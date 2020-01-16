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Pilde yeni dönem, Lityum Sülfür
Pilde yeni dönem, Lityum Sülfür. Lityum Sülfür piller ile telefonların pil sürelerinde büyük gelişimler bekleniyor. Karbon emisyonunu azaltma çabasıyla beraber, yeni pil tasarımları da farklı teknolojierle beraber ilerleme gösteriyor.
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Avustralya’nın Monash Üniversitesi, yaptığı çalışmalar sonucunda bugüne kadarki en verimli Lityum Sülfür pili geliştirdiğini iddia ediyor. Bu pille, bir telefonun 5 gün boyunca hiç şarj edilmeden çalışabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Üniversite’deki araştırmacılar, bu pil teknolojisi ile elektrikli araçların da 1000 kilometre menzile sahip olabileceğini söylüyorlar Lityüm Sülfür pil teknolojisinin maliyetinin düşük olması, kolay üretilebilir olması, yüksek performansı hem satıcıyı hem de tüketiciyi memnun edecek gibi gözüküyor.
Pili geliştiren ekip, yeni piller için standart lityum iyon pilde kullandıkları malzemeleri kullandılar. Kükürt katotlarının tasarımında yaptıkları değişikliklerle pilin performans ve stabilitesini artıran ekip, yeni pille öncekilerin 4 katı verimliliğe ulaşmış durumda. Bu yeni teknolojisi dünyanın birçok ülkesinden yatırımcıların da ilgisini çekmiş durumda.
Ürettikleri pilin patentini de alan ekip, belki de önümüzdeki dönemde laptoptan tablete, akıllı telefondan elektrikli araçlara kadar birçok ürünün kaderini değiştirdi…
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MediaMarkt’tan karne hediyesi için özel indirimler!
MediaMarkt, karne alıp yarı yıl tatiline giren öğrencilere özel yeni kampanyalarını duyurdu. 16 – 26 Ocak tarihleri arasında sürecek kampanyada pek çok farklı ürün indirimde olacak.
Tüm dizüstü bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından bir tanesi dizüstü bilgisayarlarda uygulanan %18 KDV kadar indirim oranı. Bu sayede öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm dizüstü bilgisayar modelleri çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor.
Lenovo L340 modeli dikkat çekiyor
Dizüstü bilgisayar modelleri arasında fiyatı 6499 TL‘den 4999 TL‘ye düşen Lenovo L340 oyuncu dizüstü bilgisayarı öne çıkıyor. Oldukça güçlü bir model olan bu bilgisayarda Intel Core i5-9300H işlemciyle birlikte 8 GB RAM, 256 GB SSD ve GTX 1050 ekran kartı yer alıyor. İçerisindeki bu donanım bileşenleri sayesinde, öğrenciler hem güncel oyunları oynayabiliyor hem de okul ihtiyaçları için bu bilgisayardan faydalanabiliyor.
Ürün sayfasında buradan ulaşabilirsiniz
Huawei P30 Lite modelinde indirim ve çay makinesi hediye
Huawei’nin orta segmente hitap ettiği akıllı telefonu P30 Lite, karne indirimleri kapsamında 2848 TL yerine 2499 TL’ye satın alınabiliyor. Ürün MediaMarkt‘ta geceyarısı siyahı, inci beyazı ve mavi renk seçenekleriyle listeleniyor. Cam ve metal tasarımla birlikte oldukça şık görünen Huawei P30 Lite modelinde Kirin 710F işlemci yer alıyor.
Ayrıca bu ürünü satın aldığınızda Korkmaz Caytema Çay makinesi de hediye!
Ürün sayfasında buradan ulaşabilirsiniz
NOT: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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2020 karne hediyesi MediaMarkt’ta!
2020 karne hediyesi döneminde en teknolojik karne hediyeleri MediaMarkt’ta olacak. Bu içeriğimizde de MediaMarkt’tan satın alabileceğiniz hediyeleri sıralıyoruz.
