Akıllı TV
Philips TV, iki EISA ödülü kazandı!
Philips TV 55″ OLED805 ve 65” OLED+935 modelleri EISA ödülünü kazandı. Böylelikle firma, Satın Alınabilecek En İyi OLED kategorisinde arka arkaya 4. kez, Ev Sinema TV’si kategorisinde arka arkaya 3.kez EISA ödülünü kazanmış oldu.
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TP Vision çatısı altında yer alan Philips TV, OLED teknolojisini baştan beri destekleyerek uzun süredir ürünlerinde güçlü P5 görüntü işleme özelliğini özgün Ambilight teknolojisiyle birleştiriyor. Philips OLED TV’ler; televizyon pazarında görüntü ve ses kalitesi için standartları belirleyerek EISA ödülü de dahil olmak üzere bugüne kadar diğer birçok kuruluş tarafından ödül almaya hak kazanmıştı.
Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 55 derginin de katılım gösterdiği EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır son teknolojiye sahip ve sektöründe başarılı ürünleri oyluyor.
Philips TV 55OLED805 modelini 2020-2021 yılının en iyi OLED TV’si seçen EISA jürisi:
“Philips’in yeni orta segment OLED TV’si, Android TV’nin tüm akıllı özelliklerini evrenselleşmiş HDR desteğiyle birleştiren bir ürün. Görüntü işleme özelliği ve 4K HDR görüntü sayesinde disk ve harici dijital kaynaklardaki görüntü kalitesini yükseltiyor. Yapay zeka ve P5 işlemcisi ekran görüntüsünü daha keskin, ve berrak hale getiriyor. Tüketiciler ulaşılabilir fiyata göz alıcı bir TV’ye sahip olabiliyor.’’ dedi.
Philips TV 65OLED+935 modelini 2020-2021 döneminin en iyi Ev Sinema TV’si olarak oylayan EISA jürisi:
‘’Olağanüstü ses ve görüntü, Philips’in OLED 4K TV’sinde bir araya geldi. OLED+935 modeline ses uzmanı ünlü Bowers&Wilkins’ın 3.1.2 hoparlör sistemi entegre edildi. TV’de bulunan 4 taraflı Ambilight özelliği hali hazırda etkileyici bir görüntüye sahip olan TV’yi büyüleyici bir ev sinema TV’si haline getirmiş.’’ dedi.
55OLED805, başlıca Avrupa pazarında satışa sunuldu. OLED +935 modeli ise 1 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak.
Akıllı TV
Xiaomi, şeffaf ekranlı ilk televizyonunu duyurdu!
Xiaomi, dün düzenlediği etkinlikte 10. yaşını kutlamasının yanı sıra yeni ürünlerini de duyurdu. Akıllı telefon modelleri haricinde tanıtılan Mi TV LUX Transparent Edition ise dünyanın seri üretime geçen saydam ekranlı ilk televizyonu olacak!
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Xiaomi Mi TV LUX ile tanışın: Dünyanın saydam ekranlı ilk televizyonu!
Xiaomi’nin televizyon pazarında kısa sürede önemli bir yol kat ettiği biliniyor. Özellikle Hindistan’da önemli satış rakamlarına ulaşan marka, bu alanda iddialı modeller geliştirmeyi sürdürüyor. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition da sahip olduğu saydam OLED ekran ile ön plana çıkıyor. 55 inçlik akıllı televizyon, oynatılan görüntüye göre panelin bir kısmını şeffaf hale getiriyor. Mi TV LUX Transparent Edition kapalı konumda olduğunda ise ekran, çerçeveler haricinde tamamen görünmez oluyor.
Full HD çözünürlüğe sahip olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, bu yönden beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. Ancak OLED panelin diğer özellikleri kullanıcıların dikkatini çekmek için fazlasıyla yetiyor. 1 ms gecikme süresi ve 120 Hz yenileme hızı bulunan panel, farklı bir görüntü deneyimi sunmayı vadediyor. Ayrıca MEMC desteği de görüntü kalitesini iyileştirmek için bulanıklık ve bozulmaları telafi ediyor.
Akıllı televizyonun kalbinde ise MediaTek MT9650 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli işlemci medya oynatma için başarılı performans sergilerken, AI Master Smart görüntü yazılımı da 20 algoritmadan en uygununu belirleyerek görüntüyü optimize ediyor. Dolby Atmos destekli optik ses sistemine entegre AI Master yazılımı da içerik türüne göre ses profili seçimi gerçekleştiriyor.
Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, 5.7 mm inceliğini özel bir çözüme borçlu. Cihazın içerisinde bulunan donanım ekranın arkasına değil, TV standı olarak kullanılan kutunun içerisine alınmış. Bu sayede şeffaf panelin gerçek özelliği tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Televizyonlara özel optimize edilmiş MIUI TV de işletim sistemi tarafında yer alıyor. Son olarak Çin dışında satışa sunulması beklenmeyen televizyonun tam 7.200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı TV
MediaMarkt’tan büyük ekran televizyon kampanyası!
MediaMarkt, hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde geçerli yeni bir televizyon kampanyası başlattı. “Eğlenceyi büyük ekranda sevenler MediaMarkt’ta” sloganı ile yürürlüğe giren kampanya, 10 – 13 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyada büyük ekran TV modellerinin yanı sıra, avantajlı fiyatlarla soundbar gibi ürünler de yer alıyor.
Kampanyada öne çıkan indirimler neler?
