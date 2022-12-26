Tek kablo ile çizim tableti bağlanabilir yapıda olan Gigabyte Z790 AERO G modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın içerik üreticiler ve yaratıcı işler yapanlar için özel serisi AERO’nun özel detaylar ile donatılmış kartına dair detaylar bu videoda!

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Not: Bu videoda kullanılan anakart, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Z790 AERO G Tasarımı

ATX formunda olan bu anakar, tasarımsal olarak da beyaz tonlarıyla beraber geliyor. İlk bakışta özellikle Gigabyte’ın uzmanlaştığı soğutma sistemiyle dikkat çeken kartta bol bağlantı ve depolama detayları da dikkat çekiyor. Soğutma bloklarının hemen altında 5 adet M.2 SSD girişleri dikkat çekerken, bu bağlantılardan biri PCIe 5.0 desteği sunuyor, diğer 4 tanesi ise PICe 4.0 üzerinden iletişim kuruyor. Ayrıca 4 adet SODIMM DDR5 bellek desteğini gördüğümüz kartta OC modunda 7.500 Mhz’e varan hızlar görülebiliyor. Kartın klasik ATX formunda olduğunu da belirtelim. Böylece mATX kasalar dışında tüm kasalarda sorunsuz kullanabilirsiniz. PCIe bağlantılarına baktığımızda 3 adet x16 yuvası görünen kartta sırasıyla PCIe 5.0, 4.0 ve 3.0 desteği olacak şekilde bağlantılar sıralanmış.

İlk bölmede ise Gigabyte’ın soğutma ve sağlamlık açısından sunduğu metal kaplama göze çarpıyor. Ayrıca kartı takıp çıkarma için Thermal Guard ile korunan SSD nedeniyle sorun olmaması için hem bu bölümde hem de altındaki PCIe x16 slotunda kolay çıkarmak için sistem de bulunuyor. E.Z Latch olarak belirtilen bu sistemde iki kısmı da vida ve herhangi bir şey gerekmeden kolayca söküp takma işlemi yapabilirsiniz.

Arka Panel Bağlantıları

Arka panelde bol bol bağlantı sunan Gigabye Z790 Aero G anakartındaki slotlar ise şu şekilde;

2 x USB 2.0/1.1

2 x SMA anten (2T2R)

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x DisplayPort In

1 x HDMI 2.0

2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A

1 x USB Tip-C, USB 3.2 Gen 2×2

1 x USB Tip-C USB 3.2 Gen 2

1 x RJ-45

1 x Optik S/PDIF

2 x Ses Jakı

Beyaz Anakart’ta Kar Soğuğu!

Gigabyte anakartları her incelediğimiz zaman fark ettiğimiz ilk şey soğuk ve serin çalışabilmesi. Burada da önemli çalışmalar yapıldığı kartta Thermal Guard sistemi çok daha geliştirilmiş. M.2 Thermal Guard III sistemi ile PCIe Gen 5 SSD’niz herhangi bir fana ihtiyaç duymadan serin bir şekilde çalışması sağlanıyor. Bu sayede ısıdan kaynaklı olan transfer düşmelerinin de önüne geçilmiş durumda.

Advanced Thermal Cooling olarak belirtilen soğutma blokları tarafında ise özel katmanlı tasarım hava akışının rahat olması sağlanırken, bir diğer yandan yeni nesil termal pedler vasıtasıyla da yayılması oldukça kolay hale getirilmiş. Özellikle Intel Core i9 13900K ile test ettiğimiz kart, VRM ve diğer bileşenler noktasında gerçekten serin kalmayı başarıyor.

Tek Kablo ile Bağlantı: VisionLink

Bu kartta özellikle yaratıcı içerik üretenler ve profesyoneller için önemli bir avantaj bulunuyor. Gigabyte’ın VisionLink olarak bahsettiği bu sistem, VACOM vb. çizim tabletlerini tek bir Tip-C kablo ile cihaza bağlayabilmenizi sağlıyor.

Bunun için sistemdeki ekran kartının DisplayPort arayüzünü kutu içerisinden çıkan kısa kablo ile anakartın arka panelinde yer alan DP in girişine takmanız yeterli oluyor. Bu bağlantı altındaki Tip-C bağlantısı ise artık DP üzerinden görüntü aktarabilen, aynı zamanda 60 Watt’a kadar şarj desteği sunan bir bağlantı formuna bürünüyor. Böylece tek bir kablo ile tableti bağlayabilir, bu bağlantıdan hem görüntü aktarımı hem de tablete şarj aktarımı yapabilirsiniz.

Bol Depolama, Hızlı Bağlantı

Gigabyte Z790 AERO G modelinde bol bol depolama alanı da yer alıyor. Toplamda 5 M.2 SSD bağlantısı sunan kartta bu bağlantılardan Thermal Guard III ile korunanı PICe 5.0 desteği sunarken diğer AERO yazılı panel altında kalan bağlantılar ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. Ayrıca 4 adet de SATA 6 Gb/s hızındaki geniş depolama alanı istediğinizde işinize yarayacak bağlantı da mevcut. 2,5G destekli RJ45 portunu da gerektiğinde NAS vb. depolama cihazlarınız için de kullanabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı kanadında da Intel Wi-Fi 6E AX211 modeminin yer aldığı üründe, oldukça hızlı kablosuz bağlantı da sunuluyor. çift anten bağlantısı ise 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bandı üzerinden iletişim kurabilen kart, destekli Wi-Fi 6E sisteminde kablolu bağlantıyı aratmayacak bir kablosuz internet bağlantısını destekliyor.

Genel olarak baktığımızda Z790 AERO G, LGA1700 soket desteği ile Intel’in 12. ve 13. nesil işlemcilerine destek veren, yenilikçi Z790 çipseti kullanan, bol bağlantı ve serinlik vadeden, çizim yapanlar için farklılaşmış özel bir kart konumunda.

İnceleme Z790 AERO G 8.8 Puan Genel olarak baktığımızda Z790 AERO G, LGA1700 soket desteği ile Intel'in 12. ve 13. nesil işlemcilerine destek veren, yenilikçi Z790 çipseti kullanan, bol bağlantı ve serinlik vadeden, çizim yapanlar için farklılaşmış özel bir kart konumunda. ARTILARI Beyaz Renk

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