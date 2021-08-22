NASA’nın, Mars Rover’ı Perseverance, Mars’tan enteresan görüntüler göndermeye devam ediyor. Perseverance Mars’ın uydularından biri olan Deimos’u görüntüledi.

Perseverance ekibi üyeleri tarafından misyonun resmi Twitter hesabı aracılığıyla 20 Ağustos’ta paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Nerede olursanız olun Skywatching eğlencelidir. Bulutları izlemek için bu kısa hızlandırılmış filmi çektim ve başka bir şey yakaladım: yakından bakın ve Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos’u göreceksiniz.”

Şubat ayında 28 mil genişliğindeki (45 kilometre) Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, genellikle başı eğik şekilde, Kızıl Gezegen kayalarını ve kumu inceliyor. Ne de olsa gezicinin ana görevleri, eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya’ya geri dönmek üzere düzinelerce örnek toplamaktır. Ancak gezgin, bulutları incelemek için zaman zaman yukarı bakar. Nisan ve Mayıs aylarında Perseverance, seyahat arkadaşı NASA’nın 1,8 kilogramlık Ingenuity helikopterinin ilk birkaç uçuşunun belgelenmesine yardımcı oldu. Perseverance kelimesi Türkçede “Azim” anlamına gelmektedir.

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7,7 mil genişliğinde (12,4 kilometre) Deimos, Mars’ın 14.576 mil (23.458 km) üzerinde yörüngede döner ve her 30,3 saatte bir gezegenin etrafında neredeyse dairesel bir tur tamamlar. Mars’ın diğer uydusu Phobos , yaklaşık 14 mil (22 km) çapında ve sadece 5.738 mil (9.234 km) yüksekte yörüngede. Çoğu gökbilimci, her iki uydunun da Mars’ın yerçekimi tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor.

Eğer karşılaştırmak gerekirse, Dünya’nın uydusu olan Ay, 2.159 mil (3.475 km) çapta ve gezegenimizden ortalama 238.900 mil (384.470 km) uzaklıktadır.

İçindekiler Curiousity

Deimos

Phobos

Curiousity

Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale Krateri’nde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. Curiosity kelimesi Türkçede “Merak” anlamına gelmektedir.

NASA’nın Mars’taki gezginleri, gezegenin iki uydusunu da daha önce görüntülemişlerdi. Örneğin, Curiosity, Ağustos 2012’de Gale Krateri’ne indiğinden beri Phobos ve Deimos’un birden fazla fotoğrafını çekti.

Deimos

Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca “dehşet” anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars’ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars’a olan uzaklığı 23.458 km’dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar.

Phobos

Phobos Mars’ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos “Korku” anlamına gelir. Mars’ın diğer uydusu Deimos’tan hem daha büyük, hem de Mars’a daha yakındır. Güneş Sistemi’ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Her iki uydu da 1877’de Asaph Hall tarafından bulundu ve Eski Yunan Mitolojisinde Ares’in Afrodit’ten olma iki oğlu Phobos (panik, korku) ve Deimos’a (terör, dehşet) göre adlandırıldılar.

Kaynak: NASA, Vikipedi, space.com