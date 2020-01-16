Huawei, 2019’da 240 milyon akıllı telefon satışı yaptı

Huawei için 2019 yılı pek hareketli geçti. Çinli şirket, Amerikan hükümetinin ticari yaptırımlarına karşın 2019’da 240 milyon adet akıllı telefon satışı yapmayı başardı.

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Geçtiğimiz günlerde Huawei‘nin 5G destekli telefon piyasasındaki satışları açıklanmış ve şirketin Samsung ile olan rekabeti rakamlara da yansımıştı. Yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji üreticisi, 2019 yılında 240 milyon adet akıllı telefon satışı yaptı. Şirketin 2019 yılında tanıttığı amiral modeli Mate 30 Pro‘nun ABD tarafından yasaklı olmasına rağmen bu rakamlara ulaşması başarı olarak gözüküyor.

Huawei, P ve Mate serilerindeki satışlarını 2019’da %50 oranında artırdı

Huawei global pazarda yaşadığı sorunlara rağmen dünya çapındaki sevkiyatlarını artırmayı başardı. Şirket, P ve Mate serileri satışlarında iyi bir ivme kazanarak bir önceki yıla göre %50 oranında artış yakaladı.

Huawei Başkanı Xu Zhijun, şirketin yıllık bazda %18 artışla 850 milyar Çin Yuanı (yaklaşık olarak 123 milyar dolar) satış geliri beklediğini açıkladı. Bununla birlikte eğer ABD hükümeti Amerikan şirketlerine Çinli üretici ile ticaret yapmayı yasaklamasaydı, rakamlar çok daha farklı seviyelere ulaşabilirdi.