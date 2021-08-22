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Perseverance, Mars Uydusu Deimos’u Görüntüledi!
NASA’nın, Mars Rover’ı Perseverance, Mars’tan enteresan görüntüler göndermeye devam ediyor. Perseverance Mars’ın uydularından biri olan Deimos’u görüntüledi.
Perseverance ekibi üyeleri tarafından misyonun resmi Twitter hesabı aracılığıyla 20 Ağustos’ta paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
“Nerede olursanız olun Skywatching eğlencelidir. Bulutları izlemek için bu kısa hızlandırılmış filmi çektim ve başka bir şey yakaladım: yakından bakın ve Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos’u göreceksiniz.”
Şubat ayında 28 mil genişliğindeki (45 kilometre) Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, genellikle başı eğik şekilde, Kızıl Gezegen kayalarını ve kumu inceliyor. Ne de olsa gezicinin ana görevleri, eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya’ya geri dönmek üzere düzinelerce örnek toplamaktır. Ancak gezgin, bulutları incelemek için zaman zaman yukarı bakar. Nisan ve Mayıs aylarında Perseverance, seyahat arkadaşı NASA’nın 1,8 kilogramlık Ingenuity helikopterinin ilk birkaç uçuşunun belgelenmesine yardımcı oldu. Perseverance kelimesi Türkçede “Azim” anlamına gelmektedir.
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7,7 mil genişliğinde (12,4 kilometre) Deimos, Mars’ın 14.576 mil (23.458 km) üzerinde yörüngede döner ve her 30,3 saatte bir gezegenin etrafında neredeyse dairesel bir tur tamamlar. Mars’ın diğer uydusu Phobos , yaklaşık 14 mil (22 km) çapında ve sadece 5.738 mil (9.234 km) yüksekte yörüngede. Çoğu gökbilimci, her iki uydunun da Mars’ın yerçekimi tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor.
Eğer karşılaştırmak gerekirse, Dünya’nın uydusu olan Ay, 2.159 mil (3.475 km) çapta ve gezegenimizden ortalama 238.900 mil (384.470 km) uzaklıktadır.
İçindekiler
Curiousity
Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale Krateri’nde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. Curiosity kelimesi Türkçede “Merak” anlamına gelmektedir.
NASA’nın Mars’taki gezginleri, gezegenin iki uydusunu da daha önce görüntülemişlerdi. Örneğin, Curiosity, Ağustos 2012’de Gale Krateri’ne indiğinden beri Phobos ve Deimos’un birden fazla fotoğrafını çekti.
Deimos
Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca “dehşet” anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars’ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars’a olan uzaklığı 23.458 km’dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar.
Phobos
Phobos Mars’ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos “Korku” anlamına gelir. Mars’ın diğer uydusu Deimos’tan hem daha büyük, hem de Mars’a daha yakındır. Güneş Sistemi’ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Her iki uydu da 1877’de Asaph Hall tarafından bulundu ve Eski Yunan Mitolojisinde Ares’in Afrodit’ten olma iki oğlu Phobos (panik, korku) ve Deimos’a (terör, dehşet) göre adlandırıldılar.
Kaynak: NASA, Vikipedi, space.com
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Kripto Para
Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Son zamanlarda GameFi platformlarının gözdesi olan Axie Infinity, yalnızca son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 4 kat değerlenerek 20 dolar seviyesinden 80 dolara kadar ulaştı. Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen Axie Infinity, çıktığı andan itibaren hızla benimsenmiş ve oyunun tokenı olan AXS tokenının da fiyatının 1 ayda %1600 artış yaşayarak piyasada adından söz ettirmesine neden olmuştu. Axie Infinity ile birlikte NFT içerikli oyunların piyasada büyük yükseliş yaşaması, bu alana yönelik girişimlerin sayısını da artırdı. Bir dönemin popüler uygulamalarından olan Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni oyun projesi ve Axie Infinity’nin rakibi olacak Supdrive adlı oyunun tanıtımını yaptı.
👀 New project alert
Supdrive
On-chain fantasy game console
Coming soon@supdrive pic.twitter.com/ELu9Hvj9ng
— dom (@dhof) August 18, 2021
2012 yılında kurulan ve pek çok ödül kazanan popüler uygulama Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, Twitter hesabı üzerinden NFT içerikli oyun projesinin tanıtımını yaptı. Supdrive isimli proje ile oyuncular bir taraftan oyun oynayarak eğlenirken bir yandan da gelir elde edecek.
Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, oyunları çalıştırmak için NFT teknolojisini kullanacak blok zinciri tabanlı bir fantezi oyun konsolu olan Supdrive’ı duyurdu. Don Hofmann, oyun ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sınırlı imkanlarına rağmen oldukça güzel bir oyun platformu kurmuş olduklarını ifade etti.
Hofmann, Supdrive’da mevcut olan oyunların NFTler (Fungible olmayan token) olacağını, yani her oyun için sınırlı sayıda kopya bulunacağını belirtti. Ayrıca, bir Supdrive oyununun her kopyası, “farklı renk paletleri, zorluk seviyeleri ve daha fazlası” ile benzersiz olacak.
NFTler, genellikle parçanın mülkiyetine benzersiz bir şekilde sahip olma fırsatları olarak satın alınan ve satılan dijital içerik parçalarıdır. Ortaya çıktıklarından beri sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için pek çok eleştiriyi de üzerlerine toplamış durumdalar.
Hofmann’ın ifadelerine göre Supdrive, GameFi ve NFT teknolojilerini birleştirerek ilk defa oynanabilir bir blok zinciri platformu inşa ediyor. Hazırlanacak olan oyun NFTlerinin her biri, kendilerine has özellikler içerecek. Supdrive Virtual Firmware yazılımı ile de NFT oyunlarının sahipleri, oyunlarını oynayabilecek.
Supdrive oyunları başlangıçta arcade odaklı olacak. (Galaga , Pacman veya Asteroid gibi). Ancak Supdrive ürün yazılımı yükseltildiğinde sonunda daha karmaşık hale gelecek. Hofmann, Supdrive’ın çıkış tarihi olarak ekim ayının hedeflendiğini ve muhtemelen o tarihten önce bazı “öncü faaliyetlere” sahip olacağını belirtiyor.
— Supdrive (@supdrive) August 19, 2021
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Kripto Para
Cardano Kurucusu Hoskinson’un Canlı Yayını, ADA Fiyatının Son Durumu…
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, aşırı şekilde olan NFT ve Dogecoin çılgınlığı hakkında yorum yaptı. Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığının aşılması gerektiğini savundu.
Cardano kurucusu Hoskinson, Youtube hesabı üzerinden yaptığı “bana bir şey sor” yayınında Cardano’nun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan “ağ etkileri” sorununa değindi. 1 saat süren yayında Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığı hakkında da konuştu.
IOHK patronu, ekibin “piyasaya giren ilk ürünler” geliştirme çabasından ziyade, piyasadaki benzerleri araştırma ve değerlendirme sürecini derin bir titizlik ile yapması gerektiğini savundu. Hoskinson, acele hareket etmenin neden kötü bir fikir olduğunu, Polygon Network hackini işaret ederek anlattı:
“İşleri batırdığınızda, diğer insanlar 600 milyon dolar kaybeder.”
“Gölet büyük balıklar için çok küçük”
Cardano eleştirmenlerinin büyük bir çoğunluğu, en büyük PoS (Proof of Stake) blok zincirinin yarışı kazanamayacağını, çünkü Ethereum gibi büyük rakip zincirlerin zaten hali hazırda yüksek bir benimsenme oranına ulaştığını düşünüyor. Hoskinson, bundan önce akıllı sözleşme alanında belli bir projenin baskınlığından bahsetmek için erken olduğunu ifade etmişti:
“Baskın platform biziz diyorlar. Evet, baskın platform sizsiniz. Okyanusun yanında çok küçük bir göletteki en büyük balık olduğunu söylemek gibi. Kimse kazanmadı. Hepimiz şu anda küçük bir gölette savaşıyoruz.”
Ayrıca Hoskinson, NFTler ve Dogecoin’in “kripto para birimi” ifadesini kullanmasından pek memnun değil. Hoskinson, sektörde bulunan parodiler ve memelerden şikayet ederek, tüm bunları aşma isteğini dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:
“Bunların hepsini aştığımızda ve başladığı noktaya geri döndüğümüzde…”
ADA Fiyatında Son Durum
Piyasa değeri sıralamasına göre 3. sırada bulunan ADA, çoğunluğun düşüş beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor. 2,45 doların üstüne çıkarak ATH elde eden ADA, herkesin düşüş beklentisinin tersine hareket ederek 2,55 dolar seviyesine kadar ulaşmış durumda. Son 1 haftalık süreç içerisinde %20,97 değer kazanan popüler altcoin, kısa bir süre önce 2,65 dolar seviyesini de aşarak rekor tazeledi. ADA’nın yaşadığı bu yükselişler, yatırımcılarını ikiye ayırmış durumda.
Yatırımcıların bir tarafı RSI’nin riskli bir noktaya geldiğini ve kripto para biriminin 2,40 dolara gerileyeceğini söylüyor. Diğer taraf ise 3 doların psikolojik bir direnç olduğunu ve 3 dolara yükselişin yaşanacağını düşünüyor.
Bu sırada, Cardano topluluğu tarafından heyecanla beklenen Alonzo yükseltmesi de yaklaşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman, siz ikiye bölünen ADA fiyatı için hangi taraftasınız? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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