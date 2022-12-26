Picsart, en yeni üretken yapay zekâ özelliği olan AI Avatar’ı uygulamasında kullanıma sunduğunu duyurdu. Yapay zekâ kullanarak kişiselleştirilmiş avatarlar yaratma trendi gelişmeye devam ediyor ve Picsart şimdi bu teknolojiyi milyonlarca içerik oluşturucusuna, bir dizi benzersiz, sınıfının en iyisi düzenleme aracı ve doğrudan platformdaki bir toplulukla birlikte sunuyor. Kısa süre önce Meta, Facebook ve Instagram reelsleri için yeni düzenleme araçlarını tanıttı.

AI Avatar: Özçekimlerinizden inanılmaz Avatarlar oluşturun

Kapsamlı makine öğrenimi teknikleri kullanan AI Avatar, kullanıcı fotoğraflarını türünün tek örneği yaratıcı portrelere dönüştürüyor. Uygulamaya çok sayıda selfie yüklediğinizde, teknoloji tatil neşesi, süper kahramanlar, anime, ana karakter enerjisi ve daha fazlası gibi çeşitli sanatsal tarzlarda size benzeyen bir dizi avatar oluşturacaktır.

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AI Avatar’ı kullanmak için tek yapmanız gereken Picsart’a 10 ila 30 selfie yüklemek. Ardından, AI algoritmaları farklı görünümlere sahip bir grup kişiselleştirilmiş avatar oluşturacaktır.

İçerik oluşturucular, Picsart’ın BG Kaldırma, AI Geliştirme ve AI Arka Plan gibi daha gelişmiş düzenleme araçlarına erişmek için AI Avatar’ı kullanabilir.

Avatarlar sosyal ağ profilleri, pazarlama materyalleri, bayram tebrikleri ve daha fazlası için kullanılır.

Picsart’ta AI Avatar nasıl kullanılır

Picsart uygulamasının iOS sürümünde ekranınızın altındaki artı işaretine (+) dokunarak yeni bir proje başlatın.

Sayfanın altındaki Yapay Zekâ Araçları bölümünden “Yapay Zekâ Avatarı” ve ardından “Dene” seçeneğini seçin.

Kendinizin 10 ila 30 yakın çekim veya selfie fotoğrafını yüklemek için talimatları izledikten sonra “Devam Et “e tıklayın.

Kaç tane avatar istediğinizi seçin ve satın alma işlemini gerçekleştirmek için ödeme sayfasına geçin.

Avatarlarınızın tamamlanmasını bekleyin (birkaç dakika sürebilir).

Koleksiyonunuzdan favori avatarlarınızı seçin, ardından bunları cihazınıza indirin veya “Görüntüyü Düzenle “yi seçerek değiştirmeye devam edin.