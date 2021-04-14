Van Gölü fotoğrafı NASA’nın yarışmasında birinci seçildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraf arasından birinci oldu.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen “Dünya Turnuvası” adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.

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Rubins’in 12 Eylül 2016’da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012’de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart’ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare arasındaki rekabet “earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth” internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla, bugün ABD yerel saatiyle 12.00’de sona erdi.

Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 😊

5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. 🥇#VanGölü #ÜlkeminHerKöşesiCennettir pic.twitter.com/EgQumsVRSF — Murat KURUM (@murat_kurum) April 13, 2021

NASA Earth isimli web sayfasında bugün birinci seçildiği belirtilen Van Gölü fotoğrafı için finale kalmaya hak kazandığında, “Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94’ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor.” ifadesine yer verilmişti.

Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 930 binden fazla oy kullanıldığı kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü’nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bir çok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısı yapmıştı.

Şehrin eko turizmine sağlayacağı katkıyı düşünen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins’i, resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuştu.

NASA astronotunun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi’ndeki akıntıları çok net bir şekilde görebiliyor. Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde görmenin mümkün olmadığı bu akıntı izleri sudaki soda miktarının bol olmasından kaynaklanırken, oluşan beyazlık görsel bir şölene dönüşüyor.

NASA Dünya Gözlem Turnuvası Editörü Carlowicz: ‘Van Gölü kazanacak’ demiştim

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan yarışmanın arkasındaki kurum olan Dünya Gözlemevi internet sitesinin editörü Michael Carlowicz, Dünya Gözlemevi sitesinin 1999’da NASA Bilim Biriminin parçası olarak kurulduğunu ve her gün yeryüzünün uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladığını ifade ederken; ağırlıklı olarak kültürel yapılar, coğrafi ve iklim şekillerine ilişkin astronotların çektiği fotoğraflardan arşivler oluşturduklarını belirtti.

Fotoğraf çekimi işlemlerinin tamamen rastgele olmadığını ifade eden Carlowicz, “NASA Johnson Uzay Merkezinin bir takımı var, Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi. Bu birim astronotlara uzaya gitmeden önce fotoğraf eğitimi verir. Orada iken de onlara her gün belirli hedefler koyar. Örneğin ‘bugün şu saatte Amazon Ormanları’nın üzerinden geçeceksiniz lütfen fotoğraf çekin. Şu saatte başka bir yerde olacaksınız oranın fotoğraflarını çekin.’ şeklinde NASA Johnson Merkezi talimat verir” ifadeleriyle NASA’nın bu konuda özellikle görev verdiğini belirtiyor.

Dünya Turnuvası için başlangıçta yaklaşık 190 fotoğrafın seçildiğini, bunlardan da elemeler yaparak sona kalan 32 fotoğraf ile turnuva düzenlediklerini dile getiren Carlowicz, farklı kanallardan önerilen fotoğrafları seçmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim” dedi.

Seçilen fotoğrafların güzel olması dışında bir kriterlerinin olmadığını kaydeden Carlowicz, “Van Gölü’nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikayesi var. Bunu (turnuvayı) martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma ‘Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak’ demiştim.” ifadesini kullandı.

Carlowicz, uzaydan fotoğraflarını yayınladıkları birçok yeri yakından görmek istediğini belirterek, Van Gölü’nün de görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.

Van Gölü

Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi; Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır.

Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.

Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar yaşamaktadır. Söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, söylentileri araştırmak amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar yapmıştır.