Dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren yenilikler, alışveriş kültürünü ve pazarlama ekosistemini tamamen değiştirdi. Bir ürün ve hizmet satın almadan önce dünya pazarının yüzde 90’ına sahip olan Google’da o ürün ve hizmetin ismini, markasını ya da yerine getirdiği işlevi girerek arama yapıyoruz. Önce bilgilenmek, ürünü, hizmeti tanımak için az 2 adet Influencer marketing videosunu Facebook, Instagram, TikTok ya da YouTube’da izliyoruz. Satın alma fikrimiz oluştuğunda ise Google’da aramalarına geri dönerek, pazar yerleri ya da markanın e-ticaret sitesi üzerinden en uygun ekonomik şartlardaki, güvenli ve sağlıklı alışveriş deneyimini sunan yerden siparişimizi veriyoruz. Günün sonunda ise markanın ürün ve hizmeti için yaptığı tüm marketing çalışmaları, verdiği ilanlar, yaptığı harcama, siteye aldığı tıklama, satış oranları, yorumlar ve cirosu ölçümlenebilir verilere dönüşerek Performans Pazarlaması alanını oluşturuyor. Bu noktada da devreye tüm bu ekosistemi bir arada tutan en önemli pazarlama unsuru Arama Motoru Optimizasyonu yani daha bilinen ismiyle SEO devreye giriyor. Bu da beraberinde markaların SEO yarışını getiriyor. SEO optimizasyonunu en başarılı şekilde uygulayan markalar ciro, itibar ve bilinirlikte ön sıralara yükselirken marketing’e büyük bütçeler ayırmış olsalar da SEO optimizasyonun da geri kalan markalar ise yarışta geride kalıyor.

İnternetten Alışveriş Arttıkça SEO Daha Önemli Oluyor

Digital Exchange’in Marketing Ekibi, markalara daha fazla ciro ve bilinirliğin kapısını açan Performans Pazarlaması için SEO’nun önemi konusunda hayati bilgiler aktardı. Türkiye’de internetten alışveriş oranının internet kullanıcılarının yüzde 75’ini aştığını ve her geçen gün de yükseliş kaydettiğini belirten Digital Exchange’in Marketing Ekibi, “Türkiye’de e-ticaret müşteri sayısı 40 milyon bandını aştı. Türkiye’deki internet alışveriş oranını ABD, İngiltere, Tayland ve Güney Kore gibi ülkeler takip ediyor. Bizde internetten alıverişin yüksek olmasının nedeni yapılan ödeme kampanyaları ve indirimler” bilgisini paylaştı. İnternet alışverişi nedeniyle markaların SEO optimizasyonu yapmasının daha önemli hale geldiğini ifade eden Digital Exchange Marketing Ekibi, şunları söyledi: “Türkiye, Google’un en büyük 16 küresel pazarı arasında yer alıyor. Çünkü bir alışveriş yapmadan önce Google’da arama alışkanlığını edinmiş ülkelerdeniz. Dolayısıyla bu da ürün ve hizmetle ilgili SEO optimizasyonunun önemini ortaya koyuyor. Peki, bunu nasıl yapacaksınız. SEO optimizasyonu özetle, satışı yapılan ürün ve hizmetle ilgili anahtar kelimelerin Google’un arama algoritmasında seçilerek tüketicinin önüne gelmesini, o ürün ve hizmeti sunan e-ticaret yeri ve online satış sitesinin aramaların üst sırasında yer almasını sağlar. SEO aramalarında üst sıralarda bulunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.

Ürünlerle ilgili kurumlar firmalar mutlaka blog tutmalıdır. Blog yazıları profesyonel ekipler tarafından oluşturulduğunda içinde Google aramalarında ürünün ve hizmetin görüneceği anahtar kelimeler yazılmalıdır.

Sadece makalelerde değil ürünle ilgili fotoğraf ve videolar da etiketlendiği zaman anahtar kelimelerle isimlendirilmeli böylece Google’un arama optimizasyonuna uygun hale getirilmelidir.

Kullanılacak infografikler ve uzantıları da yapılacak aramalarda ürünle ilişkili şekilde oluşturulmalıdır.

Ürünün ve hizmetin başlıkları Google aramalarına uygun şekilde yazılmalıdır.

Teknik Altyapıya Kadar Birçok Etmen Dahil Edilmeli

Performans Pazarlaması’nın SEO başta olmak üzere birçok bileşenle aynı anda gerçekleşen çok kapsamlı ve katmanlı bir eylem olduğunu belirten Digital Exchange Marketing Ekibi, “Bir markanın pazarlama için ayırdığı bütçe, pazarlamanın nerede gerçekleşeceği, hedef kitleye ne kadar ulaşıldığı, cironun hangi oranda yükseldiği, bilinirliğin ne noktaya geldiğini tespit etmek için dijital izleri ele almak gerekecektir. SEO optimizasyonu ile tüm bu bileşenleri satışa ve internet sitesine yöneltmek mümkün. Böylece ölçüm yapmak daha kolay hale gelir” diye konuştu. SEO optimizasyonu konusunda satış sitesinin hızının da olduğunu belirten Digital Exchange Ekibi “Eğer sitenizin yenilenme hızı yeterince yüksek değilse, tüketicinin bugün ancak 3 saniye sabrettiğini bilmek gerekiyor. Bir başka değişle SEO aramasıyla sitenize yönelttiğiniz tüketiciyi 3 saniyede kaybetmemek için alt yapı performansınızın da yüksek olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Hedeflenen Kazanç İçin Optimizasyon Yapılmalıdır

SEO optimizasyonunda kullanılacak alanların başında sosyal medya marketing çalışmalarının geldiğini belirten Digital Exchange Marketing Ekibi, “Bir marka ürünün ve hizmetin satışını sağlamak için marketing’e ağırlık vermeli. Bugün sosyal medya mecralarının her biri dünyanın en büyük AVM’si durumunda. İzlediğiniz bir filmdeki oyuncunun giydiği elbiseden, içtiği kolaya kadar her şeyi URL bağlantısı sağlayarak satın almak mümkün. Video reklamlarından e-posta pazarlamaya, SMS göndermekten Google reklamlarına kadar çok geniş bir alanda marketing faaliyeti gerçekleştirmek mümkün. Bunların günün sonunda kazanca dönüşebilmesi için karmaşık algoritma sisteminde geçerli ifadelerin yani SEO optimizasyonunun yapılması gerekir. Ancak bu durumda markalar istedikleri marketing başarısını elde edebilirler” diye konuştu.

Google Algoritmasına Uygun Hareket Edilmeli

Marketing’in şirketler için olmazsa olmaza dönüştüğünü, önemli bütçelere mal olduğunu aynı zamanda da ciro başta olmak üzere birçok alanda kazanımlar sağladığını aktaran Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Tüm bu para, zaman ve emekten yeterli katkıyı sağlayabilmek için SEO optimizasyonunu tam ve doğru olarak gerçekleştirmek gerekir. Eğer SEO optimizasyonu nitelikli olarak yapılmazsa, tüm bu kaynakları boşa harcamış olursunuz” dedi. Bugün Google’un dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer aldığını, dünya pazarını da tek başına yönettiğini ifade eden Pamuk, “Hangi ürünü alacağınız, hangi Pazar yerinden satın alacağınız, hangi reklamı izleyeceğiniz, hangi Influencer’ın tanıtım yapacağı tüm bunlar birbiriyle bağlantılı hale geldi. Zincirin halkalarını doğru oluşturmak için SEO optimizasyonu da tam ortada ve önemli bir yerde bulunuyor. Google’da günde trilyonlarca arama yapılıyor. Yüz milyarlarca ürün aranıyor. Tüm bu trafik içinde markaların kendilerine istedikleri pazarı sağlamaları ve başarıya ulaşmalarında Google aramalarının üst sırasında görünmesinin büyük payı bulunuyor. Bunu da SEO optimizasyonu olmadan sağlamak olanaklı görünmüyor” ifadesini kullandı.

Coğrafyalara Özel Kampanyalar Düşünülmeli

Performans Pazarlaması’nın tüm marketing faaliyetlerinin ölçümlenebilmesi ile mümkün olduğunu ifade eden Emrah Pamuk, “Dijital pazarlamada tüm veriler kayıt altındadır. Reklam ne kadar yayınlandı, kaç kişi izledi, kaç tüketici reklamdaki linke tıklayarak satış alanına gitti, kaçı alışveriş yaptı, kaç tüketici ürünü hizmeti tavsiye etti, sosyal medyada paylaştı. Tüm bunların toplamı sayesinde Performans Pazarlaması yapılır ve gelecek marketing çalışması için yol haritası belirlenir. Performans Pazarlaması’nın verimli gerçekleşmesi için ise işin tutkalı SEO optimizasyonun iyi gerçekleşmesi gerekir. Çünkü pazarlamanın ilk faaliyeti ürünün isminin Google ve diğer arama motorları Bing, Yandex, Baidu, Ask.com gibi sitelere uyumlu olması gerekir. O nedenle hangi coğrafyada marketing yapılıyorsa, o bölgede geçerli arama motoruna uygun SEO optimizasyonu yapılmalıdır. Google için yapılan çalışma Google Analytics ile performansın ölçümü yapılmalıdır böylece eksikler nerede görülmeli ve o alanlarda iyileştirmeler gerçekleştirilmelidir. Her kampanya bir performans ölçüm aracıdır. En iyi veri, en güzel sonuçları sağlar. Bu bilinçle yapılan kampanyalar da mutlaka markalara başarıyı getirir” diye konuştu.