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2020 yılına girmemizin ardından örğencilerin merakla bekledikleri ara tatil dönemi başlıyor. 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak olan sömestr tatilinde 2020 karne hediyesi olarak alınabilecek hediyeleri sıralacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Karne hediyesi ne olabilir?
Karne hediyesi olarak çocuklar ve gençler için MediaMarkt’ta çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Bilgisayar, konsol oyunlarından akıllı telefonlara, bisikletten scooterlara çok çeşitli ürünler yer alıyor. Biz de farklı yaş gruplarına göre bazı önerilerimizi listeliyoruz.
HWP 2020 karne hediyesi önerileri
Ferrari Fxk30 Katlanır 2 Tekerli Scooter
Günümüzde özellikle çocukların fazlasıyla ilgisini çeken ürünlerin başında gelen scooter tercihi ideal bir tercih olabilir. Ferrari FXK30 ise katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilen ve Ferrari görünümüyle en başta erkek çocukların gönlünü çalabilecek durumda.
PlayStation 4
Ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için en ideal ödüllerden biri olan PlayStation 4 ile gençleri fazlasıyla sevindirmeniz mümkün. Her ne kadar PS5’in ayak sesleri duyulsa da şimdiye kadar çıkan ve çıkacak oyunları düşündüğümüzde PS4 halen uzun süre kullanılabilecek bir ürün konumunda.
ASUS FX505GD-BQ139T
Asus’un bir diğer alt markası olan TUF Gaming ailesinden sağlam bir oyuncu bilgisayarı olan bu model gençleri sevince boğabilir. 2020 karne hediyesi olarak Intel Core i7-8750H işlemci, GeForce GTX 1050 ekran kartı, 8 GB bellek ve 1 TB + 256 GB depolaması ile oyun ve okul kullanımlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilir.
DJI Tello Drone Beyaz
Başlangıç seviyesi için en ideal drone modellerinden biri olan Telllo, günümüzün en popüler cihazlarından olan drone adına fiyat/performans ürünü konumunda. 13 dk uçuş süresi ile hem eğlence hem de çekim ve aynı zamanda drone eğitimi için tercih edilebilir.
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MediaMarkt.com.tr 6. yaşını büyük indirimlerle kutluyor!
MediaMarkt.com.tr 6. yaşını özel indirimlerle kutluyor! 13-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm dizüstü modellerinde %20 indirimin yanı sıra 6 farklı kategoride 6 üründe büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca bunlara ek farklı ürünlerde de indirimler görüyoruz.
Tüm dizüstü bilgisayarlarında %20 indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici indirimlerinden bir tanesi dizüstü bilgisayarlar tarafında. Zira tüm dizüstü bilgisayar modellerinde %20 indirim uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse kampanya ile birlikte Lenovo Ideapad S145 modelini 2699 TL‘ye ASUS TUF GAMING FX505HD modelini 6999 TL‘ye satın alabilmek mümkün. Tabii ki aşağıdaki bağlantıdan kendi ihtiyacınıza göre onlarca farklı dizüstü bilgisayar modeline göz atabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar modellerine buradan ulaşabilirsiniz
6 farklı kategoride 6’şar ürüne büyük indirim
MediaMarkt.com.tr‘nin 6. yaşına özel 6 farklı kategoride 6’şar üründe büyük indirim uygulanıyor. Bu kategoriler Televizyon, Cep Telefonu, Bilgisayar, Ev Aletleri, Foto-Kamera ve Aksesuar.
Öne çıkan indirimlere baktığımızda JBL Go 2 kablosuz hoparlör modeli 229 TL‘ten 199 TL‘ye düşmüş durumda. TV kategorisinde ise 40 inç ekran boyutuyla gelen AXEN AX40DAB0937 modelinin fiyatı 1499 TL‘den 1199 TL‘ye geriledi. Ayrıca LG‘nin Nano Cell TV‘lerinden 49 inç 49SM8000 modeli ise 4599 TL yerine 3899 TL’ye satın alınabiliyor.
Farklı kategorilerdeki büyük indirimleri MediaMarkt.com.tr adresinden görüntüleyebilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır