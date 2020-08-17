Philips TV, iki EISA ödülü kazandı!

Philips TV 55″ OLED805 ve 65” OLED+935 modelleri EISA ödülünü kazandı. Böylelikle firma, Satın Alınabilecek En İyi OLED kategorisinde arka arkaya 4. kez, Ev Sinema TV’si kategorisinde arka arkaya 3.kez EISA ödülünü kazanmış oldu.

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TP Vision çatısı altında yer alan Philips TV, OLED teknolojisini baştan beri destekleyerek uzun süredir ürünlerinde güçlü P5 görüntü işleme özelliğini özgün Ambilight teknolojisiyle birleştiriyor. Philips OLED TV’ler; televizyon pazarında görüntü ve ses kalitesi için standartları belirleyerek EISA ödülü de dahil olmak üzere bugüne kadar diğer birçok kuruluş tarafından ödül almaya hak kazanmıştı.

Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 55 derginin de katılım gösterdiği EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır son teknolojiye sahip ve sektöründe başarılı ürünleri oyluyor.

Philips TV 55OLED805 modelini 2020-2021 yılının en iyi OLED TV’si seçen EISA jürisi:

“Philips’in yeni orta segment OLED TV’si, Android TV’nin tüm akıllı özelliklerini evrenselleşmiş HDR desteğiyle birleştiren bir ürün. Görüntü işleme özelliği ve 4K HDR görüntü sayesinde disk ve harici dijital kaynaklardaki görüntü kalitesini yükseltiyor. Yapay zeka ve P5 işlemcisi ekran görüntüsünü daha keskin, ve berrak hale getiriyor. Tüketiciler ulaşılabilir fiyata göz alıcı bir TV’ye sahip olabiliyor.’’ dedi.

Philips TV 65OLED+935 modelini 2020-2021 döneminin en iyi Ev Sinema TV’si olarak oylayan EISA jürisi:

‘’Olağanüstü ses ve görüntü, Philips’in OLED 4K TV’sinde bir araya geldi. OLED+935 modeline ses uzmanı ünlü Bowers&Wilkins’ın 3.1.2 hoparlör sistemi entegre edildi. TV’de bulunan 4 taraflı Ambilight özelliği hali hazırda etkileyici bir görüntüye sahip olan TV’yi büyüleyici bir ev sinema TV’si haline getirmiş.’’ dedi.

55OLED805, başlıca Avrupa pazarında satışa sunuldu. OLED +935 modeli ise 1 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak.