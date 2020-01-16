Pilde yeni dönem, Lityum Sülfür. Lityum Sülfür piller ile telefonların pil sürelerinde büyük gelişimler bekleniyor. Karbon emisyonunu azaltma çabasıyla beraber, yeni pil tasarımları da farklı teknolojierle beraber ilerleme gösteriyor.

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Avustralya’nın Monash Üniversitesi, yaptığı çalışmalar sonucunda bugüne kadarki en verimli Lityum Sülfür pili geliştirdiğini iddia ediyor. Bu pille, bir telefonun 5 gün boyunca hiç şarj edilmeden çalışabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Üniversite’deki araştırmacılar, bu pil teknolojisi ile elektrikli araçların da 1000 kilometre menzile sahip olabileceğini söylüyorlar Lityüm Sülfür pil teknolojisinin maliyetinin düşük olması, kolay üretilebilir olması, yüksek performansı hem satıcıyı hem de tüketiciyi memnun edecek gibi gözüküyor.

Pili geliştiren ekip, yeni piller için standart lityum iyon pilde kullandıkları malzemeleri kullandılar. Kükürt katotlarının tasarımında yaptıkları değişikliklerle pilin performans ve stabilitesini artıran ekip, yeni pille öncekilerin 4 katı verimliliğe ulaşmış durumda. Bu yeni teknolojisi dünyanın birçok ülkesinden yatırımcıların da ilgisini çekmiş durumda.

Ürettikleri pilin patentini de alan ekip, belki de önümüzdeki dönemde laptoptan tablete, akıllı telefondan elektrikli araçlara kadar birçok ürünün kaderini değiştirdi…