Uzay - Bilim
NASA’nın Perseverance’ı, Mars’tan İlk Kaya Numunesini Aldı!
Perseverance’ın içerisinde saklanan ilk Mars kayası örneği, 1 yıllık beklemeden sonra Dünya’ya dönecek olan numunelerin ilki oldu.
NASA’nın Perseverance gezgini, Ağustos ayındaki ilk denemesinin gizemli bir şekilde boş kalmasından sonra geçen hafta kayalık Mars malzemesinin ilk örneğini ele geçirdi. Küçük bir puro büyüklüğündeki yeni kaya örneği, insanlığın ilk Mars örneklerini bozulmamış durumda Dünya’ya geri getirmek için onlarca yıl sürecek olan daha geniş bir çabanın önemli bir ilk adımını kontrol ediyor.
Gezginin başarılı örneklemesi geçen Çarşamba günü saat 5:36’da ET’de gerçekleşti ve “Rochette” lakaplı bir kaya bilimcisine girdi. Kayalık malzemeyi içine hapseden içi boş, tüp benzeri bir matkap ucu kullanarak Perseverance, yedi metrelik örnekleme kolunun ucuna yerleştirilmiş döner darbeli bir matkap kullanarak birkaç santim derinliğinde bir delik açtı. Matkap ucunun içindeki bir büküm mekanizması, kaya çekirdeğini Rochette’den kopardı ve bir numune tüpünün içine sıkıca oturmasını sağladı. İçeride güvende olduğunu doğrulamak için Perseverance, matkap ucunu gezicinin Mastcam-z kamerasının önüne getirmek için beş eklemli örnekleme kolunu manevra yaptı ve bir fotoğraf gönderdi.
Tekerlekler üzerinde araba büyüklüğünde bir bilim laboratuarı olan Perseverance, Şubat ayında Mars’ın Jezero Kraterine, mikrobiyal yaşamın eski belirtilerini aramak ve gelecekteki bir Mars robotunun geri alması ve eve geri göndermesi için düzinelerce örnek toplamak için temel bir görevle indi.
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Gezicinin matkap ucu kayayı ele geçirdikten ve bilim adamları başarılı bir örneklemeyi görsel olarak doğruladıktan sonra, örnekleme eli kaya tüpünü işleme için gezicinin ana gövdesi içindeki başka bir mekanizmaya verdi. Başka bir kamera, Örnek Önbelleğe Alma Sistemi Kamerası (Sample Caching System Camera), hava geçirmez bir kaba takılmadan önce kaya örneklerinin fotoğraflarını çekti.
Hava geçirmez kap, Perseverance’ın kapalı tüpü toplama için yüzeye geri koyma zamanı gelene kadar gezicinin göbeğindeki mini bir bölümde saklanacak.
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Kaynak: The Verge
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Uzay - Bilim
SpaceX’in İlk Uzay Turizmi Görevi!
SpaceX’in ilk tamamen sivil görevi olan Inspiration4, hazırlık incelemesini geçti ve uçuş önümüzdeki birkaç hafta içinde hazır olacak.
İnceleme tamamlandıktan sonra roket, yer sistemleri ve mürettebat 15 Eylül Çarşamba günü fırlatılmaya hazır. Fırlatma penceresinin UTC’de saat 12:00’de açılması planlanıyor ve roket, NASA’nın Kennedy’deki Fırlatma Kompleksi 39A’dan fırlatılıyor (Florida’daki Uzay Merkezi). Hava ile ilgili sorunlar varsa, ertesi gün, 16 Eylül Perşembe günü fırlatma için başka bir fırsat olacak.
“SpaceX ve Inspiration4 ekipleri, Falcon 9 roketinin, Dragon uzay aracının, yer sistemlerinin, kurtarma varlıklarının, mürettebat eğitiminin ve SpaceX’in Inspiration4 için insan uzay uçuşu sisteminin diğer temel unsurlarının hazır olup olmadığını değerlendirmek için SpaceX’in Hawthorne, California’daki merkezinde dün bir araya geldi. SpaceX yaptığı açıklamada, tarihi ilk tamamen sivil insanlı uzay uçuşu görevinin yörüngeye oturtulacağını yazdı. “Uçuş Hazırlık İncelemesinin tamamlanmasının ardından, ekipler hedeflenen bir fırlatmaya doğru ilerliyor.”
SpaceX ayrıca Inspiration4 ekibinin son altı ayı görev için, santrifüj eğitiminde zaman harcamak ve vücutlarını deneyimleyecekleri kuvvetlere alıştırmak için sıfır yer çekimi eğitimi ve aynı zamanda simülasyonlarda zaman geçirmek de dahil olmak üzere görev için eğitim harcadığını söyledi.
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Mürettebat yörüngedeyken tamamen gözlem yapmayacak ancak Dragon’un cam kubbe penceresi sayesinde oldukça harika bir manzaraya sahip olacaklar. Ayrıca bir dizi deneyin parçası olarak insan sağlığına yönelik araştırmalar da yürütecekler.
Inspiration4 Misyon Komutanı Jared Isaacman, ” Inspiration4 ekibi, gelecek yıllarda ve on yıllarda fırlatılacak olanlar için daha iyi bir gelecek oluşturmaya yardımcı olmak için misyonumuzu kullanmaya istekli” dedi. “Tüm insanlık tarihinde, 600’den az insan uzaya ulaştı. Uçuşumuzun bizden sonra seyahat edecek herkesi etkilemeye yardımcı olacağından gurur duyuyoruz ve bu görevin uzay araştırmaları için yeni bir çağın başlangıcını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.”
Bu görev ilginizi çektiyse, o zaman mürettebatla birlikte fırlatmaya hazırlananları ve geri döndükten sonra sonraki anları da kapsayan yayını izleyebilirsiniz. Netflix, 6 Eylül Pazartesi günü gösterime girecek olan Countdown: Inspiration4 Mission to Space adlı görevle ilgili bir belgesel gösteriyor.
Kaynak: Digitaltrends
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Uzay - Bilim
Yeni Uzay İstasyonu Modülü İçin İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşiyor!
Rus Kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu‘ndaki operasyonlar ve yeni Nauka modülünü hazırlamak için Cuma günü bir uzay yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Bu, araştırma ve uyku odaları için ek alan içeren çok amaçlı bir laboratuvar modülü olan Nauka üzerinde çalışırken kozmonotlar tarafından yapılan 11 uzay yürüyüşünün ilki. Yaklaşık beş saat sürmesi beklenen bir sonraki uzay yürüyüşünün 9 Eylül’de yapılması planlanıyor.
Temmuz ayında, Rusya’nın yeni yerleştirilmiş Nauka modülü yanlışlıkla iticilerini ateşleyerek uzay istasyonunu kontrolden çıkardı. O sırada gemide üç NASA astronotu, iki Rus kozmonot, bir Japon astronotu ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan bir astronot vardı. Nauka, 21 Temmuz’da Kazakistan’daki Baikonur Kozmodromu’ndan fırlatıldı ve 29 Temmuz’da yerine yerleştirildi.
Cuma günkü uzay yürüyüşü sırasında Novitskiy ve Dubrov, Nauka ile Rus Zvezda hizmet modülü arasındaki güç, ethernet ve veri kablolarını bağlayacak. İki kozmonot, 9 Eylül uzay yürüyüşü sırasında tırabzanlar kuracak ve kablo yönlendirme işi için kalan görevleri tamamlayacak. Her iki uzay yürüyüşü için Novitskiy, kırmızı çizgili Rus Orlan uzay giysisinde ekstravehiküler mürettebat üyesi 1 olacak ve Dubrov, mavi çizgili uzay giysisini ekstravehiküler mürettebat üyesi 2 olarak giyecek. Uzay yürüyüşleri, hem Dubrov hem de Novitskiy için ikinci ve üçüncü uzay yürüyüşlerinin yanı sıra uzay istasyonunun montajını, bakımını ve yükseltilmesini destekleyen 242.ve 243. uzay yürüyüşleri olacak.
Bu arada, 24 Ağustos’ta NASA astronotu Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı astronotu Akihiko Hoshide’yi içerecek olan bir uzay yürüyüşü, bazı değişikliklerle şimdi 12 Eylül’de gerçekleşecek. Ağustos uzay yürüyüşü, NASA’nın, Vande Hei’nin yaşadığı “küçük bir tıbbi sorun” olarak nitelendirdiği şey nedeniyle gerçekleşmesine bir gün kala ertelendi.
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Bu konuyla ilgili – tıbbi bir acil durum olmadığı gerçeği dışında – daha fazla ayrıntı paylaşılmamış olsa da, Vande Hei iyileşmeye devam ederken 12 Eylül uzay yürüyüşü sırasında dahili destek sağlayacak.
Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, Hoshide’ın yanında yerini alacak. Yürüyüş sırasında Hoshide ve Pesquet, gelecekteki Roll-Out Solar Array kurulum çalışmalarına hazırlanacak bir modifikasyon kiti kuracak. NASA’ya göre bu, uzay istasyonunda iki uluslararası ortak astronot tarafından yörüngedeki laboratuvarın Quest hava kilidinden gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü olacak. 360 derecelik bir sanal gerçeklik kamerası, Hoshide ve Pesquet’inin uzay yürüyüşü sırasında kayıtta olacak.
Kaynak: CNN
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NASA’nın Perseverance’ı, Mars’tan İlk Kaya Numunesini Aldı!
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