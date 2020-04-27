Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!

Meizu bir süredir yeni çıkaracağı amiral gemisi olan Meizu 17 ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Bugün ise cihazın pil ve şarj özellikleri onaylandı. Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan bir gönderide Meizu 17‘nin 4.500 mAh pil değerine sahip olacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Meizu 17‘nin şarj özellikleri bazı sızıntılarda görülmüştü bu sefer ise resmi olarak paylaşıldı. mCharge destekli olacak olan pil 30W hızlı şarjı destekleyecek.

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Meizu 17 hakkında başka neler biliniyor?

Daha önceden ortaya çıkan sızıntılardan sonra şirket, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 ile geleceğini paylaşmıştı. Ayrıca telefon UFS 3.1 depolama birimini destekleyecek. UFS 3.1, ilk olarak Vivo İQOO 3‘te görülmüştü. UFS 3.0 şu an amiral gemilerinde yaygın olarak görülmekte fakat UFS 3.1 henüz yaygınlaşmadı. UFS 3.1 depolama birimi ile telefonların veri aktarım hızları önemli ölçüde artmış olacak. Cihaz hakkında bilinen bir başka detay ise dörtlü kamera sistemine sahip olması. Ortaya çıkan renderlarla birlikte kamera kurulumunu detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Fakat kameraların teknik özellikleri henüz bilinmiyor.

Meizu 17‘nin ekran özellikleri henüz tam olarak bilinmese de ekranın 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını biliyoruz. Günümüzde cihazlarda görmeye alıştığımız yüksek ekran tazeleme hızlarına yeni Meizu amiral gemisi de sahip olacak. Meizu 17, 8 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak. O zamana kadar daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.