephesindeki rakiplerinin üst seviye akıllı telefonlarında minimum 128 GB dahili hafızaya yer vermesi Apple‘ı zorlamış gibi gözüküyor. 2018 model iPhone ailesinde hafıza seçeneklerini 64 GB‘dan başlatan şirket sonbahar ayında sunacağı yeni telefonlarında bu stratejisini terk etmeye hazırlanıyor.

Hem XI hem de XIR modellerinde en az 128 GB hafıza sunulacak. Bu durum telefonlarda sunulan maksimum hafızanın da 512 GB’dan 1 TB‘a çıkartılabileceğini düşündürdü. Hafıza kartı kullanamayan İPhone kullanıcıları böylece yeni iOS güncellemeleri ve indirdikleri uygulamalar için daha çok yer kazanmış olacaklar. Böylece telefonların kullanım ömürleri de artacaktır.

Ayrıca yeni sızdırılan iPhone kılıflarından telefonun kare şeklinde dizilmiş üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı iddialarını güçlendirdi.