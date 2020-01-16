Haber
Huawei, 2019’da 240 milyon akıllı telefon satışı yaptı
Huawei için 2019 yılı pek hareketli geçti. Çinli şirket, Amerikan hükümetinin ticari yaptırımlarına karşın 2019’da 240 milyon adet akıllı telefon satışı yapmayı başardı.
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Huawei, P ve Mate serilerindeki satışlarını 2019’da %50 oranında artırdı
Huawei global pazarda yaşadığı sorunlara rağmen dünya çapındaki sevkiyatlarını artırmayı başardı. Şirket, P ve Mate serileri satışlarında iyi bir ivme kazanarak bir önceki yıla göre %50 oranında artış yakaladı.
Huawei Başkanı Xu Zhijun, şirketin yıllık bazda %18 artışla 850 milyar Çin Yuanı (yaklaşık olarak 123 milyar dolar) satış geliri beklediğini açıkladı. Bununla birlikte eğer ABD hükümeti Amerikan şirketlerine Çinli üretici ile ticaret yapmayı yasaklamasaydı, rakamlar çok daha farklı seviyelere ulaşabilirdi.
Başkan Xu Zhijun, 2020 yılında şirketin amacının Google‘a bir alternatif olarak Huawei mobil hizmet ekosistemini daha da geliştirmek olduğunu ve bu sayede başka ülkelerden ortaklara güvenmek zorunda olmayacaklarını belirtti.
Watch GT2 satışları 3 ayda 2 milyonu geçti!
Huawei geçtiğimiz aylarda tanıttığı giyilebilir teknoloji ürünlerinden Watch GT2 modelinin 3 ay gibi bir sürede 2 milyon satışa ulaştığını açıkladı. FreeBuds 3 kablosuz kulaklık satışları da 1 ayda 1 milyonu aştı. Sağlık uygulaması Huawei Health ise 170’i aşkın ülkede yaklaşık 400 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 Türkiye topraklarına ulaştı. Güncellemenin dağıtımı, bu ayın başlarında firma tarafından başlatılmıştı.
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Kore merkezli firma, geçtiğimiz senenin son ayı itibariyle 2019 model amiral gemi modelleri olan Note 10 ve S10 ailesine güncellemeyi dağıtmayı başlamıştı. Bu ayın başlarında dağıtımı sonlanan modellerden sonra sıra geldi 2018 model bayrak gemisi modellere.
Normalde, firmanın güncellemeyi 2 ay sonra Mart itibarıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyordu. Fakat, gerek kullanıcıların baskıları, gerek de firmanın yoğun cihaz takviminden ötürü. Ana modellere yazılım güncellemesi dağıtım süreci geriye çekildi.
Samsung, Galaxy Note 9’a gelen Android 10 tabanlı OneUI 2.0 neleri değiştiriyor?
Güncellemenin gelişi, bize bir okurumuz tarafından aktarıldı. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Güncellemeyle birlikte, sürüm notlarında birçok değişikliğin bulunduğunu görüyoruz.
OneUI 2.0 özellikleri neler? Android 10 yenilikleri neler?
Tam ekran kaydırma hareketleri, gelişmiş tek elle kullanım modu, yeni medya ve cihazlar, gelişmiş biyometrik güvenlik, yeni batarya kullanım grafiği, yeni akıllı telefon kullanım istatistikleri ekranı, gelişmiş Samsung uygulamalar (Internet, Kişiler, Mesajlar vb.), önyüklü Android Auto uygulaması, Android Beam’in kaldırılması, AR Doodle eklenen ve arayüzü yenilenen kamera uygulaması, ekran ve selfie kaydı özelliği geliyor.
Listenin dışında, eski amiral gemilerine ayrıca laptop için Samsung DeX desteği de ekleniyor. Böylece, DeX dock’unu satın almanız gerekmeden cihazı kablo vasıtasıyla bilgisayara bağlayarak kullanabiliyorsunuz.
Güncelleme, hala cihazınıza gelmediyse, “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz.
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Diğer
MediaMarkt’tan karne hediyesi için özel indirimler!
MediaMarkt, karne alıp yarı yıl tatiline giren öğrencilere özel yeni kampanyalarını duyurdu. 16 – 26 Ocak tarihleri arasında sürecek kampanyada pek çok farklı ürün indirimde olacak.
Tüm dizüstü bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından bir tanesi dizüstü bilgisayarlarda uygulanan %18 KDV kadar indirim oranı. Bu sayede öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm dizüstü bilgisayar modelleri çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor.
Lenovo L340 modeli dikkat çekiyor
Dizüstü bilgisayar modelleri arasında fiyatı 6499 TL‘den 4999 TL‘ye düşen Lenovo L340 oyuncu dizüstü bilgisayarı öne çıkıyor. Oldukça güçlü bir model olan bu bilgisayarda Intel Core i5-9300H işlemciyle birlikte 8 GB RAM, 256 GB SSD ve GTX 1050 ekran kartı yer alıyor. İçerisindeki bu donanım bileşenleri sayesinde, öğrenciler hem güncel oyunları oynayabiliyor hem de okul ihtiyaçları için bu bilgisayardan faydalanabiliyor.
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Huawei P30 Lite modelinde indirim ve çay makinesi hediye
Huawei’nin orta segmente hitap ettiği akıllı telefonu P30 Lite, karne indirimleri kapsamında 2848 TL yerine 2499 TL’ye satın alınabiliyor. Ürün MediaMarkt‘ta geceyarısı siyahı, inci beyazı ve mavi renk seçenekleriyle listeleniyor. Cam ve metal tasarımla birlikte oldukça şık görünen Huawei P30 Lite modelinde Kirin 710F işlemci yer alıyor.
Ayrıca bu ürünü satın aldığınızda Korkmaz Caytema Çay makinesi de hediye!
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NOT: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.