NASA’nın Perseverance’ı, Mars’tan İlk Kaya Numunesini Aldı!

Perseverance’ın içerisinde saklanan ilk Mars kayası örneği, 1 yıllık beklemeden sonra Dünya’ya dönecek olan numunelerin ilki oldu.

NASA’nın Perseverance gezgini, Ağustos ayındaki ilk denemesinin gizemli bir şekilde boş kalmasından sonra geçen hafta kayalık Mars malzemesinin ilk örneğini ele geçirdi. Küçük bir puro büyüklüğündeki yeni kaya örneği, insanlığın ilk Mars örneklerini bozulmamış durumda Dünya’ya geri getirmek için onlarca yıl sürecek olan daha geniş bir çabanın önemli bir ilk adımını kontrol ediyor.

Gezginin başarılı örneklemesi geçen Çarşamba günü saat 5:36’da ET’de gerçekleşti ve “Rochette” lakaplı bir kaya bilimcisine girdi. Kayalık malzemeyi içine hapseden içi boş, tüp benzeri bir matkap ucu kullanarak Perseverance, yedi metrelik örnekleme kolunun ucuna yerleştirilmiş döner darbeli bir matkap kullanarak birkaç santim derinliğinde bir delik açtı. Matkap ucunun içindeki bir büküm mekanizması, kaya çekirdeğini Rochette’den kopardı ve bir numune tüpünün içine sıkıca oturmasını sağladı. İçeride güvende olduğunu doğrulamak için Perseverance, matkap ucunu gezicinin Mastcam-z kamerasının önüne getirmek için beş eklemli örnekleme kolunu manevra yaptı ve bir fotoğraf gönderdi.

Tekerlekler üzerinde araba büyüklüğünde bir bilim laboratuarı olan Perseverance, Şubat ayında Mars’ın Jezero Kraterine, mikrobiyal yaşamın eski belirtilerini aramak ve gelecekteki bir Mars robotunun geri alması ve eve geri göndermesi için düzinelerce örnek toplamak için temel bir görevle indi.

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Gezicinin matkap ucu kayayı ele geçirdikten ve bilim adamları başarılı bir örneklemeyi görsel olarak doğruladıktan sonra, örnekleme eli kaya tüpünü işleme için gezicinin ana gövdesi içindeki başka bir mekanizmaya verdi. Başka bir kamera, Örnek Önbelleğe Alma Sistemi Kamerası (Sample Caching System Camera), hava geçirmez bir kaba takılmadan önce kaya örneklerinin fotoğraflarını çekti.

Hava geçirmez kap, Perseverance’ın kapalı tüpü toplama için yüzeye geri koyma zamanı gelene kadar gezicinin göbeğindeki mini bir bölümde saklanacak.

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Kaynak: The Verge