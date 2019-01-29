Philips Audio sahalara geri döndü

Philips Audio markasının global satış hakları, Philips TV markasını yeniden tüketici televizyon pazarında lider bir marka haline getiren TP Vision’a geri döndü.

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Philips Audio, TP Vision’a emanet

Philips Audio’nun eski hak sahibi Gibson Innovations geçtiğimiz sene iflasını vermişti. Gibson, bu işte en az Philips kadar tarihi olan bir firmaydı. Esasen bir gitar üreticisi olan Gibson, daha geniş kitlelere ulaşmak için 2014’te 135 milyon dolar karşılığında Philips’in ses ve ev eğlence sistemleri bölümünü satın almıştı. Sonrasında bu bölümü Gibson Innovations markası altına taşımışlardı. Fakat Gibson’ın toplam 500 milyon dolar olan borçlarının %69’unun Gibson Innovations bünyesinde oluşmasından ötürü bu alt firmanın iflası açıklanmıştı.

Philips Audio, radyonun ilk zamanlarına kadar giden uzun bir inovasyon geçmişine sahip. Şirket, doğal ve işlenmemiş ses üretebilen ürünlere odaklanıyor. Bu nedenle gerek tüketiciler gerekse ticaret dünyası ve medya açısından her zaman son derece başarılı bir marka olarak kabul ediliyor.

TP Vision, Philips Audio’nun en popüler ürün serilerinden seçili modelleri hemen satışa sunmayı hedefliyor. Firma 2019 yılının ilk yarısında hem Philips Audio hem de üst segment Philips Fidelio markalarıyla su ürünleri yelpazesine katmayı planlıyor; taşınabilir ses sistemi, kablosuz ses sistemi, saatli radyo, akıllı ağa bağlı ürünler, ev ses sistemleri, soundbar hoparlörler ve kulaklıklar.

TP Vision Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Martijn, konuyla ilgili şöyle dedi:

Bu, ses sistemleri pazarının lider markalarından birini doğru bir şekilde yeniden ortaya çıkarmak ve oluşturmak için son derece heyecan verici ve nadir ele geçecek bir fırsat. TP Vision’ın benimsediği uzun süreli görüş, hem Philips TV’yi hem de Philips Audio’yu Avrupalı tüketicilerin en popüler ev ses sistemi ve TV markalarından birisi olarak hak ettiği yere getiren başarılı bir işletme oluşturmayı amaçlıyor.

TP Vision, Eylül 2019’da gerçekleştirilecek Berlin IFA Fuarı’nda şirket içerisinde tasarlanmış yeni ürün serilerini tanıtmayı da planlıyor.