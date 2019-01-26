Bu videomuzda Asus ROG Delta oyuncu kulaklığına göz atıyoruz.

Asus ROG Delta incelemesi | PC, konsol ve telefonda kullanılabilir oyuncu kulaklığı!

Oyuncu ses ürünleri noktasında da kendini kanıtlamayı başaran Asus’un kablolu bağlantı sağlayan bize göre en iyi kulaklığı ROG Delta, özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Ergonomi olarak harika yapıdaki kulaklık D biçiminde üçgene benzer tasarımı ile kulak şeklinize göre ayarlanmış. Bu sayede oldukça rahat bir kullanım deneyimi sağlayan ROG Delta, bir oyuncunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Çıkarılabilir mikrofona sahip ROG Delta, aynı zamanda PC, Mac bilgisayarlar, PlayStation 4 de dahil olmak üzere konsol oyuncularının da isteklerini karşılayabiliyor. Bunun yanı sıra USB Tip-C bağlantısına sahip olan kulaklık akıllı telefonlarınız ile de rahatlıkla uyumluluk sağlamakta.

Ses deneyimi noktasında Hi-Fi sınıfının en gelişmiş ESS 9218 Quad DAC çözümü ile donatılan ilk oyuncu kulaklığı olarak fark yaratan Asus ROG Delta, USB-C’den USB-A’ya dönüştürücüsü ile kablo uzunluğunu da oldukça uzatmasının yanı sıra Tip-A girişine sahip cihazlarla da rahat kullanım imkanı sunabiliyor. Quad DAC çözümünün her bir DAC bölümü ayrı ayrı işlevlere sahip iken düşük, orta, yüksek ve çok yüksek frekansa sahip sesleri kullanıcıya kolaylıkla iletebiliyor.

Bass, mid ve tiz sesleri, vokal ayrımını da çok iyi yapabilen ROG Delta, 50 mm neodimyum manyetik sürücüleri ile 32 Ohm empedans değeri ile 20 – 40.000 Hz frekans değeri sağlıyor. Meraklıları için Aura Sync desteğine saihp olan kulaklığı sistemize entegre ederek destekleyen ürünleriniz ile ortak bir renk döngüsünü sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak Asus ROG Delte, piyasada bulabileceğiniz oyuncu kulaklıkları arasında en iyi Hi-Fi çözümü sunan ve oyun içi seslere önem veren oyuncular için hem tasarım hem konfor hem de ses deneyimi olarak en ideal kulaklıklardan biri haline gelmiş.