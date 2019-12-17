Sizin Yorumunuz
Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Fatih Bıçakçı)
Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV sıradaki kullanıcısı evli ve bir çocuk babası olan Fatih Bıçakçı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
İlginizi çekebilir; Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Baran Çırpıcı)
Fatih’in The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler…
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)
Samsung Galaxy A70 kullanıcısı olan Oktay Kurt, yılın en dikkat çeken telefonlardan birini kullanıyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A70s modeli tanıtıldı
Büyük ekranlı orta-üst seviye telefonun artılarını ve eksilerini aktaran Oktay’ın telefon hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Ersel Yılgın)
iPhone 11 satın alarak Apple‘ın yeni nesil cihazına geçen Ersel Yılgın, HWP ekranlarında bu merak edilen telefonu anlatıyor.
İlginizi çekebilir; iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Daha önce birçok farklı telefon deneyimi yaşayan Ersel’in iPhone 11 hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi A3 – Sizin Yorumunuz (Emir Kıdeyş)
Xiaomi Mi A3 telefonunu üç aydır kullanan Emir Kıdeyş, uygun fiyatlı telefonlar arasında popüler bir telefon tercih etmiş.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi A3 inceleme – Ekran olmamış, pil şahane!
Mi A3‘ün genel performans olarak hem oyunlarda ve günlük kullanımda neler yaptığını göreceğiz. Aynı zamanda pil ve diğer konulardaki artıları ve eksileri Emir’den dinliyoruz.