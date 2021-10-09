Perseverance Görüntüleri, Mars’ta Göl Olabileceğini Gösteriyor!

Perseverance tarafından çekilen görüntüler, bilim adamlarının milyarlarca yıl önce Mars’ın neye benzediğine zaman içinde bakmalarına izin verdi.

Gezicinin Mars’taki keşif alanı olan Jezero Krateri, 3.7 milyar yıldır sessiz bir göldü. Gölü besleyen küçük bir nehir, bazen o kadar enerjik olan ani sellere yol açıyordu ki, büyük kayaları kilometrelerce yukarı taşıyabilir ve göle bırakabilirdi. Bu devasa kayalar bugün hala orada. Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan bu bulgular, kraterin içindeki kayaların mostralarını gösteren gezici görüntülerin ilk bilimsel analizinden geliyor.

Yeni bilgiler, Mars yüzeyini keşfetmek için gezici göndermenin önemini gösteriyor. Yörüngedeki uydular tarafından çekilen önceki görüntüler, bu çıkıntının Dünya’da sahip olduğumuz yelpaze şeklindeki nehir deltalarına benzediğini göstermişti. Perseverance görüntüleri, nehir deltasının varlığının kesin kanıtını göstermektedir.

Florida Üniversitesi Astrobiyoloğu Amy Williams yaptığı açıklamada, “Mars’taki su döngüsü hakkında çok daha fazla şey anlamamıza yardımcı oluyor” dedi. “Yörünge görüntülerinden, deltayı oluşturan su olması gerektiğini biliyorduk, ancak bu görüntülere sahip olmak sadece kapağa bakmak yerine bir kitap okumak gibidir. Mars’a gidip bu işi şahsen yapmaya en yakın olduğum yer burası. Bu kayaları gerçek hayatta olduğu gibi görmek, onlara bakmak gerçekten şaşırtıcı ve gerçekten güzel.”

Perseverance, 18 Şubat’ta Jezero Krateri’ne indiğinde, deltadan bir milden biraz uzaktaydı. Gezicinin tekerlekleri yuvarlanmaya başlamadan önce, hemen fotoğraf çekmeye ve onları Perseverance’ın Dünya’daki bilim ekibine geri göndermeye başladı.

Görüntüler, rüzgardan veya diğer işlemlerden kaynaklanabilecek düz, hatta katmanlardan ziyade, muhtemelen akan su tarafından oluşturulan eğimli tortu katmanlarını gösteriyor.

Delta çıkıntısının üst tabakaları, bazıları 3.2 feet (1 metre) genişliğinde, muhtemelen birkaç ton ağırlığında olan büyük kayalar içerir. Tortunun üst tabakasındaki yerleri göz önüne alındığında, kraterin dışından gelmiş olmalılar. Bilim adamları, krater kenarındaki ana kayadan koparak geldiklerine inanıyorlar. Aksi takdirde gölün 40 veya daha fazla mil yukarısından geldikleri sanılıyor.

Ancak, saniyede 29.5 feet (9 metre) kadar yüksek bir hızla akan ani sel, onları aşağıya taşıyabilirdi.

Massachusetts Institute of Technology’de Dünya, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nde gezegen bilimleri profesörü ve çalışma yazarı Benjamin Weiss, “Bu kadar büyük ve ağır kayaları taşımak için enerjik sel koşullarına ihtiyacınız var” dedi. “Yerel hidrolojide veya belki de Mars’taki bölgesel iklimde köklü bir değişimin göstergesi olabilecek özel bir şey.”

Büyük kayaların ince eğimli tortu tabakaları üzerinde oturması, gölün kurumadan önce ani sel olaylarına maruz kalana kadar büyük ölçüde sakin olduğunu da göstermektedir. Sonra, milyarlarca yıllık rüzgar kuru göl yatağında ve deltada erozyona uğradı.

Weiss, “Bu görüntülerden çıkan en şaşırtıcı şey, bu kraterin Dünya benzeri yaşanabilir bir ortamdan, şu anda gördüğümüz bu ıssız manzara arazisine geçiş yaptığı zamanı yakalamak için potansiyel bir fırsat” dedi. “Bu kaya yatakları bu geçişin kayıtları olabilir ve bunu Mars’ta başka yerlerde görmedik.”

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İklimdeki bu değişimin nedeni bilinmemekle birlikte, kayalar hikayeyi anlatabilir. Mars ikliminin neden sıcak ve ıslaktan soğuk ve kuraklığa dönüştüğüne dair daha büyük bir hikayenin parçası.

“Bu görüntülere bakarsanız, temelde bu destansı çöl manzarasına bakıyorsunuz. Weiss, ziyaret edebileceğiniz en sefil yer.” dedi. “Hiçbir yerde bir damla su yok ve yine de burada çok farklı bir geçmişe dair kanıtlarımız var. Gezegen tarihinde çok derin bir şey oldu.”

Perseverance’ın misyonunun önemli bir parçası sadece krateri ve nehir deltasını keşfetmek değil, her ikisinde de ilgi çekici kayalardan örnekler toplamaktır. Gelecekteki misyonlar, 2030’lara kadar bu örneklerin 30’undan fazlasını Dünya’ya geri getirecek. Örnekler, eski Mars’ta yaşamın var olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bu yeni görüntüler, bilim adamlarının eski mikrop fosillerinin kanıtlarını ararken örneklenecek en iyi kayaları belirlemelerine yardımcı olabilir.

MIT‘deki (Massachusetts Institute of Technology) çalışma yazarı ve jeobiyoloji profesörü Tanja Bosak yaptığı açıklamada, “Artık fosil arama fırsatımız var” dedi. “Yaşam belirtileri için gerçekten örneklemeyi umduğumuz kayalara ulaşmak biraz zaman alacak. Yani bu, potansiyel bir maratondur.”

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Kaynak: CNN