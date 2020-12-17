Pinterest, politikasını şikayetlerden sonra yeniledi

Pinterest, görüntü paylaşım özelliği içeren, görsellerin paylaşıldığı bir sosyal ağ. Yaklaşık 400 milyonu aşkın kullanıcısı var. Bunun yanında 1600 çalışanı var ve çalışanlar son zamanlarda, özellikle firmanın taciz ve misilleme dahil olmak üzere, bazı şikayetlerde bulundular.

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Pinterest, beş aylık araştırmaya başladı!

Şirket, sahip olduğu kültüre ilişkin geçtiğimiz Çarşamba beş ay önce başlattığı araştırma hakkında bir rapor yayınladı. Bu araştırmada ele alınan temel konular var tabiki. Başlıca taciz ve ayrımcılık konulu olan araştırma, hukuk firması olan Wilmer Hale tarafından yürütülüyor. Bu sorunları çözmeyi amaçlayan firma, şirketin özellikle çalışanlarını anlayabileceği “ombudsman” ofisinin kurulmasını tavsiye ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda Wilmer Hale, toplam 350 çalışanla konuştu ve sorunun temeline inmeye çalıştı. Şirket yönetim kurulu, Çarşamba günü çalışanlarla paylaşılan ve şirketin web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanan neriyi oybirliğiyle kabul etti.

Ombudsman, bir şirketteki sorunları, şikayetleri ve teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve buna çözüm bulup iki tarafı da tatmin edici cevaplar veren kişidir.

Geçtiğimiz aylarda şirket çalışanları, şirket hakkında yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Bu şikayetlerden bazıları, şirketin aleyhinde dava açılmasına sebep oldu. Hafta başında , eski COO Francoise Brougher, Pinterest’e bir cinsiyet ayrımcılığı davası açtı ve bu dava sonucunda şirket, Brougher ve avukatlarına 20 milyon dolar ödedi. Bunun yanında, teknolojide yetersiz görülen gruplara 2,5 milyon dolar ödedi. Wilmer Hale, şirket için daha fazla dava açılmasını önleyecek gibi duruyor. Ayrıca şirket, üstüne aldığı sorumluluğu da bir an önce üstünden atmayı bekliyor.

Oluşturulan rapor, Pinterest’in geleceği için önem taşıyor

Yayınlanan rapor, “Buraya Nasıl Geldik” başlıklı bir bölümle başlıyor. Daha önce politika ekibinde olan iki şirket çalışanı, Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu, Haziran ayında şirketteki ırkçılık ve cinsiyetçilik hakkında konuşmuştu. Bu rapora göre şirket, çalışanlarının şikayetlerini sürekli olarak takip etmek için merkezi bir işyeri araştırma ekibi kurmalı. Rapor birçok sonuçla beraber şirketin izleyeceği yol hakkında önemli tavsiyelerini de belirtti ve tavsiyelerini şu şekilde açıkladı: İşyeri sorunları araştırmalı ve kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında açık ve standart prosedürler takip edilmeli ve özenle yürütülmelidir.

Ek olarak rapor, çalışanlarının sorununu gidermek için “sorun giderme ekibi” kurulması çağrısında bulunuyor. “Olası bir durumda şirket, oluşan sorunu kendi içinde çözmeli ve bu sorunun kime iletilmesi gerektiğini de bilmelidir.” şeklinde devam ediyor.

Çalışanlardan bazıları, şikayetleri arasına alkol ve uyuşturucu politikasının olmamasını da eklemişti. Raporda böyle bir politikanın olmayışı, alkol kullanmayan çalışanların iş etkinliklerinde kendilerini rahat hissetmemesine yol açmış. Bu şikayet sonrasında şirket, çalışanlarının kendini rahat hissetmesi ve yönetimsel davranışlarını geliştirmeleri açısından, bu politikayı geliştireceğini duyurdu.

Bu öneriler gibi bir çok öneriyi içinde barındıran rapora karşılık bir şirket çalışanı şunları söyledi, “Şirketimiz, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafından önerilen değişiklikleri yapmaya kararlıdır. Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve uygulamamızın herkes için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı ortam oluşturmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.”