Samsung’un en popüler QLED TV modellerinden biri olan 55Q60RA, çarpıcı tasarımının yanı sıra QLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Quantum Dot teknolojisi ile beraber bir milyar renk tonu sunan ekranda ayrıca Quantum HDR 4X teknolojisi de kullanılıyor. Televizyonunda oyun oynamak isteyenlere de hitap eden modelde hem düşük gecikme süresi hem de oyun iyileştirici özelliği sunuluyor. Ayrıca tabii ki günümüzün olmazsa olmaz özelliklerinden Netflix, YouTube, Spotify ve diğer TV’ye uyumlu uygulama desteği de modelde yer alıyor.
65 inç ekran boyutu ile büyük ekran sevenlere hitap eden LG 65UM7100 modeli, neredeyse çerçevesiz tasarımı ve AI ThinQ özellikleriyle dikkat çekiyor. Modelde 4K UHD çözünürlükle beraber 4K Aktif HDR desteği, gerçek renk doğruluğu ve webOS Smart TV deneyimi sunuluyor. Yapay zeka destekli ürün, akıllı ses tanıma özelliğiyle birlikte sesle kontrol edilebiliyor. Bunun için kumanda üzerindeki tuşu kullanmanız ve televizyona komutlar vermeniz yeterli.
Alman teknoloji firması Peaq’in PTV 49Fo-ITR modeli, fiyat performans odaklı bir TV modeli isteyenler için birebir. Sıradışı ve oldukça güzel görünen bir tasarıma sahip modelde, Android işletim sistemi bulunuyor. Bu sayede akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerden aşina olduğumuz mobil uygulamaları, TV’ye uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca Google Play Store’da yer alan Android oyunlarının pek çoğu da, yine kullanılabilir durumda. Modelde 49 inçlik bir ekran boyutu ile birlikte Full HD çözünürlük sunuluyor.
LG SL5Y 2.1 Kanal 400W Soundbar
Sadece görüntüye değil sese de önem verenlere hitap eden LG SL5Y soundbar modeli, tam 400W’lık çıkış gücüyle doygun bir ses performansı vadediyor. DTS Virtual: X desteğiyle beraber yüksek çözünürlüklü ses desteği sunan model 2+1 yapıda karşımıza çıkıyor.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı TV
TP Vision ve Bowers & Wilkins arasındaki iş birliği yenilendi
Üstün kaliteye sahip televizyonları ve ses ürünleri ile tanıdığımız TP Vision, aynı zamanda Philips TV & Sound’un da lisanslı sahibi konumunda. Ek olarak, ses mühendisliği konusunda alanının en yetkin şirketlerinden olan Bowers & Wilkins de; TP Vision ile bir süredir iş birliği içerisinde idi. İki şirket de, bu başarılı iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine vararak; ortaklıklarını uzatma kararı aldıklarını açıkladılar.
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TP Vision ve Bowers & Wilkins ortaklığını neler bekliyor
2018 yılının Haziran ayında başlayan ortaklık, 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni model OLED+ ve küçük ekranlı LCD modellerde de devam edecek. İki büyük markanın iş birliği kapsamında bugüne kadar satışa sunulan üç farklı Ambilight OLED+ TV ise, medyadan, sektörün önde gelenlerinden ve tüketicilerden aldığı pozitif bildirimlere ek olarak; son 18 ayda 95 adet ödül kazandı.
65” Philips OLED+ 984 modelinin, satışa sunulduğu dönem boyunca; tasarım ve performans yönünden pazardaki standartları belirlediğini de söyleyebiliriz. TP Vision ve Bowers & Wilkins, bu gibi cihazlarda, gelişime ve yeniliğe açık bir strateji izleyerek, ilerleyen zamanlarda da sektörün standartlarını belirleyen cihazlar üretebilmeyi hedefliyor. Ayrıca her iki markanın da Avrupa merkezli olması ve bundan mütevellit Avrupa’da üretim ve mühendislik tesislerinin bulunuyor olması; bu iş birliğini daha verimli ve etkin bir mertebeye taşıyor.
TP Vision Avrupa CEO’su Kostas Vouzas, iş birliğinin uzatılmasıyla ilgili düşüncelerini ‘’Bowers & Wilkins’le olan iş birliğimiz kapsamında üretilen televizyonlarla pazardaki premium marka algısını yükselttiğimize inanıyorum. Hali hazırda TV pazarındaki performans standartlarını değiştirmenin yanı sıra, her yeni çıkan modelimizle standartları daha da yükseltiyoruz. Kendi alanının lideri olan iki bağımsız markanın ortaklığının devamı; tüketicilerimizi seçkin ürünlerimizle memnun etmeye odaklı olduğumuzun en iyi göstergesi. Bowers & Wilkins’le iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edecek olmasından dolayı oldukça mutluyum.’’ dedi. Bowers & Wilkins CEO’su Geoff Edwards ise konuyla ilgili düşüncelerini; ‘’ TP Vision ile ortaklığımız; sahip olduğumuz ses becerilerimizi üst seviyedeki muhteşem bir marka ile birleştirmemiz esasına dayanıyor. TV kategorisinde bugüne kadar kazandığımız başarılardan dolayı oldukça guruluyum. TP Vision’la ortaklığımızın devam etmesi bizi çok mutlu etti.’’ şeklinde açıkladı.
TP Vision hakkında kısa bir özet
Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. Eğlence sektöründe küresel ölçekte üst sıralarda yer etmiş olan TP Vision, aynı zamanda yukarıda belirtilen ülkelerde Philips TV’nin de marka lisans sahibi konumunda bulunuyor. TPV Grubu, yıllar içindeki büyümesini ölçek ekonomisini ve AR-GE, üretim, lojistik verimlilik ve kalitesindeki temel yeterliliklerini güçlendirerek sürdürürken; dünya çapında çeşitli ülkelerde de yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlıyor.